Экономика
РБКЛукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам
Минск направил соответствующие предложения на Украину, в Польшу, Казахстан, а также начал переговоры о поставках сырья из США, Саудовской Аравии и ОАЭ. По словам Лукашенко, эти страны готовы поставить нефть по мировой цене, а российское топливо Белоруссия будет рассматривать как «четвертый вариант».
Читать в источнике
Оценить995
с чего всё началось
«Что мы просим сейчас от россиян (они нас там в позу ставили и на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым манёвром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.RT на русском04 февраля в 05:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Лукашенко: Белоруссия готова покупать российскую нефть по мировым ценам
Коммерсантъ04 февраля в 06:39
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 10:06, Ашберн
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Политика
Меркель призвала отменить результаты выборов премьера в Тюрингии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель подвергла критике ход и результаты выборов премьер-министра федеральной земли Тюрингия, которые обернулись политическим скандалом из-за правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и призвала отменить результаты голосования.
Кино
Вин Дизель планирует разбить «Форсаж 10» на две части
Как признался звезда и продюсер франшизы Вин Дизель, он решил разбить «Форсаж 10» на две отдельные части.
Общество
Time поставил на обложку портрет Си Цзиньпина в медицинской маске
Кризис, вызванный распространением коронавируса типа 2019-nCoV, выявил хрупкость китайского общества и системы управления страной, причиной которой является чрезмерная централизация политической власти, предупреждает журнал Time, поставивший на обложку своего очередного номера портрет председателя КНР Си Цзиньпина.
Политика
Путин и Лукашенко встретятся 7 февраля
Общество
В ЕБРР оценили последствия нефтяного кризиса для Белоруссии
Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти заявил, что для белорусской экономики возможны негативные последствия из-за нефтяного кризиса.
Политика
Врио главы Чувашии возглавит правительство республики
Врио главы Чувашии Олег Николаев отправил в отставку правительство республики 31 января, но на встрече с членами республиканского кабинета министров попросил руководителей министерств и ведомств исполнять обязанности до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.
Политика
В Верховной Раде пролилась кровь Тимошенко
Спорт
Гимнастка Солдатова опровергла информацию о попытке самоубийства
Общество
Васильев оценил слова Готье о «некрасивых» мужчинах в России
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Политика
Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
Общество
Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты «Ведомости»
Медиаменеджер Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты "Ведомости", им стал его бизнес-партнер Владимир Воронов.
Армия и оружие
Алиев подтвердил встречу военного руководства России и НАТО в Баку
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что в Баку пройдет очередная встреча военного руководства России и НАТО.
Общество
Граждан России эвакуировали из Китая в дискомфортных условиях
О дискомфортных условиях транспортировки рассказали российские граждане, эвакуированные из Китая. Об этом 5 февраля сообщает «Фонтанка».
Экономика
На рынке элитного жилья в Москве установлен новый рекорд
Предыдущий был поставлен в 2018 г. – 77 млрд руб. Общая площадь проданного в 2019 г. жилья премиального сегмента выросла на 17% и составила 142000 кв. м, сказано в отчете.
Футбол
Слуцкий пытается переманить Кокорина в «Рубин»
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий лично заинтересован в услугах нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина.
Авто
Российская бесступенчатая трансмиссия экономит до 30% топлива
Курганские ученые работают над бесступенчатой механической коробкой передач, которая может улучшить динамику разгона автомобиля и снизить расход топлива до 30%.
Авто
Chery рассекретила салон нового кроссовера Chery Tiggo 8
Компания Chery полностью рассекретила новый кроссовер Chery Tiggo 8 для России. Накануне производитель опубликовал фото интерьера модели.
Общество
Путин поручил дополнительно профинансировать ремонт дорог в Крыму
Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить в 2020-2022 годах дополнительные средства из федерального бюджета для капремонта многоквартирных домов и автодорог в Крыму и Севастополе.
Общество
Музей в Казани закрыли из-за свадебных торжеств дочери министра
Сама Ирада Аюпова не стала отрицать, что свадьба ее дочери действительно отмечалась в галерее современного искусства, но по ее мнению "все было в рамках закона".
Политика
Путин призвал ликвидировать «вузы-пустышки»
Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.
Общество
Белоруссия рассчитывает на беспошлинные поставки нефти из Казахстана
Минск заинтересован в беспошлинных поставках нефти из Казахстана, заявил журналистам заместитель белорусского премьер-министра Игорь Ляшенко.
Армия и оружие
Эрдоган назвал атаку на турецких военных в Сирии «поворотным пунктом»
Атака на турецких военных со стороны сирийских правительственных сил стала поворотным моментом для Турции в Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Здоровье
Врач определил идеальное для здоровья количество секса
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Общество
Экипаж «Союза МС-13» вернулся на Землю
Экипаж пилотируемого космического корабля «Союз МС-13» — россиянин Александр Скворцов («Роскосмос»), американка Кристина Кук (NASA) и итальянец Лука Пармитано (Европейское космическое агентство; ЕКА) — вернулся на Землю с Международной космической станции (МКС).
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М
Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
Политика
Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте
Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу, передает Reuters.
Происшествия
Обвиненный в госизмене россиянин изобличал иностранных разведчиков
Обвиненный в государственный измене 69-летний Виктор Королев изобличал иностранных разведчиков на территории России.
Общество
Моор объяснил, почему Тюмень выбрали для эвакуации граждан из Китая
Тюменская область была выбрана зоной карантина для эвакуации граждан из Китая, так как оказалась наиболее готовым для этого регионом, сообщил в четверг в ходе ответа на вопросы жителей региона губернатор Тюменской области Александр Моор.