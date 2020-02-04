с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова закупать российскую нефть по мировым ценам, но в России настаивают на «существенной премии» сверх установленной стоимости. Об этом сообщает агентство «БелТА».

Лукашенко заявил о готовности покупать у России нефть по мировым ценам

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