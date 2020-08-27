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Вестник Кавказа
Вестник Кавказа

Лукашенко заявил о готовности к переговорам с оппозицией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что открыт для диалога о возможном обновлении конституции страны. По его словам, он готов выслушать "вменяемых людей от оппозиции", однако высказывать свое мнение они должны "не на улице".В источнике
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Известия

Лукашенко выразил готовность вести диалог со студентами и рабочими

Известиявчера в 07:16
ТАСС

Лукашенко готов обсуждать обновление конституции с рабочими и студентами

ТАССвчера в 06:18
Телеканал 360°

Лукашенко заявил, что не хочет диалога с «бесчинствующими молодчиками с улиц»

Телеканал 360°вчера в 06:42
URA.Ru

Лукашенко перечислил, с кем он готов сесть за стол переговоров

URA.Ruвчера в 06:36
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что власти не будут вести переговоры с улицей

Газета.Ruвчера в 06:24
РБК

Лукашенко назвал условие начала переговоров с оппозицией

РБКвчера в 06:23
Lenta.ru

Лукашенко заявил о готовности к диалогу с трудовыми и студенческими коллективами

Lenta.ruвчера в 07:05
КП - Беларусь

Лукашенко о студентах, которые участвовали в акциях протеста: Не хотят учиться, тогда Родину надо защищать. У нас Отечество в опасности

КП - Беларусьвчера в 07:36

Персонализация карты «Тройка» поможет управлять транспортными потоками

Чтобы сделать карту «Тройка» персонализированной, пассажиры могут зарегистрироваться в личном кабинете обновлённого мобильного приложения «Метро Москвы», которое можно протестировать уже сейчас.
Радио 1вчера в 12:11
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Ученые обнаружили новые тайны темной материи

В процессе исследовательской работы ученые применили особые космические процессы, среди которых звездообразование, рассеивание космических лучей в молекулярном газе, нейтронные звезды и миллисекундные пульсары.В результате стало понятно, что известная теория не может быть правдивой, ведь темная материя не оказывает так много света.
Уфимские Заметкивчера в 13:53

Пентагон осудил учения КНР в Южно-Китайском море

«Министерство обороны обеспокоено недавним решением Китайской Народной Республики провести 23—29 августа военные учения, в том числе запуск баллистических ракет, вокруг Парасельских островов в Южно-Китайском море», — цитирует сообщение РИА Новости.
RT на русскомвчера в 16:03
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Volkswagen запустила производство нового электрокроссовера ID.4

В 15-минутном ролике немецкий концерн демонстрирует первый выпущенный экземпляр серийного Volkswagen ID.4. Это событие произошло на собственном немецком заводе в Цвикау: там, где также выпускается электрическая модель ID.3. В видеоролике новый генеральный директор Volkswagen Ральф Брандштеттер особо выделяет этот памятный момент.
SpeedMeвчера в 03:42
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COVID-вакцину «Вектора» зарегистрируют по ускоренной схеме

Вторая российская вакцина от коронавирусной инфекции, которую разрабатывает государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора, может получить регистрационное удостоверение сразу после завершения второго этапа клинических исследований - по такой же ускоренной схеме, как и первая вакцина "Спутник V" Института Гамалеи.
Интерфаксвчера в 16:18
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