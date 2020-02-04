с чего всё началось

Минск направил соответствующие предложения на Украину, в Польшу, Казахстан, а также начал переговоры о поставках сырья из США, Саудовской Аравии и ОАЭ. По словам Лукашенко, эти страны готовы поставить нефть по мировой цене, а российское топливо Белоруссия будет рассматривать как «четвертый вариант».

Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам

Армия и оружие Четверо турецких военных погибли в Идлибе Информационное агенство ТАСС со ссылкой на телеканал NTV сообщает, что четверо турецких военных погибли, еще девять получили ранения в результате артиллерийского обстрела в районе города Саракиб в провинции Идлиб.

Гаджеты В России планируют производить защищённые смартфоны Защищенные смартфоны и планшеты будет выпускать Mobile Inform Group (MIG) совместно со структурами «Ростеха», который вложит в проект миллиард рублей.

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