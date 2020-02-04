с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.

Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам

Происшествия В аэропорту Стамбула разбился самолет Лайнер выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение аэропорта и загорелся. Самолет летел из Измира в Стамбул.

Общество Хуснуллин намерен ускорить строительство ЦКАД Темпы строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) должны быть ускорены, сообщил журналистам в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Общество В Симферополе вводят график подачи воды Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.

Политика Путин заявил о разрушении мировой системы контроля над вооружениями «К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика», — предупредил Путин.

Политика США могут расширить санкции против «Северного потока-2» Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.

Авто Skoda показала дизайн новой Octavia RS Компания Skoda показала дизайн нового поколения «заряженной» модели Octavia RS iV с гибридной силовой установкой.

Политика Число сторонников союза России и Белоруссии резко упало Большинство граждан Белоруссии (74,6%) уверены, что России и Белоруссии нужно быть независимыми друг от друга, но при этом иметь дружеские отношения и открытую границу, свидетельствует опрос.

Биатлон Бабиков и Казакевич выиграли спринт на Кубке России На Кубке России по биатлону в Перекопе (Кировская область) состоялись спринтерские гонки. У мужчин в гонке на 10 км победил Антон Бабиков.

Политика Украина заявила о неготовности к возвращению Крыма Постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич заявил о неготовности страны к возвращению полуострова.

Авто В России появилась спортивная версия Toyota Camry S-Edition Как отмечается в пресс-релизе, автомобиль комплектуется востребованным в нашей стране 2,5-литровым мотором, который выдает мощность в 181 л.с. Внешне новинка отличается от базовой версии наличием спойлера на крышке багажника, светодиодной оптикой, 18-дюймовыми колесными дисками, специальными накладками на бамперах, спортивными сиденьями, а также черному либо двухцветному окрасу кузова.