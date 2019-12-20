с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с лидером России Владимиром Путиным концептуально договорились по энергоносителям, цены установят в ближайшем будущем.

Лукашенко заявил о концептуальной договоренности с Россией по газу

Общество Нештрафуемый порог превышения скорости снизят Вице-премьер Максим Акимов заявил, что нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 км/ч до 10 км/ч.

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Общество В центре Волгограда открыли памятник Сталину Место было выбрано символическое – на фоне Знамени Победы возле Сталинградского обкома. Этот памятник изготовлен из бетона.

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Политика В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны Замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны.

Финансы Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году Чтобы спасти финансовый рынок от паралича, Федеральный резервный банк Нью-Йорка впервые со времен глобального финансового кризиса приступил к выкупу у банков ценных бумаг (гособлигаций США, облигаций федеральных агентств и ипотечных обязательств), обеспечив приток наличных денег в экономику.

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Экономика России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.

Общество ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.