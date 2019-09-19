Футбол
RT на русскомЛукашенко заявил о готовности Минска принять матч за Суперкубок УЕФА
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности Минска принять матч за Суперкубок Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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Политика
Путин назначил нового замглавы МИД
У министра иностранных дел Сергея Лаврова появился новый заместитель. Президент назначил Андрея Руденко замглавы МИД.
Российская газета 10:05
Политика
Россия и Украина обсудят транзит газа в Брюсселе
Трехсторонние переговоры о поставках газа между Россией и Украиной, которые пройдут в Брюсселе в четверг, 19 сентября, при участии представителей Еврокомиссии, — уже второй раунд переговоров накануне завершения десятилетнего транзитного договора «Нафтогаза» и «Газпрома», который истекает 31 декабря.
РБК 02:00
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли, пишут СМИ
Актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату и готовят к удалению опухоли, сообщает газета "Комсомольская правда" со ссылкой на врачей.
РИА Новости 09:14
Происшествия
Опубликовано видео после перестрелки полицейских в московском метро
Подозреваемый открыл огонь из пистолета, прямо в метро, на станции «Рязанский проспект» и убил одного полицейского и ранил другого, сообщил источник Интерфакса.
Эхо Москвы вчера в 18:06
Культура
Хидэо Кодзима приедет в Москву на «Игромир-2019»
Афиша Daily 07:56
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru 10:03
Экономика
Счета в Великобритании и ее офшорах потребуют отчетов в ФНС
ФНС опубликовала на regulation.gov.ru проект приказа, включающий в перечень государств, с которыми РФ осуществляет автоматический обмен финансовой информацией, Панаму и Израиль и исключающий из него популярные для финансовых вложений из России Великобританию и британские офшоры — острова Мэн, Гернси и Джерси.
Коммерсантъ 08:54
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Политика
Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Политика
Нетаньяху разочарован нежеланием своего соперника встретиться с ним
Премьер-министр Израиля, лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху "удивлен и разочарован" решением главы центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганца отказаться от встречи с ним для обсуждения формирования широкого правительства по итогам состоявшихся 17 сентября выборов.
Комсомольская правда 10:12
Здоровье
Малышева дала советы молодым проституткам
Телеведущая Елена Малышева дала несколько советов 22-летней девушке, работающей проституткой.
Lenta.ru 08:55
Здоровье
Полезные привычки оказались вредными для здоровья
Как ни странно, но некоторые привычки довольно опасны для здоровья, хотя закрепились в обществе, как полезные.
Московский Комсомолец вчера в 23:37
Транспорт
Третью взлетно-посадочную полосу открыли в аэропорту Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево в четверг, 19 сентября, открылась третья взлетно-посадочная полоса.
Известия 10:18
Армия и оружие
В конгрессе сегодня обсудят санкции против российского госдолга
В четверг, 19 сентября, члены палаты представителей конгресса и сената начнут обсуждать итоговую версию законопроекта о бюджете Пентагона на следующий финансовый год (1 октября — 30 сентября).
РБК 09:19
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 12:24
Экономика
Правительство одобрило проект бюджета на 2020–2022 годы
«Профицит бюджета РФ будет постепенно снижаться с 0,8% ВВП в 2020 году, до 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году»,— сказали в Минфине (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ 08:26
Игры
Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей
News.ru 17 сентября в 04:06
Экономика
Тверской губернатор Руденя открыл цех горячего цинкования
Современный цех горячего цинкования российско-итальянской компании «Диэлектрические кабельные системы» открылся в Твери 19 сентября.
REGNUM 08:01
Политика
Депутаты Мосгордумы избрали спикером единоросса Алексея Шапошникова
Как передает агентство городских новостей «Москва», всего в ходе первого заседания Мосгордумы седьмого созыва депутатами обсуждались две кандидатуры на пост спикера — Елены Шуваловой и Алексея Шапошникова.
Собеседник 05:39
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Происшествия
Замглавы департамента Минкульта задержали по делу о мошенничестве
Правоохранительные органы задержали в Москве заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, бывшего главу департамента Владимира Цветнова и еще двух бизнесменов, фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Известия 06:57
Авто
Продажи Lada Largus приостановлены из-за дефекта
«АвтоВАЗ» обнаружил вероятную проблему в топливной системе в почти тысяче экземпляров Lada Largus, которые были произведены в период со 2 по 13 сентября.
Motor 03:16
Политика
В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:59
Армия и оружие
Минобороны Саудовской Аравии показало обломки ракет, атаковавших НПЗ
«Месторождения атаковали четыре крылатых ракеты, которые пролетели с севера на юг», – сообщил представитель Минобороны Турки аль-Малики.
RuNews24.ru вчера в 13:06
Футбол
Защитник «Спартака» Илья Кутепов может перейти в «Краснодар»
«Краснодар» оценивает стоимость футболиста в 5,5 млн евро, пишет РИА ФАН. Илья Кутепов выступает за «Спартак» с лета 2012 года.
Кубанские новости вчера в 12:40