с чего всё началось

Минск направил соответствующие предложения на Украину, в Польшу, Казахстан, а также начал переговоры о поставках сырья из США, Саудовской Аравии и ОАЭ. По словам Лукашенко, эти страны готовы поставить нефть по мировой цене, а российское топливо Белоруссия будет рассматривать как «четвертый вариант».

Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам

Политика Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.

Происшествия Частный вертолет разбился под Казанью Принадлежащий компании "Восток Транс" вертолет Bell 407 в пятницу вечером упал в болотистой местности в окрестностях Казани.

Происшествия Следователь обвинил замглавы Генштаба ВС РФ в симуляции болезней Замначальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Халил Арсланов, обвиняемый в крупном мошенничестве, уклонялся от участия в следственных действиях, симулируя заболевания, чтобы оставаться в стационаре военного госпиталя, утверждает следствие.

Армия и оружие Жилин назвал халтурой видео «уничтожения» ЗРК С-400 На видео запечатлено, как летящий в горной местности вертолет выпускает снаряды по колонне военной техники, в составе которой есть комплексы противовоздушной обороны, похожие на российские С-400.

Общество Гимнастка Солдатова опровергла информацию о попытке суицида Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опровергла сообщения о том, что она якобы предприняла попытку покончить жизнь самоубийством.

Общество Российским актерам закрыли въезд на Украину на десять лет Двум российским актерам, которые пытались дважды попасть на территорию Украины, запретили въезд в страну на десять лет, еще четырем актерам — на три года.

Футбол Определились полуфинальные пары Кубка Испании В результате жребия полуфинальные пары составили следующие команды: «Реал Сосьедад» — «Мирандес» «Атлетик» — «Гранада» Первые матчи пройдут 12 февраля, ответные — 4 марта.

Энергетика Турция начала отказываться от российского газа Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.

Происшествия Героиню статьи о наркотической зависимости объявили в розыск Суд приговорил героиню заблокированной Роскомнадзором статьи «Героин — собственность модели» Тэо Логос (Анну Глазову) к одному году и восьми месяцам колонии, а также объявил ее в розыск, сообщили РБК в пресс-службе Кузьминского районного суда.