Политика
RT на русскомЛукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть у Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов покупать у России нефть по мировым ценам, однако в Москве, по его словам, настаивают на существенных премиях сверх этого.
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с чего всё началось
«Что мы просим сейчас от россиян (они нас там в позу ставили и на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым манёвром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.RT на русском05:50
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Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Политика
Украина подаст новые иски против России
Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
Политика
Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экономика
Минфин Хакасии заявил о нехватке денег на школы и детские сады
Министерство финансов Хакасии сообщило, что в регионе не хватает денег на школы и детские сады из-за того, что в регионе не хватает 14 млрд рублей.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Единоборства
Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.
Армия и оружие
Польша закупила американские истребители F-35
Польша подписала контракт на покупку у Соединенных штатов Америки 32 истребителей F-35.
Общество
Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками
Еще одно положение законопроекта предусматривает, что к роботам-коллекторам будут применяться те же требования: они смогут сообщать должникам только имя и идентификационный номер.
Здоровье
В Челябинской области объявили эпидемию гриппа и ОРВИ
В Челябинской области объявили эпидемию гриппы и ОРВИ.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Климова показала, как она выглядела в 18 лет
На своей странице в соцсети Instagram 42-летняя Климова опубликовала архивный снимок, на котором ей все лишь 18 лет.
Политика
Саакашвили предсказал распад Украины на пять частей
"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112".
Экономика
Reuters узнал о планах госбанка Китая выпустить «антивирусные» бонды
Государственный Банк развития Китая (China Development Bank, CDB) намерен выпустить специальные облигации, средства от размещения которых будут направлены на борьбу с распространением коронавируса типа 2019-nCoV, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
Общество
Китайский вирус взвинтил цены на огурцы до 400 рублей
Как сообщает «Комсомольская правда», в Приморье огурцы стоят по 400 рублей за килограмм, вирус также взвинтил цены на помидоры: привезенные из Азербайджана овощи стоят по 700 рублей за килограмм.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории
Комедия Клима Шипенко "Холоп" стала самым кассовым российским фильмом, сборы картины на данный момент составили 3,044 миллиарда рублей, что превосходит рекорд спортивной драмы "Движение вверх" (3,043 миллиарда рублей), сообщил в понедельник портал kinobusiness.com.
Общество
Россия выделит средства из резервного фонда на борьбу с коронавирусом
Россия потратит 1,2 миллиарда рублей на закупку препаратов для борьбы с последствиями нового коронавируса.
Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Политика
Бывший вице-премьер Акимов возглавил «Почту России», сообщил источник
Совет директоров "Почты России" назначил гендиректором компании бывшего вице-премьера Максима Акимова, сообщил РИА новости источник, знакомый с итогами заседания совета.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
Политика
Иран решил больше не предоставлять Украине данные по крушению Boeing
Общество
В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Хоккей
«Металлург» расторг контракт с Денисом Паршиным
Армия и оружие
В Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными бойцами ВСУ
Наталья Юсупова, украинский волонтер, сообщила о том, что в центральный госпиталь Киева спецборт доставил бойцов ВСУ, получивших тяжелые ранения в Донбассе.
Шоу-бизнес
Первый канал показал Армена Джигарханяна после болезни
Видео из квартиры Армена Джигарханяна показал Первый канал в программе «Пусть говорят».
Транспорт
«Уральские авиалинии» объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая
Как сообщал «Коммерсантъ», на борт «Уральских авиалиний» не пустили около 70 граждан Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана и других стран.
Общество
В Петербурге и Ленобласти предлагают уравнять социальные льготы
Социальные льготы для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области должны быть предложены единым пакетом.
Политика
Литва предложила Белоруссии обсудить вопросы поставок нефти и газа
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс на переговорах с белорусским коллегой Владимиром Макеем предложил обсудить вопросы организации регулярных поставок нефти через территорию Литвы, а также возможности альтернативных поставок газа.
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике рака
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике онкологических заболеваний.