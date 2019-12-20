Общество
Газета.RuЛукашенко заявил о концептуальной договоренности с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с лидером России Владимиром Путиным концептуально договорились по энергоносителям, цены установят в ближайшем будущем.
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Политика
Британский парламент поддержал законопроект по Brexit во втором чтении
Парламент Великобритании поддержал законопроект по Brexit во втором чтении, свидетельствуют данные голосования в пятницу.
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Технологии
Ночной режим в смартфонах плохо влияет на качество сна
Ученые из Великобритании выяснили, что функция «ночной режим» на смартфоне пагубно влияет на здоровье людей.
Происшествия
У здания ФСБ на Лубянке возобновилась стрельба
Около 6 часов вечера 19 декабря появились первые сообщения о стрельбе в центре Москвы.
Общество
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
Транспорт
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Общество
В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка
В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's.
Общество
Защита Винника обжаловала решение Минюста Греции об экстрадиции
Защита россиянина Александра Винника, задержанного в Греции, обжаловала решение греческого Минюста о его экстрадиции во Францию.
Политика
В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне
"Прошу дать нам немного времени, чтобы проанализировать это высказывание, изучить его и решить, требует ли оно дипломатической реакции", - сказал Шинковский вель Сенк журналистам в Варшаве.
Биатлон
Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси
Миронова отстала от лидера на 22 секунды, при том, что не допустила ни одного промаха на стрельбе.
Политика
Путин поддержал идею Медведчука по «нормандскому формату»
Президент России Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.
Политика
Турция не намерена молчать о деятельности «ЧВК Вагнера» в Ливии
Анкара не намерена молчать о деятельности «частной военной компании Вагнера» в Ливии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Общество
В США отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и получали миллионы
Ранее сообщалось, что сумма невостребованных выигрышей во всероссийских государственных лотереях составляет 2,8 миллиарда рублей.
Политика
«Газпром» может выплатить «Нафтогазу» долг в $3 млрд
"Газпром" готов пойти на уступки Украине и не отрицает возможности выплатить "Нафтогазу" около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Происшествия
СК раскрыл личность стрелка с Лубянки
Напавшим на сотрудников ФСБ у здания спецслужбы на Большой Лубянке, как и писали СМИ, оказался 39-летний житель Московской области Евгений Манюров.
Футбол
Футболист сборной Украины провалил допинг-тест
Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест после выездного матча группового этапа Лиги Европы против шведского «Мальме».
Происшествия
В Волжском проверяют данные о заклеивании учителем детям ртов скотчем
Космос
NASA отказалось от стыковки космического корабля Starliner с МКС
Космический корабль Starliner не сможет состыковаться с МКС, потому что израсходовал слишком много топлива, написал на своей странице в Twitter директор NASA Джим Брайденстайн.
Авто
В гараже нашли «Волгу» 1989 года выпуска почти без пробега
В одном из гаражей был обнаружен раритетный автомобиль – речь идет о ГАЗ-2410 1989 года выпуска.
Финансы
Курс евро опустился ниже 69 рублей
Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Армия и оружие
В Польше американским F-35 предпочли российские МиГ-29
В Польше американским истребителям F-35 предпочли российские МиГ-29.
Политика
Орешкин назвал три блока нерешенных вопросов с Минском
Происшествия
Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков
Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Политика
Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
Здоровье
Колоректальный рак: 8 фактов о недуге, который называют тихим убийцей
Факт: симптомы колоректального рака проявляются с большим опозданием. Рак толстой кишки недаром называется тихим убийцей.
Политика
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Эстония уголовным преследованием, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня", сообщает пресс-служба агентства.