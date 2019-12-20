с чего всё началось

Белоруссия и Россия концептуально определились с объемом поставок энергоносителей. Цены на нефть и газ стороны согласуют в ближайшие дни. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу, 20 декабря.

Белоруссия и РФ концептуально договорились о поставках нефти и газа

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