Экономика
Вести ПодмосковьяЛукашенко заявил о готовности покупать у России нефть по мировым ценам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова закупать российскую нефть по мировым ценам, но в России настаивают на «существенной премии» сверх установленной стоимости. Об этом сообщает агентство «БелТА».
Читать в источнике
Оценить994
с чего всё началось
«Что мы просим сейчас от россиян (они нас там в позу ставили и на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым манёвром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.RT на русском04 февраля в 05:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Лукашенко: Белоруссия готова покупать российскую нефть по мировым ценам
Коммерсантъ04 февраля в 06:39
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 07:01, Ашберн
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко во второй раз стали родителями
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Культура
Умер американский актёр Кирк Дуглас
Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
Общество
Путин поручил выделить дополнительные средства на ремонт жилья и дорог в Крыму
Спорт
Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы
В четверг, 6 февраля, агентство городских новостей «Москва» сообщило, что Солдатову госпитализировали в одну из московских больниц после попытки суицида.
Происшествия
В Москве за взятку задержан следователь по особо важным делам
В столице при получении взятки в размере 4,3 миллиона рублей задержан следователь по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу Москвы.
Политика
Тимошенко заняла кресло спикера во время столкновений в Раде
Футбол
Слуцкий позвонил Кокорину насчет возможного перехода в «Рубин»
Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий связался с футболистом "Зенита" Александром Кокориным насчет возможного трансфера игрока в "Рубин", утверждает "Чемпионат".
Политика
Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»
В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
Армия и оружие
Американская компания показала уничтожение систем, похожих на С-400
Американская компания BellFlight (Bell Helicopter) опубликовала мультипликационный видеоролик, на котором новый разведывательно-ударный вертолет Bell 360 Invictus уничтожает системы ПВО, напоминающие С-400 "Триумф".
Политика
Володин назвал причины упадка российской экономики в XX веке
Российская экономика в XX веке упала из-за того, что Россия "кормила" республики СССР, которые затем вышли из состава Союза в 1991 году, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Происшествия
Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы
Стало известно, что еще у десяти пассажиров подтвердили случаи заражения коронавирусом, то есть всего заболевших уже 20, сообщает "Россия 24".
Здоровье
Росстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей
На конец 2018 года в России были незакрытыми около 50 тыс. вакансий врачей и еще около 50 тыс. вакансий среднего медицинского персонала, свидетельствуют данные исследования Росстата, которые служба предоставила по запросу РБК (исследование проводилось в октябре 2018 года).
Транспорт
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
Общество
В Центробанке предупредили о новом способе мошенничества с кредитами
Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
Экономика
Белоруссия назвала потери из-за налогового манёвра России
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск из-за налогового манёвра Москвы потерял в 2019 году около $330 млн.
Хоккей
Александр Овечкин оформил хет-трик и принёс победу «Вашингтону»
Хоккей
Шестеркин стал рекордсменом «Рейнджерс» среди вратарей-новичков
Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин помог своей команде одержать победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:3). Таким образом, он установил новое достижение в истории клуба.
Политика
В Госдуму внесут законопроект против завышения цен в аптеках
В Госдуму «в ближайшее время» планируют внести законопроект, исключающий ситуации с завышением цен в аптеках.
Кино
Disney назвал даты премьеры новых сериалов Marvel
Студия Disney анонсировала даты премьер сразу трех сериалов Marvel Studios.
Общество
Мишустин назвал непосильными для россиян предлагаемые КоАП штрафы
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал предлагаемые проектом нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для автомобилистов непосильными.
Происшествия
Стала известна личность обвиняемого в госизмене россиянина
Обвиняемым в государственной измене россиянином, чьё дело рассматривает Лефортовский суд в Москве, оказался пенсионер из Владивостока.
Авто
Новый Volkswagen Polo для России превратился в лифтбек
Новый Volkswagen Polo предложат в 4 вариантах исполнения: Origin, Respect, Status и Exclusive.
Политика
Помпео: Украина потеряла Крым навсегда
В ходе визита в Киев и встречи с крымско-татарской активисткой Эминой Джапаровой госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Украина потеряла Крым навсегда.
Здоровье
Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
Экономика
Банк России до конца года сократит банковский рынок на 10%
Банк России начал работу по отзыву лицензий у недобросовестных банков с 2013 года.
Политика
Дональда Трампа окончательно оправдали по делу об импичменте
Дональда Трампа окончательно оправдали по делу об импичменте Днем 5 февраля в Вашингтоне завершился долгий процесс по делу об импичменте президента США Дональда Трампа — глава государства оправдан по обоим пунктам обвинения.
Авто