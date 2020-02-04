Экономика

RT на русскомRT на русскомЛукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть у Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов покупать у России нефть по мировым ценам, однако в Москве, по его словам, настаивают на существенных премиях сверх этого.
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с чего всё началось
«Что мы просим сейчас от россиян (они нас там в позу ставили и на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым манёвром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — приводит
 БЕЛТА слова Лукашенко.
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Лукашенко заявил о желании покупать нефть у Москвы по мировым ценам

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Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть у Москвы

RT на русском04 февраля в 05:50
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
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RT на русском вчера в 19:59
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«Спартак» сравнял счет в матче с «Локомотивом»

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Армия и оружие

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Мишустин назвал непосильными предлагаемые в новом КоАП штрафы

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RT на русском вчера в 08:03
Наука

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Россия вывела на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb

РИА Новости вчера в 21:49
Авто

Дебютировал новый Cadillac Escalade

Новый Cadillac Escalade официально представили в Лос-Анджелесе.
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О закрытии гематологического отделения сообщил главврач Амурской областной детской клинической больницы Руслан Белоус.
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RTVI упрекнул Первый канал в плагиате нового шоу Собчак

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Армия и оружие

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В расположенный в провинции Идлиб город Саракиб вошли подразделения сирийской правительственной армии, военнослужащие уже приступили к разминированию территории.
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