Лукашенко заявил о готовности к переговорам с оппозицией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что открыт для диалога о возможном обновлении конституции страны. По его словам, он готов выслушать "вменяемых людей от оппозиции", однако высказывать свое мнение они должны "не на улице".