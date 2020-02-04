Экономика

RT на русскомRT на русскомЛукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть у Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов покупать у России нефть по мировым ценам, однако в Москве, по его словам, настаивают на существенных премиях сверх этого.
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с чего всё началось
«Что мы просим сейчас от россиян (они нас там в позу ставили и на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым манёвром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — приводит
 БЕЛТА слова Лукашенко.
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В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17

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РИА Новости вчера в 12:27
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Отмечается, что священники благословляют не пушки, реактивные снаряды или средства бомбометания, а молятся о сохранении жизни воинов.
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Общество

Последний барельеф Жукову демонтировали в Одессе

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Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии

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Первый самолет вылетел в Ухань за россиянами

Первый самолет ВКС России вылетел в Китай для эвакуации россиян из-за коронавируса, передает "Интерфакс".
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов республики, передает агентство "БелТА".
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Toyota представила спортивную версию Toyota Camry для России

Российские дилеры Toyota начали прием заказов на специальную версию Toyota Camry – S-Edition.
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Reuters узнал о планах госбанка Китая выпустить «антивирусные» бонды

Государственный Банк развития Китая (China Development Bank, CDB) намерен выпустить специальные облигации, средства от размещения которых будут направлены на борьбу с распространением коронавируса типа 2019-nCoV, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
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Политика

Владимир Путин прилетел в Череповец

Самолет президента РФ Владимира Путина приземлился в череповецком аэропорту, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 05:11
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Воеводина опасается за свою жизнь и носит оружие

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