Экономика

Вести ПодмосковьяВести ПодмосковьяЛукашенко заявил о готовности покупать у России нефть по мировым ценам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова закупать российскую нефть по мировым ценам, но в России настаивают на «существенной премии» сверх установленной стоимости. Об этом сообщает агентство «БелТА».
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с чего всё началось
«Что мы просим сейчас от россиян (они нас там в позу ставили и на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым манёвром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — приводит
 БЕЛТА слова Лукашенко.
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