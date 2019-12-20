Общество
Газета.RuЛукашенко заявил о концептуальной договоренности с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с лидером России Владимиром Путиным концептуально договорились по энергоносителям, цены установят в ближайшем будущем.
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Происшествия
СК раскрыл личность стрелка с Лубянки
Напавшим на сотрудников ФСБ у здания спецслужбы на Большой Лубянке, как и писали СМИ, оказался 39-летний житель Московской области Евгений Манюров.
Политика
«Газпром» может выплатить «Нафтогазу» долг в $3 млрд
"Газпром" готов пойти на уступки Украине и не отрицает возможности выплатить "Нафтогазу" около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Общество
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
Космос
NASA отказалось от стыковки космического корабля Starliner с МКС
Космический корабль Starliner не сможет состыковаться с МКС, потому что израсходовал слишком много топлива, написал на своей странице в Twitter директор NASA Джим Брайденстайн.
Политика
Британский парламент поддержал законопроект по Brexit во втором чтении
Парламент Великобритании поддержал законопроект по Brexit во втором чтении, свидетельствуют данные голосования в пятницу.
Происшествия
Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков
Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Биатлон
Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси
Миронова отстала от лидера на 22 секунды, при том, что не допустила ни одного промаха на стрельбе.
Политика
Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
Футбол
Футболист сборной Украины провалил допинг-тест
Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест после выездного матча группового этапа Лиги Европы против шведского «Мальме».
Происшествия
Суд отправил под домашний арест нового фигуранта дела Baring Vostok
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 13 января бывшего управляющего директора по инвестициям банка «Восточный» Александра Цакунова, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
Армия и оружие
Пентагон сообщил о планах оставить военных США в Сирии
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Политика
В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией
Несанкционированная акция против углубленной интеграции Белоруссии с Россией проходит в пятницу на Октябрьской площади в центре Минска, она организована представителями оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
Российский полицейский спел песни на камеру и покончил с собой
Как отмечается, 18 декабря полицейский распивал спиртные напитки, спел несколько песен под гитару, записал это на видео и опубликовал в социальных сетях.
Общество
Роскачество составило рейтинг российских игристых вин
Происшествия
В Москве «заминировали» все станции метро
Сотрудники оперативных служб проверяют анонимное сообщение об угрозе взрывов на всех станциях метро в Москве.
Политика
ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал у фокус-групп рост одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина во время большой пресс-конференции, говорится в данных социологов.
Футбол
«Арсенал» объявил о назначении Артеты на пост главного тренера
Бывший футболист лондонского «Арсенала» Микель Артета назначен главным тренером команды.
Религия
Патриарх допустил частичный перевод богослужений на русский язык
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на Епархиальном собрании Москвы счел возможным чтение некоторых церковных текстов в церкви на современном русском, а не на церковнославянском языке, сообщает официальный сайт Московского патриархата.
Общество
Супруг Елизаветы II принц Филипп госпитализирован в больницу
Пока неизвестно, что именно произошло с супругом королевы Елизаветы II — он был доставлен сегодня утром из Сандрингема в лондонскую больницу имени короля Эдуарда VII.
Спорт
США нарушали антидопинговые правила чаще России
Опубликован отчет Всемирного антидопингового агентства (WADA) о нарушениях антидопинговых правил за 2017 год.
Общество
Защита Винника обжаловала решение Минюста Греции об экстрадиции
Защита россиянина Александра Винника, задержанного в Греции, обжаловала решение греческого Минюста о его экстрадиции во Францию.
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Политика
В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне
"Прошу дать нам немного времени, чтобы проанализировать это высказывание, изучить его и решить, требует ли оно дипломатической реакции", - сказал Шинковский вель Сенк журналистам в Варшаве.
Общество
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Предполагаемый стрелок у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья Мужчина, который открыл огонь из автомата Калашникова у здания ФСБ в Москве, был жителем Московской области, сообщают источники РБК.
Политика
На Украине объявили о закрытии всех игорных заведений
Глава украинского МВД Арсен Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине, передаёт пресс-служба ведомства.
Происшествия
В подмосковном автобусе обнаружили бомбу
В подмосковном Реутове в одном из автобусов маршрута №14 обнаружен пакет, предположительно, со взрывным устройством.