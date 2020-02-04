с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.

Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам

Политика Рада отправила на доработку проект о праве жителей Донбасса на пенсию Парламент Украины отправил на повторное первое чтение законопроект о праве на пенсию для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, такое решение поддержали 314 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Политика Сенат США оправдал Трампа по первой статье обвинения Сенат США счел американского лидера Дональда Трампа невиновным по первой статье обвинения в деле об импичменте, сообщает агентство Reuters.

Происшествия Один человек погиб при жёсткой посадке самолёта в Стамбуле Один человек погиб в результате жёсткой посадки самолёта в стамбульском аэропорту Сабихи Гёкчен, передаёт телеканал NTV со ссылкой на Минздрав Турции.

Общество В Крыму хотят сократить потребление воды из-за пустеющих водохранилищ Как сообщало ИА REGNUM, источником питьевого водоснабжения юга Крыма, городского округа Симферополь, Симферопольского, Бахчисарайского, Белогорского и частично Кировского районов являются речные воды, а наполнение тамошних водохранилищ напрямую зависит от водности рек, погодных условий и осадков.

Общество РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.

Шоу-бизнес Сати Казанова призналась, что больна Совсем недавно в своем блоге 37-летняя певица и экс-солистка группы Фабрика Сати Казанова поделилась информацией о своей болезни, которую она стеснялась с малых лет.

Политика Пенс заявил, что Нэнси Пелоси опозорила церемонию в Конгрессе Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния) опозорила церемонию выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе с речью "О положении страны", демонстративно разорвав текст выступления.

Происшествия У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса Новый тип коронавируса нашли у 10 пассажиров с круизного судна, которое уже несколько дней находится на карантине на рейде у японского города Йокохама, сообщил министр здравоохранения Японии Като Кацунобу.

Хоккей Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ Капитан «Вашингтона» забросил 40 шайб в регулярном чемпионате нынешнего сезона Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, оформивший менее чем за пять минут хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингс», помог выиграть своей команде игру со счетом 4:2, а сам стал лучшим снайпером текущего сезона.