Лукашенко заявил о готовности к переговорам с оппозицией
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что открыт для диалога о возможном обновлении конституции страны. По его словам, он готов выслушать "вменяемых людей от оппозиции", однако высказывать свое мнение они должны "не на улице".В источнике
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