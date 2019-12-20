Общество
Газета.RuЛукашенко заявил о концептуальной договоренности с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с лидером России Владимиром Путиным концептуально договорились по энергоносителям, цены установят в ближайшем будущем.
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Происшествия
Умер второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ в Москве
Второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ сотрудник правоохранительных органов умер в больнице, сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Политика
Зеленский поддержал закрытие игровых залов на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал закрытие всех игорных заведений в стране.
Технологии
NVIDIA анонсировала новую версию движка PhysX 5.0
В 2020 году NVIDIA выпустит новую версию кроссплатформенного физического движка PhysX 5.0.
Общество
Нештрафуемый порог превышения скорости снизят
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 км/ч до 10 км/ч.
Происшествия
Пакеты с отрубленными ногами нашли в Нижегородской области
Женщина наткнулась на пакеты, в которых лежали человеческие ноги.
Политика
Переговорщики от России и Украины согласовали транзит газа
Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА «Новости» вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Финансы
Курс евро опустился ниже 69 рублей
Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Футбол
Криштиану Роналду выпрыгнул на 71 сантиметр и забил гол «Сампдории»
Политика
Путин рассказал о награждении Ахмата Кадырова званием Героя России
Космос
На Южном Урале обещают создать многоразовую ракету за восемь лет
Восемь лет потребуется южноуральским специалистам для разработки многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя «Корона».
Политика
Рябков заявил об отсутствии у России желания присоединяться к G7
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что у России "исчезло напрочь" желание присоединиться к Группе семи.
Происшествия
В автобусе в Реутове нашли похожий на взрывное устройство предмет
В автобусе в городе Реутов в Московской области нашли подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство, его обследуют саперы, сообщает Telegram-канал Mash.
Происшествия
Террорист получил 22 года колонии за попытку подрыва «Сапсана»
Московский окружной военный суд по данному уголовному делу в июне текущего года приговорил семерых уроженцев Таджикистана к срокам от 15 до 21 года колонии строгого режима.
Энергетика
Украина задумала спасти Европу от газового кризиса
Украина задумала спасти Европу от газового кризиса: страна готова подписать с Россией новый контракт на продолжение транзита топлива, не урегулировав вопрос с долгом «Газпрома» в три миллиарда долларов, присужденный Стокгольмским арбитражем.
Общество
В центре Волгограда открыли памятник Сталину
Место было выбрано символическое – на фоне Знамени Победы возле Сталинградского обкома. Этот памятник изготовлен из бетона.
Политика
Рейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции
Напомним, 19 декабря Владимир Путин провёл традиционную большую ежегодную пресс-конференцию, ответив на наиболее актуальные вопросы внутрироссийской и международной повестки.
Политика
Турчинов ограничил территорию «исконно русских земель» Подмосковьем
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отреагировал на слова президента России Владимира Путина об "исконно русских землях", сообщает портал "Цензор.Net".
Космос
В НАСА заявили, что Starliner не будет стыковаться с МКС
НАСА пытается вывести корабль Starliner на орбиту, которая позволит ему вернуться на Землю, стыковка с МКС не планируется, сообщил на пресс-конференции представитель ведомства.
Происшествия
Прокуроры не явились на суд по пересмотру меры пресечения Антоненко
Киевский апелляционный суд перенес заседание по пересмотру меры пресечения бойцу ССО Андрею Антоненко, который воевал в Донбассе и подозревается в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, в связи с неявкой прокуроров.
Футбол
«Арсенал» объявил о назначении Артеты на пост главного тренера
Бывший футболист лондонского «Арсенала» Микель Артета назначен главным тренером команды.
Политика
Орешкин назвал три блока нерешенных вопросов с Минском
Политика
В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны
Замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны.
Финансы
Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году
Чтобы спасти финансовый рынок от паралича, Федеральный резервный банк Нью-Йорка впервые со времен глобального финансового кризиса приступил к выкупу у банков ценных бумаг (гособлигаций США, облигаций федеральных агентств и ипотечных обязательств), обеспечив приток наличных денег в экономику.
Политика
Британский парламент поддержал законопроект по Brexit во втором чтении
Ранее в пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь внес в парламент законопроект по Brexit, предполагающий выход из ЕС 31 января 2020 года и отказ от возможности продления переходного периода.
Авто
Электрический кроссовер Fisker Ocean получил режим California
Компания Fisker раскрыла особенность своего кроссовера Ocean, который получил режим California Mode.
Экономика
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
Происшествия
Журналистка пожаловалась, что ее били при обыске в квартире стрелка
Как сообщает Baza, Никитина оказалась в Подольске в квартире женщины раньше оперативников и находилась там, когда они пришли с обыском.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Политика
На Украине проверят канал «Наш» из-за показа пресс-конференции Путина
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания решил провести проверку телеканала "Наш" из-за трансляции пресс-конференции президента России Владимира Путина, заявил в пятницу член нацсовета Сергей Костинский.