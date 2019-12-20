Общество
ИзвестияБелоруссия и РФ концептуально договорились о поставках нефти и газа
Белоруссия и Россия концептуально определились с объемом поставок энергоносителей. Цены на нефть и газ стороны согласуют в ближайшие дни. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу, 20 декабря.
Читать в источнике
Оценить96
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 15:56, Ашберн
Политика
Россия и Украина договорились о продолжении транзита газа
Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа. Об этом журналистам сообщил представитель "Газпрома".
Общество
Владелец Gelandewagen назвал причину сброса автомобиля с вертолета
Владелец Gelandewagen блогер Игорь Мороз в своем видео, размещенном в YouTube, объяснил, почему сбросил с вертолета в Карелии свой автомобиль.
Игры
В Capcom заявили, что ремейк Resident Evil 3 готов на 90%
Баскетбол
ЦСКА вырвал победу у «Анадолу Эфес» в Евролиге
Футбол
Юрген Клопп: «Гвардиола – лучший тренер мира. Мне нравится смотреть, как играет его команда»
Много раз говорил, но я думаю, что он лучший тренер в мире. То, что он делает со своей командой, невероятно.
Экономика
Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий
В январе 2019 года ПФР провел повышенную индексацию страховых пенсий на 7,05%, при этом отмечается, что индексация прошла на месяц раньше определенного законом срока.
Биатлон
Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси
Миронова отстала от лидера на 22 секунды, при том, что не допустила ни одного промаха на стрельбе.
Гаджеты
Apple, Google и Amazon создадут стандарт для устройств «умного дома»
Компании Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance объявили о создании рабочей группы по созданию стандарта для устройств типа «умный дом», 18 декабря сообщается на сайте Apple.
Политика
Путин ответил на вопрос о бизнесе своих детей
Происшествия
В Воронежской области на трассе столкнулись восемь автомобилей
Восемь автомобилей столкнулись на трассе М-4 в Воронежской области, никто не пострадал, уточнила РИА Новости в пятницу начальник пресс-службы управления МВД по региону Наталья Куликова.
Происшествия
Второй раненый боец ФСБ скончался после стрельбы на Лубянке
Второй сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, раненный при стрельбе на Лубянке, скончался в больнице.
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору красной икры
Общество
Роскомнадзору предложили провести перепись сим-карт
Роскомнадзор должен провести перепись сотовых абонентов и создать единую базу сим-карт, считает зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, пишет РБК.
Политика
Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам
«Рост пенсий продолжится», — отметил Путин, отвечая на вопрос о планах по индексации после 2024 года.
Армия и оружие
Россия в два шага разрушила многолетние военные планы США
Россия разрушила многолетние военные планы США своими действиями по обеспечению безопасности.
Общество
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
Кино
Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.
Происшествия
Эксперты дали оценку оружию стрелка с Лубянки
Евгений Манюров, устроивший стрельбу на Лубянке, использовал карабин «Сайга» с рожком на 40 патронов.
Происшествия
Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков
Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Технологии
Ночной режим в смартфонах оказался вреден для сна
Хоккей
Семен Варламов помог «Айлендерс» выиграть «Бостон»
Гаджеты
Карты RX 5600 XT могут выйти только с 6 ГБ памяти
Сообщается, что на сайте регулятора было замечено несколько видеокарт семейства Radeon RX 5600 XT компании Gigabyte.
Экономика
В России вырастут цены на водку и коньяк
Минимальные розничные цены на ликероводочную продукцию вырастут с 1 января 2020 года.
Происшествия
Один из раненых на Лубянке мог пострадать от действий силовиков
Сайт «Открытые медиа» пишет, что спецслужбы в течение часа после начала стрельбы не могли установить сколько всего нападавших.
Шоу-бизнес
Лариса Удовиченко возвратилась на экраны с новым молодым лицом
Лариса Удовиченко возвратилась на экраны и опровергла слухи об использовании ею процедур пластической хирургии.
Шоу-бизнес
Певица Нюша рассказала о домогательствах продюсера
Певица Нюша в интервью YouTube-каналу «Ходят слухи» рассказала, что однажды до нее домогался продюсер.
Космос
У корабля Starliner не хватит топлива состыковаться с МКС
Запущенный к МКС новейший американский корабль Starliner не сможет пристыковаться к станции и будет возвращен на Землю, сообщили в NASA.
Экономика
Forbes назвал самые большие потери миллиардеров в 2019 году
Журнал Forbes, подводя итоги года, назвал миллиардеров, которые в этом году по различным причинам значительно потеряли в деньгах.
Происшествия
Станции московского метро проверяют после анонимных угроз
Ранее сегодня в экстренные службы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в храме Христа Спасителя.