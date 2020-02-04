с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов покупать у России нефть по мировым ценам, однако в Москве, по его словам, настаивают на существенных премиях сверх этого.

Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть у Москвы

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