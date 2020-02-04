с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов покупать у России нефть по мировым ценам, однако в Москве, по его словам, настаивают на существенных премиях сверх этого.

Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть у Москвы

Общество В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17 Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

Шоу-бизнес Милла Йовович показала фото новорожденной дочери Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.

Политика Лукашенко анонсировал встречу с Путиным Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Политика Рада приняла в первом чтении проект о сокращении числа депутатов Парламент Украины на заседании во вторник принял в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в конституцию, предполагающий сокращение числа депутатов с 450 до 300, такое решение поддержали 236 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Шоу-бизнес Григория Лепса прооперировали во Франции Певец перенес операцию на связках. На днях артист перенес операцию на голосовые связки, которая прошла во Франции.

Шоу-бизнес Концертный директор певицы МакSим рассказала о госпитализации певицы Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова опубликовала на своей странице в сети микроблогов Instagram запись, где рассказала о госпитализации исполнительницы.

Общество Навальный, Макаревич и Улицкая просят не запрещать марш памяти Немцова В мэрию Москвы подано письмо на имя Сергея Собянина, подписанное известными личностями, в котором сообщается о намерении провести 29 февраля в центре столицы многотысячный «Марш Бориса Немцова».

Авто Показали новый Mitsubishi Outlander В Сети появились первые реалистичные изображения Mitsubishi Outlander нового поколения.