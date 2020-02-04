Экономика
РБКЛукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам
Минск направил соответствующие предложения на Украину, в Польшу, Казахстан, а также начал переговоры о поставках сырья из США, Саудовской Аравии и ОАЭ. По словам Лукашенко, эти страны готовы поставить нефть по мировой цене, а российское топливо Белоруссия будет рассматривать как «четвертый вариант».
Читать в источнике
Оценить999
с чего всё началось
«Что мы просим сейчас от россиян (они нас там в позу ставили и на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым манёвром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.RT на русском04 февраля в 05:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Лукашенко: Белоруссия готова покупать российскую нефть по мировым ценам
Коммерсантъ04 февраля в 06:39
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 13:03, Ашберн
Политика
Сенаторов в России предлагается назначать пожизненно
Как сообщает ТАСС, на обсуждение внесена инициатива, согласно которой российские сенаторы будут оставаться на посту пожизненно.
Хоккей
Александр Овечкин оформил третий хет-трик в шести матчах
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской покинула Россию после публичных разборок
Дочь Любови Успенской вышла на сцену после четвертой операции.
Здоровье
Врач определил идеальное для здоровья количество секса
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Общество
Названы российские регионы — лидеры по потреблению водки
Аналитики Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) составили список российских регионов — лидеров по потреблению водки.
Здоровье
Предупредивший об эпидемии врач умер от коронавируса
От коронавируса умер врач Ли Вэньлян из китайского города Ухань.
Происшествия
В Кисловодске у матери-вегетарианки изъяли истощенную дочку
В Кисловодске органы опеки изъяли у матери дочку полутора лет, которая была истощена.
Происшествия
В Сургуте мужчину избили из-за парковки на глазах у сына-инвалида
В Сургуте правоохранители выясняют обстоятельства нападения на местного жителя, поссорившегося с соседом из-за места на парковке.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе
МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российских и турецких военных специалистов.
Общество
Путин предложил наказывать наживающиеся на коронавирусе аптеки
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил о необходимости выявления аптек, который завышают цены на медицинские маски и препараты на фоне эпидемии нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Происшествия
В Карелии задержали министра транспорта по делу о взятке
В Карелии задержали министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики, а также заместителя директора по строительству аэропорта «Петрозаводск» по уголовному делу о получении взятки, сообщает следственное управление СК по региону.
Экономика
Сбербанк требует банкротства трех крупных агропредприятий Ленобласти
В настоящий момент в арбитражный суд поступило три заявления от банка к агрохолдингам, занимающимся производством свинины.
Общество
Путин поручил дополнительно профинансировать ремонт дорог в Крыму
Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить в 2020-2022 годах дополнительные средства из федерального бюджета для капремонта многоквартирных домов и автодорог в Крыму и Севастополе.
Культура
Новое шоу с Собчак обвинили в плагиате
Политика
Республиканцы пожалуются на Пелоси за разорванный текст речи Трампа
Член юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида) намерен подать жалобу на спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократа от штата Калифорния) за то, что та демонстративно порвала текст выступления президента США Дональда Трампа на совместном заседании обеих палат Конгресса.
Политика
Врио губернатора Пермского края назначен Дмитрий Махонин
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении на должности врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
Политика
Лукашенко проводит совещание по ситуации в энергокомплексе Белоруссии
В ходе выступления на мероприятии Лукашенко заявил, что страна должна преодолеть непростую ситуацию, вызванную переговорами с РФ по поставкам нефти, а также последними событиями в мире.
Кино
Появились видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом
На площадке замечены: Киану Ривз в своем привычном бородатом воплощении, Кэрри-Энн Мосс и режиссер Лана Вачовски.
Общество
ВОЗ подозревает международную компанию в распространении коронавируса
В четверг, 6 февраля, стало известно о том, что ВОЗ подозревает международную компанию в распространении коронавируса.
Авто
Российская бесступенчатая трансмиссия экономит до 30% топлива
Курганские ученые работают над бесступенчатой механической коробкой передач, которая может улучшить динамику разгона автомобиля и снизить расход топлива до 30%.
Политика
ОАК назначила гендиректором «Сухого» руководителя «МиГ»
Корпорацию «МиГ» и «Сухой» объединят в одно предприятие, которое будет заниматься разработкой и производством самолетов боевой авиации.
Происшествия
В московском аэропорту задержали пятерых израильтян
Сотрудники пограничной службы задержали пятерых граждан Израиля в московском аэропорту Шереметьево при прохождении паспортного контроля.
Политика
Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД, МЧС и Следственного комитета.
Политика
Песков объяснил поправку в Конституцию об индексации пенсий
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал слова главы государства о том, что поправки в Конституцию продиктованы "просто жизнью".
Общество
Путин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей
Шоу-бизнес
Продюсер Игорь Матвиенко раскрыл причины смерти солистов «Иванушек»
Продюсер Игорь Матвиенко раскрыл причины смерти солистов поп-группы «Иванушки International» Игоря Сорина и Олега Яковлева, сообщает АиФ.ru.