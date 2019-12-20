с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с лидером России Владимиром Путиным концептуально договорились по энергоносителям, цены установят в ближайшем будущем.

Лукашенко заявил о концептуальной договоренности с Россией по газу

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