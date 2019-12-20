Общество
Газета.RuЛукашенко заявил о концептуальной договоренности с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с лидером России Владимиром Путиным концептуально договорились по энергоносителям, цены установят в ближайшем будущем.
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с чего всё началось
Белоруссия и Россия концептуально договорились по поставкам нефти и газа, цены на них будут не выше уровня 2019 г. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко после встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает «БелТА».Ведомостивчера в 10:07
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Лукашенко сообщил о концептуальной договоренности с Россией по энергоносителям
Коммерсантъвчера в 09:31
Лукашенко: Минск и Москва концептуально договорились по энергоносителям
Российская газетавчера в 09:15
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