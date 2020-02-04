с чего всё началось

Минск направил соответствующие предложения на Украину, в Польшу, Казахстан, а также начал переговоры о поставках сырья из США, Саудовской Аравии и ОАЭ. По словам Лукашенко, эти страны готовы поставить нефть по мировой цене, а российское топливо Белоруссия будет рассматривать как «четвертый вариант».

Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам

Общество Мишустин назвал предлагаемые новым КоАП штрафы непосильными Штрафы для автомобилистов, предлагаемые новым проектом Кодекса об административных правонарушениях, непосильны для граждан, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с правительством.

Авто Российская бесступенчатая трансмиссия экономит до 30% топлива Курганские ученые работают над бесступенчатой механической коробкой передач, которая может улучшить динамику разгона автомобиля и снизить расход топлива до 30%.

Происшествия Суд приговорил брата Тельмана Исмаилова к 17 годам тюрьмы за убийство Мособлсуд приговорил брата бывшего владельца Черкизовского рынка Рафика Исмаилова к 17 годам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.

Политика Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий» В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.

Общество Путин поручил дополнительно профинансировать ремонт дорог в Крыму Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить в 2020-2022 годах дополнительные средства из федерального бюджета для капремонта многоквартирных домов и автодорог в Крыму и Севастополе.

Политика Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.

Происшествия В ДНР перевернулся автобус, следовавший в Севастополь Автобус, следовавший по маршруту Горловка-Севастополь, перевернулся в районе города Новоазовск на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, два человека погибли, 18 пострадали, сообщил глава города Горловка Иван Приходько.

Политика Меркель призвала отменить результаты выборов премьера в Тюрингии Канцлер ФРГ Ангела Меркель подвергла критике ход и результаты выборов премьер-министра федеральной земли Тюрингия, которые обернулись политическим скандалом из-за правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и призвала отменить результаты голосования.

Происшествия Силовики задержали министра транспорта Карелии Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов задержан по подозрению во взятке.

Общество Польша отказалась от российского угля Вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил, что государственные компании страны откажутся от закупок угля в России.

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy M31 получит камеру с 64-Мп сенсором В распоряжении сетевых источников оказалась новая порция неофициальной информации о смартфоне среднего уровня Galaxy M31, который готовит к выпуску южнокорейская компания Samsung.