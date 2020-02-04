Экономика
РИА НовостиЛукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.
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с чего всё началось
«Что мы просим сейчас от россиян (они нас там в позу ставили и на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым манёвром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.RT на русскомвчера в 05:50
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Общество
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На Урале родители смертельно больной девочки написали письмо Дональду Трампу
В обращении говорится, что 23 января их дочери поставили диагноз спинальная мышечная атрофия первого типа (персональные данные ребенка и диагноз публикуются Znak.com с письменного разрешения родителей).
Экономика
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В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
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Актера из «Великолепного века» приговорили почти к 17 годам тюрьмы
Общество
Неизвестные выставили на продажу данные 1,2 млн клиентов микрозаймов
В объявлении говорится, что покупатель может оценить базу по «пробнику», который содержит около 800 записей с указанием полного имени, номера телефона, адреса электронной почты, даты рождения и паспортных данных россиян.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Политика
Лукашенко заявил, что Минск хочет честных отношений с РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск хочет честных отношений с Россией, но сам определяет свою внешнюю политику.
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Коронавирус обнаружили у 10 человек на круизном лайнере в Японии
Врачи обнаружили коронавирус у 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
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Для премиального сегмента Xiaomi подготовила смартфон Mi 10 в комплектации 12/256 Гб.
Технологии
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Глава подразделения Xbox Фил Спенсер заявил, что компания Microsoft в действительности конкурирует с Google и Amazon, а не с Sony.
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Усик в стихах ответил оскорбившему его военному
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Украинское ракетное предприятие "Южмаш", которое занимается сборкой топливных баков для американских ракет Antares, подтвердило, что приобретает алюминий для их изготовления в России.
Футбол
«Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти
Футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти во втором туре Кубка Париматч Премьер, который проходит в Дохе.
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Петросян назвал размер своей пенсии
Артист Евгений Петросян озвучил в интервью порталу Teleprogramma.pro размер своей пенсии.
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Как сон стимулирует нашу память
Сон представляется подходящей платформой для реорганизации нашей памяти.
Здоровье
Карантин в пермских школах могут ввести с 7 февраля
В целях предотвращения дальнейшего распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ руководитель пермского Роспотребнадзора Виталий Косарев издал предписание по введению режима карантина в школах и кружках.
Происшествия
Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх
В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
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