с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с лидером России Владимиром Путиным концептуально договорились по энергоносителям, цены установят в ближайшем будущем.

Лукашенко заявил о концептуальной договоренности с Россией по газу

Политика WP: Белый дом отказался срочно выделять помощь Украине Белый дом потребовал убрать из оборонного бюджета США на 2020 финансовый год формулировку, предполагающую немедленное выделение военной помощи Киеву.

Политика Минфин США разъяснил детали санкций против российских газопроводов Министерство финансов США выпустило разъяснение, в котором сообщило, что американские санкции против трубопроводов "Северный поток— 2" и "Турецкий поток" вступили в силу немедленно и что США требуют от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство.

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Хоккей Гол и пас Овечкина и Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси» Капитан и форвард "Вашингтона" Александр Овечкин сумел забросить одну шайбу и оформить голевой пас, заработав коэффициент полезности "+3". Другой россиянин, выступающий за победителей, защитник Дмитрий Орлов отыграл 21:31 отметился результативной передачей.

Авто Jaguar Land Rover покупает раллийную фирму Bowler Компания Jaguar Land Rover объявила о приобретении британской фирмы Bowler, которая уже более тридцати лет занимается выпуском экстремальных внедорожников на базе серийных моделей Land Rover.

Общество Стрелок с Лубянки хранил символику пропутинского движения Сотрудники правоохранительных органов, проводившие обыск в квартире устроившего стрельбу у здания ФСБ на площади Воровского в Москве Евгения Манюрова, обнаружили символику Национально-освободительного движения.