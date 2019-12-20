с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с лидером России Владимиром Путиным концептуально договорились по энергоносителям, цены установят в ближайшем будущем.

Лукашенко заявил о концептуальной договоренности с Россией по газу

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Футбол Футболист сборной Украины провалил допинг-тест Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест после выездного матча группового этапа Лиги Европы против шведского «Мальме».

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Политика В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией Несанкционированная акция против углубленной интеграции Белоруссии с Россией проходит в пятницу на Октябрьской площади в центре Минска, она организована представителями оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.

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Политика В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне "Прошу дать нам немного времени, чтобы проанализировать это высказывание, изучить его и решить, требует ли оно дипломатической реакции", - сказал Шинковский вель Сенк журналистам в Варшаве.

Общество Что случилось за ночь. Главные новости РБК Предполагаемый стрелок у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья Мужчина, который открыл огонь из автомата Калашникова у здания ФСБ в Москве, был жителем Московской области, сообщают источники РБК.