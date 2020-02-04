Экономика
РИА НовостиЛукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.
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с чего всё началось
«Что мы просим сейчас от россиян (они нас там в позу ставили и на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым манёвром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.RT на русскомвчера в 05:50
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В среду, 5 февраля, стало известно о том, что на Калужском заводе разработают защищенные российские смартфоны.
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В аэропорту Стамбула разбился самолет
Лайнер выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение аэропорта и загорелся. Самолет летел из Измира в Стамбул.
Происшествия
В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына
В Московской области психически больной мужчина зарезал ножом собственного 13-летнего сына.
Общество
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Темпы строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) должны быть ускорены, сообщил журналистам в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Общество
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В государственных учреждениях и предприятиях одного из районов Туркмении мужчинам старше сорока запретили красить волосы в черный цвет.
Общество
В Симферополе вводят график подачи воды
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Общество
Суд отказал в медэкспертизе девочке, которую не забирают из клиники
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Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Спорт
В WADA хотят провести публичные слушания спора с РУСАДА
Эксперты WADA обратились в Спортивноый арбитражный суд с просьбой публично заслушать кейс с РУСАДА.
Происшествия
Число погибших от схода лавины в Турции возросло до 26
Число жертв в результате схода второй за сутки снежной лавины провинции Ван на востоке Турции увеличилось до 26 человек.
Происшествия
В Москве возбудили дело против избивавшего пасынка мужчины
Полиция Москвы возбудила уголовное дело по факту нанесения травм ребенку, сообщали РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Армия и оружие
«Белые каски» сняли постановочное видео о химатаке в Идлибе
Происшествия
В Твери умер водитель после страшного ДТП на Волоколамке
Напомним, страшное ДТП на перекрестке Волоколамского проспекта и проспекта Победы произошло днем 3 февраля.
Авто
Skoda показала дизайн новой Octavia RS
Компания Skoda показала дизайн нового поколения «заряженной» модели Octavia RS iV с гибридной силовой установкой.
Политика
Путин заявил об отсутствии у правительства времени на раскачку
Путин подчеркнул, что ждет от правительства конкретной работы по каждому из обозначенных направлений.
Хоккей
Стал известен состав сборной России перед стартом Евротура
Стало известно, в каком составе тренируется сборная России перед началом третьего этапа Евротура.
Киберспорт
Компания Blizzard извинилась за Warcraft III Reforged
Политика
Число сторонников союза России и Белоруссии резко упало
Большинство граждан Белоруссии (74,6%) уверены, что России и Белоруссии нужно быть независимыми друг от друга, но при этом иметь дружеские отношения и открытую границу, свидетельствует опрос.
Биатлон
Бабиков и Казакевич выиграли спринт на Кубке России
На Кубке России по биатлону в Перекопе (Кировская область) состоялись спринтерские гонки. У мужчин в гонке на 10 км победил Антон Бабиков.
Технологии
В крепости Балаклавы обнаружен древний оружейный арсенал
В одной из башен генуэзской крепости Чембало в Балаклаве обнаружили средневековый оружейный инвентарь.
Политика
Украина заявила о неготовности к возвращению Крыма
Постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич заявил о неготовности страны к возвращению полуострова.
Авто
В России появилась спортивная версия Toyota Camry S-Edition
Как отмечается в пресс-релизе, автомобиль комплектуется востребованным в нашей стране 2,5-литровым мотором, который выдает мощность в 181 л.с. Внешне новинка отличается от базовой версии наличием спойлера на крышке багажника, светодиодной оптикой, 18-дюймовыми колесными дисками, специальными накладками на бамперах, спортивными сиденьями, а также черному либо двухцветному окрасу кузова.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Здоровье
ВОЗ прогнозирует рост развития онкологии на 60% в ближайшие 20 лет
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что число раковых заболеваний в мире в ближайшие десятилетия может увеличиться на 60%, если нынешние тенденции будут сохранены.
Политика
В США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями
Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил о скором начале переговоров о контроле над вооружениями между Вашингтоном и Москвой.
Здоровье
Онкологи объяснили рост заболеваемости раком
Рост заболеваемости раком связан с увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины.