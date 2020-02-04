Экономика

РБКРБКЛукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам

Минск направил соответствующие предложения на Украину, в Польшу, Казахстан, а также начал переговоры о поставках сырья из США, Саудовской Аравии и ОАЭ. По словам Лукашенко, эти страны готовы поставить нефть по мировой цене, а российское топливо Белоруссия будет рассматривать как «четвертый вариант».
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с чего всё началось
«Что мы просим сейчас от россиян (они нас там в позу ставили и на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым манёвром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — приводит
 БЕЛТА слова Лукашенко.
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