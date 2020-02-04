Экономика
Газета.RuЛукашенко заявил о желании Минска покупать российскую нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готов приобретать российскую нефть по мировым ценам, однако в Москве, по его утверждениям, настаивают на существенных премиях сверх этого. Об этом сообщает агентство "БелТА".
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с чего всё началось
«Что мы просим сейчас от россиян (они нас там в позу ставили и на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым манёвром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.RT на русском04 февраля в 05:50
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Лукашенко: Белоруссия готова покупать российскую нефть по мировым ценам
Коммерсантъ04 февраля в 06:39
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Авторы статьи уверяют, что их устройство сможет производить до 25% дневной энергии даже в ночные часы.
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Как сообщила пресс-служба республиканского МЧС, для поиска людей были привлечены водолазы-спасатели, задействованы рыболовецкие суда, находящиеся в акватории и имеющие разрешение на выход в море при таком шторме.
Происшествия
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Экономика
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Влияние коронавируса на экономику России и банковский сектор может быть значительным – в том случае, если ситуация [с распространением] продлится, поскольку Китай является фабрикой конечных продуктов и компонентов для всего мира.
Общество
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Политика
Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»
Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
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Настя Рыбка приняла участие в реалити-шоу «Последний герой»
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Технологии
Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян
В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Футбол
Смолов может оказаться вне сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что в ближайшее время не планирует выезжать на матчи испанской «Сельты», за которую играет нападающий сборной России Федор Смолов.
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Политика
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Общество
Нагиев ответил на слова о «некрасивых» мужчинах в России
Политика
Путин удивился успехам молодых лауреатов премии президента
Российский лидер Владимир Путин удивился, как лауреаты премии президента в области науки и инноваций в таком молодом возрасте успели добиться результатов, передает РИА Новости.
Гаджеты
В России начинаются продажи камерофона Huawei Mate 30 Pro
Компания Huawei объявила о запуске открытых продаж смартфона Mate 30 Pro в России.