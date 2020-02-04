Экономика
RT на русскомЛукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть у Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов покупать у России нефть по мировым ценам, однако в Москве, по его словам, настаивают на существенных премиях сверх этого.
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с чего всё началось
«Что мы просим сейчас от россиян (они нас там в позу ставили и на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым манёвром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.RT на русскомвчера в 05:50
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Армия и оружие
Дамаск подвергся ракетной атаке
В последний раз Дамаск попадал под ракетный удар в декабре прошлого года.
Происшествия
Актера из «Великолепного века» приговорили почти к 17 годам тюрьмы
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Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх
В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
Политика
Пелоси: Трамп остается угрозой для американской демократии
Президент США Дональд Трамп представляет угрозу для демократии США, поскольку считает себя «выше закона».
Политика
Лукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился
Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».
Гаджеты
Возможно, Xbox Series X будет иметь порт для накопителей CFExpress
Карты CFExpress — это новое поколение технологий карт памяти, обеспечивающих скорость чтения и записи, аналогичную твердотельному накопителю.
Культура
Умер американский актёр Кирк Дуглас
Политика
Путин заявил об отсутствии другого шанса на реализацию нацпроектов
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Авто
Skoda показала кроссовер, который меньше Karoq
Компания Skoda представила на автосалоне в Нью-Дели концепт Vision IN, который демонстрирует, каким будет новый среднеразмерный кроссовер для индийского рынка.
Политика
Лавров отправился в турне по Латинской Америке
Глава МИД РФ Сергей Лавров посещает Кубу в рамках своей поездки по Латинской Америке, однако очевидно, что его главная цель в этом полушарии - Венесуэла.
Экономика
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что расширение потребительского спроса с помощью социального пакета, а также ряд других мер, которые планирует предпринимать правительство, позволят уже по итогам этого года добиться увеличения темпов роста ВВП.
Энергетика
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
Общество
«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России
По данным издания, в Сахалинской области в прошлом году пришлось 12 л водки на душу населения, в Магаданской - 11,4 л. В пятерку лидеров по потреблению этого вида спиртного также вошли Республика Коми (10,6 л), Чукотка (10 л) и Карелия (9,6 л). Кроме того, в Сахалинской и Магаданской областях потребление водки снизилось на 2%, а в Коми и на Чукотке выросло на 1% и 3% соответственно.
Политика
Путин: человечество оказалось у опасной черты
"К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружения, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика", - отметил глава РФ.
Общество
Бурков устроил жесткий разнос Минздраву из-за проблем в онкодиспансере
На сегодняшнем заседании правительства Омской области губернатор Александр Бурков выразил недоумение из-за явных проволочек в модернизации онкодиспансера в части обустройства там каньонов для онкобольных.
Политика
В Кремле объяснили необходимость поправки о Госсовете к Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, для чего нужны поправки к Конституции в части формирования Госсовета.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний боевого модуля АУ-220М
В Сети опубликовали видео испытаний управляемого российского боевого модуля АУ-220М. Кадры предоставил "Уралвагонзавод".
Гаджеты
Samsung случайно выставила фото новых Galaxy S20 на официальном сайте
Экономика
На рынке элитного жилья в Москве установлен новый рекорд
Компания ведет подсчеты с 2015 г. Прошлогодний результат – абсолютный рекорд. Предыдущий был поставлен в 2018 г. – 77 млрд руб.
Баскетбол
«Химки» проиграли «Маккаби», несмотря на дабл-дабл Шведа
Экономика
«Известия» узнали о возможном росте цен на жилье в России за два года
Цены на недвижимость в России в ближайшие два года могут вырасти на 25%.
Политика
Эксперт назвал заказчиков опроса про союз России и Белоруссии
Эксперт Центра политического анализа и информационной безопасности Дмитрий Болкунец прокомментировал результаты соцопроса среди жителей Белоруссии касательно отношений с Россией.
Культура
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Актер Дмитрий Бульба, известный по телесериалам «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей» умер в Санкт-Петербурге в возрасте 53 лет.
Шоу-бизнес
Звезде «Зачарованных» диагностировали рак груди четвертой стадии
Американская актриса 48-летняя Шеннен Доэрти рассказала о страшном диагнозе, который ей поставили врачи — раке груди четвертой стадии.
Авто
Названы самые популярные автомобили в 2019 году в городах-миллионниках
В Екатеринбурге самым популярным автомобилем в 2019 году стала LADA Vesta.
Происшествия
Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений о минировании
Сотрудников мэрии Хабаровска эвакуировали в четверг после сообщения об угрозе взрыва, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
Общество
В платежках ЖКХ может появиться новая строка
Сообщается, что данная услуга будет включаться в квитанцию на оплату услуг ЖКХ автоматически, но россияне смогут отказаться от нее самостоятельно.
Политика
Трамп собрался прекратить участие США в войнах на Ближнем Востоке
Администрация США работает над тем, чтобы покончить с участием страны в войнах на Ближнем Востоке.