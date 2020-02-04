Экономика
RT на русскомЛукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть у Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов покупать у России нефть по мировым ценам, однако в Москве, по его словам, настаивают на существенных премиях сверх этого.
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с чего всё началось
«Что мы просим сейчас от россиян (они нас там в позу ставили и на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым манёвром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.RT на русском05:50
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Лукашенко назвал условия, на которых Белоруссия готова покупать российскую нефть
Московский Комсомолец06:34
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