с чего всё началось

Минск направил соответствующие предложения на Украину, в Польшу, Казахстан, а также начал переговоры о поставках сырья из США, Саудовской Аравии и ОАЭ. По словам Лукашенко, эти страны готовы поставить нефть по мировой цене, а российское топливо Белоруссия будет рассматривать как «четвертый вариант».

Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам

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