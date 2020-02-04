с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.

Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам

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Происшествия Силовики пришли с обысками в Минобразования Хакасии Следователи провели обыски в министерстве образования и науки Республики Хакасия в рамках расследования уголовных дел о служебном подлоге (ч.2 ст. 292 УК), сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.