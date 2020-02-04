с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готов приобретать российскую нефть по мировым ценам, однако в Москве, по его утверждениям, настаивают на существенных премиях сверх этого. Об этом сообщает агентство "БелТА".

Происшествия Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.

Общество Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров, заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете "Известия".

Наука Мужчины эволюционно приспособились к дракам Авторы новой работы высказали предположение, что если мужчины в боях склонны делать удары руками, то в ходе эволюции у них должны были сформироваться более сильные мышцы, связанные с этим действием.

Общество Читинку эвакуировали из-за коронавируса из Китая в Тюмень Читинку Татьяну Горбушину, которая училась в Ухане, в числе других россиян эвакуировали из Китая на карантин в Тюменскую область, сообщается на сайте «Комсомольской Правды» 6 февраля.

Хоккей Сборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.

Происшествия В Ялте волной смыло в море двух человек Как сообщила пресс-служба республиканского МЧС, для поиска людей были привлечены водолазы-спасатели, задействованы рыболовецкие суда, находящиеся в акватории и имеющие разрешение на выход в море при таком шторме.

Экономика Греф оценил возможное влияние коронавируса на экономику РФ Влияние коронавируса на экономику России и банковский сектор может быть значительным – в том случае, если ситуация [с распространением] продлится, поскольку Китай является фабрикой конечных продуктов и компонентов для всего мира.

Политика Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти» Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Технологии Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.

Футбол Смолов может оказаться вне сборной России Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что в ближайшее время не планирует выезжать на матчи испанской «Сельты», за которую играет нападающий сборной России Федор Смолов.

Политика В Чувашии совместили посты главы и премьер-министра «В соответствии со статьей 72 Конституции Чувашской Республики исполнение обязанностей председателя Кабинета министров Чувашской Республики возлагаю на себя», — говорится, в частности, в указе врио главы региона.