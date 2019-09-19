Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности Минска принять матч за Суперкубок Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Лукашенко заявил о готовности Минска принять матч за Суперкубок УЕФА

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