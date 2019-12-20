Общество

Газета.RuГазета.RuЛукашенко заявил о концептуальной договоренности с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с лидером России Владимиром Путиным концептуально договорились по энергоносителям, цены установят в ближайшем будущем.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко после переговоров с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге заявил, что стороны концептуально договорились о поставке энергоносителей, а конкретные цены определят в ближайшие дни, сообщает агентство БЕЛТА
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