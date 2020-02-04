Экономика
РБКЛукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам
Минск направил соответствующие предложения на Украину, в Польшу, Казахстан, а также начал переговоры о поставках сырья из США, Саудовской Аравии и ОАЭ. По словам Лукашенко, эти страны готовы поставить нефть по мировой цене, а российское топливо Белоруссия будет рассматривать как «четвертый вариант».
Читать в источнике
Оценить1007
с чего всё началось
«Что мы просим сейчас от россиян (они нас там в позу ставили и на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым манёвром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.RT на русском04 февраля в 05:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Лукашенко: Белоруссия готова покупать российскую нефть по мировым ценам
Коммерсантъ04 февраля в 06:39
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 10:35, Ашберн
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Общество
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Происшествия
Частный вертолет разбился под Казанью
Принадлежащий компании "Восток Транс" вертолет Bell 407 в пятницу вечером упал в болотистой местности в окрестностях Казани.
Политика
Российская делегация не долетела до переговоров Путина и Лукашенко
Делегация направлялась на переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Армия и оружие
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Происшествия
Следователь обвинил замглавы Генштаба ВС РФ в симуляции болезней
Замначальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Халил Арсланов, обвиняемый в крупном мошенничестве, уклонялся от участия в следственных действиях, симулируя заболевания, чтобы оставаться в стационаре военного госпиталя, утверждает следствие.
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Армия и оружие
Жилин назвал халтурой видео «уничтожения» ЗРК С-400
На видео запечатлено, как летящий в горной местности вертолет выпускает снаряды по колонне военной техники, в составе которой есть комплексы противовоздушной обороны, похожие на российские С-400.
Общество
Гимнастка Солдатова опровергла информацию о попытке суицида
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опровергла сообщения о том, что она якобы предприняла попытку покончить жизнь самоубийством.
Шоу-бизнес
Пелагея рассказала о травле после развода с Телегиным
Российская певица Пелагея опубликовала в Instagram видео, в котором рассказала о подробностях развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Происшествия
Крайне угрожающая ситуация: Зеленского просят ввести Нацгвардию в Мукачево
Городской совет Мукачево (Закарпатская область Украины) просит президента страны Владимира Зеленского ввести в город Нацгвардию.
Общество
Российским актерам закрыли въезд на Украину на десять лет
Двум российским актерам, которые пытались дважды попасть на территорию Украины, запретили въезд в страну на десять лет, еще четырем актерам — на три года.
Экономика
В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина
Общество
Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Общество
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Шоу-бизнес
Регина Дубовицкая раскрыла размер своей пенсии
Телеведущая Регина Дубовицкая поделилась, что размер ее пенсии составляет 16 тысяч рублей.
Футбол
Определились полуфинальные пары Кубка Испании
В результате жребия полуфинальные пары составили следующие команды: «Реал Сосьедад» — «Мирандес» «Атлетик» — «Гранада» Первые матчи пройдут 12 февраля, ответные — 4 марта.
Энергетика
Турция начала отказываться от российского газа
Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
Теннис
Александрова принесла России первую победу в противостоянии с Румынией
Россиянка одержала победу в двух сетах. Таким образом, Россия повела в противостоянии — 1:0. Теннисистки провели на корте 1 час 4 минуты.
Фигурное катание
Ханю обновил свой же мировой рекорд в короткой программе
Юдзуру Ханю установил новый мировой рекорд по количеству балов в короткой программе.
Политика
Посол России: дело Скрипалей получит продолжение в Великобритании
Дело Скрипалей в скором времени получит продолжение в Великобритании, считает посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
Наука
Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса
Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное панголин.
Происшествия
Героиню статьи о наркотической зависимости объявили в розыск
Суд приговорил героиню заблокированной Роскомнадзором статьи «Героин — собственность модели» Тэо Логос (Анну Глазову) к одному году и восьми месяцам колонии, а также объявил ее в розыск, сообщили РБК в пресс-службе Кузьминского районного суда.
Экономика
Хуснуллин: 10 проблемных регионов получат 100 млрд рублей в два этапа
Правительство РФ в два этапа выделит 100 миллиардов рублей 10 регионам с низким уровнем социально-экономического развития, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Здоровье
В Красноярском крае умер мальчик с редкой болезнью
Политика
Сноуден планирует продлить вид на жительство в России
Срок действия вида на жительство в России бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена истекает в апреле 2020 года, сейчас готовятся документы для его продления.