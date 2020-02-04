с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов покупать у России нефть по мировым ценам, однако в Москве, по его словам, настаивают на существенных премиях сверх этого.

Политика Лукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».

Политика Путин заявил об отсутствии другого шанса на реализацию нацпроектов У нового состава российского правительства «нет ни одной минуты для раскачки» при реализации поставленных национальных проектов, поскольку другого шанса для развития в ближайшем будущем может не представиться.

Авто Skoda показала кроссовер, который меньше Karoq Компания Skoda представила на автосалоне в Нью-Дели концепт Vision IN, который демонстрирует, каким будет новый среднеразмерный кроссовер для индийского рынка.

Политика Лавров отправился в турне по Латинской Америке Глава МИД РФ Сергей Лавров посещает Кубу в рамках своей поездки по Латинской Америке, однако очевидно, что его главная цель в этом полушарии - Венесуэла.

Экономика Мишустин назвал меры, которые позволят увеличить темпы роста ВВП Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что расширение потребительского спроса с помощью социального пакета, а также ряд других мер, которые планирует предпринимать правительство, позволят уже по итогам этого года добиться увеличения темпов роста ВВП.

Энергетика Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.

Общество «Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России По данным издания, в Сахалинской области в прошлом году пришлось 12 л водки на душу населения, в Магаданской - 11,4 л. В пятерку лидеров по потреблению этого вида спиртного также вошли Республика Коми (10,6 л), Чукотка (10 л) и Карелия (9,6 л). Кроме того, в Сахалинской и Магаданской областях потребление водки снизилось на 2%, а в Коми и на Чукотке выросло на 1% и 3% соответственно.

Политика Путин: человечество оказалось у опасной черты "К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружения, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика", - отметил глава РФ.

Общество Бурков устроил жесткий разнос Минздраву из-за проблем в онкодиспансере На сегодняшнем заседании правительства Омской области губернатор Александр Бурков выразил недоумение из-за явных проволочек в модернизации онкодиспансера в части обустройства там каньонов для онкобольных.

Политика Эксперт назвал заказчиков опроса про союз России и Белоруссии Эксперт Центра политического анализа и информационной безопасности Дмитрий Болкунец прокомментировал результаты соцопроса среди жителей Белоруссии касательно отношений с Россией.

Происшествия Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений о минировании Сотрудников мэрии Хабаровска эвакуировали в четверг после сообщения об угрозе взрыва, сообщил РИА Новости представитель администрации города.