с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.

Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам

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