Экономика
RT на русскомЛукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть у Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов покупать у России нефть по мировым ценам, однако в Москве, по его словам, настаивают на существенных премиях сверх этого.
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с чего всё началось
«Что мы просим сейчас от россиян (они нас там в позу ставили и на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым манёвром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.RT на русском05:50
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Лукашенко назвал условия, на которых Белоруссия готова покупать российскую нефть
Московский Комсомолец06:34
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Политика
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
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Политика
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Политика
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
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Армия и оружие
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Шоу-бизнес
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Финансы
Рублю предсказали непрерывное падение
В течение ближайших двух лет рубль ожидает непрерывное падение.
Общество
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Опасность связана с тем, что у человека может возникнуть привыкание к алкоголю. Врач подчеркнул, что маркер для каждого индивидуален.
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Шоу Собчак появится на «Первом канале»
«Первый канал» сообщает, что шоу Собчак в скором времени появится в эфире. Это должно было произойти еще несколько месяцев назад.
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Экономика
ЦБ отчитался о росте числа финансовых пирамид в России
ЦБ в 2019 году обнаружил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, в основном общества с ограниченной ответственностью и интернет-проекты, а также кредитные потребительские кооперативы, сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
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Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
Здоровье
Онколог оценил рекомендации Роспотребнадзора по профилактике рака
Онколог Михаил Ласков в комментарии РЕН ТВ оценил советы Роспотребнадзора по профилактике онкологических заболеваний.
Общество
В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Футбол
Это’О: Жаль, что уход Сулеймана Керимова разрушил «Анжи»
Камерунцу казалось, что махачкалинский клуб пойдет по пути парижского «ПСЖ» и будет бороться за победу в Лиге чемпионов.
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В РПЦ предложили не освящать оружие массового поражения
Отмечается, что священники благословляют не пушки, реактивные снаряды или средства бомбометания, а молятся о сохранении жизни воинов.
Общество
Последний барельеф Жукову демонтировали в Одессе
Последний оставшийся в Одессе барельеф советскому маршалу Георгию Жукову сняли со стены.
Происшествия
Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии
Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
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Путин рассказал, какой наказ писателя Даниила Гранина он не выполнил
Президент вспомнил о том, что об этом его пи последнем разговоре просил писатель и общественный деятель Даниил Гранин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Технологии
Роскачество назвало 10 лучших домашних и портативных колонок
Специалисты Роскачества сравнили качество звука домашних и переносных колонок, в тестировании участвовали 12 беспроводных и пять проводных моделей «Проверка показала — по качеству звука домашние колонки превосходят переносные устройства», — отметили в Роскачестве.
Политика
Первый самолет вылетел в Ухань за россиянами
Первый самолет ВКС России вылетел в Китай для эвакуации россиян из-за коронавируса, передает "Интерфакс".
Общество
Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов
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Авто
Toyota представила спортивную версию Toyota Camry для России
Российские дилеры Toyota начали прием заказов на специальную версию Toyota Camry – S-Edition.
Экономика
Reuters узнал о планах госбанка Китая выпустить «антивирусные» бонды
Государственный Банк развития Китая (China Development Bank, CDB) намерен выпустить специальные облигации, средства от размещения которых будут направлены на борьбу с распространением коронавируса типа 2019-nCoV, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
Спорт
Клебо досрочно поздравил Большунова с победой в Кубке мира
Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо досрочно поздравил российского лыжника Александра Большунова с победой в общем зачете Кубка мира.
Политика
Владимир Путин прилетел в Череповец
Самолет президента РФ Владимира Путина приземлился в череповецком аэропорту, сообщает корреспондент ИА REGNUM.