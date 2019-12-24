Политика

РБКРБКЛукашенко заявил о готовности Минска «забрать» две трубы «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при сложностях в договоренностях с Россией в энергетической сфере Минск может «забрать» две трубы нефтеопровода «Дружба». Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы». Лукашенко отметил, что у Белоруссии есть три трубы нефтепровода.
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с чего всё началось
В частности, президент РБ категорически подчеркнул
 невозможность признания любых механизмов интеграции, хоть как-либо ущемляющих государственный суверенитет Беларуси.
REGNUM17:35

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Лукашенко заявил о готовности Минска «забрать» две трубы «Дружбы»

РБК19:15

Лукашенко готов искать альтернативу российскому газу

Газета.Ru07:18

Лукашенко заявил о готовности «забрать» две трубы «Дружбы»

РИА Новости15:42

Лукашенко заявил о возможности снижения транзита нефти по «Дружбе» в Европу

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Коммерсантъ07:51

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Лукашенко пригрозил поиском альтернативных поставщиков нефти и газа, в случае если РФ установит слишком высокую цену

Эхо Москвы06:23
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Лукашенко о сниженных ценах на газ: Мы с вами, как я образно скажу сейчас, в окопах гнили вместе

КП - Беларусь07:03
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