Футбол

RT на русскомRT на русскомЛукашенко заявил о готовности Минска принять матч за Суперкубок УЕФА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности Минска принять матч за Суперкубок Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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Лукашенко заявил о готовности Минска принять матч за Суперкубок УЕФА

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Лукашенко отметил, что Минск готов принять матч за Суперкубок УЕФА

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Лукашенко заявил о готовности Белоруссии принять матч за Суперкубок УЕФА

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Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию

Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
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Российский парк автомобилей превысил 52 млн машин

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Здоровье

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Как ни странно, но некоторые привычки довольно опасны для здоровья, хотя закрепились в обществе, как полезные.
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РБК 09:19
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Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
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В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк

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Замглавы департамента Минкульта задержали по делу о мошенничестве

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«Месторождения атаковали четыре крылатых ракеты, которые пролетели с севера на юг», – сообщил представитель Минобороны Турки аль-Малики.
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