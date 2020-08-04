Политика
CT newsЛукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии
"Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику", - заявил Лукашенко Александр дополнительно рассказал о реформах, которые необходимо провести в стране.
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Армия и оружие
В США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты
Министерство обороны США провело очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
RT на русском вчера в 11:51
Армия и оружие
Украина заявила об обстрелах со стороны Донбасса
В Минобороны Украины заявили, что 2 августа на Донбассе было совершено два обстрела.
DixiNews 03 августа в 03:10
Футбол
Николич назвал количество необходимых для «Локомотива» новичков
У Николича есть идеи, как усилить состав, и уже составил список футболистов. Однако называть их имена не стал.
ProstoProSport вчера в 10:54
Здоровье
Страдающим от гипертонии россиянам дали несколько советов
Ведущий научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава Галина Холмогорова в интервью телеканалу «Звезда» дала россиянам, которые страдают от гипертонии, несколько советов.
Lenta.ru 00:38
Политика
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости вчера в 13:11
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Политика
Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально
Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости вчера в 07:03
Происшествия
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс 03 августа в 08:32
Авто
УАЗ опубликовал рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»
В Сети опубликовали рендерные изображения нового поколения УАЗ "Хантер".
Новые автомобили вчера в 22:37
Происшествия
Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму
Известия вчера в 16:38
Армия и оружие
Киевские вояки напали на жительницу поселка на оккупированной части ЛНР
На оккупированной части Донбасса киевские вояки начали на жительницу поселка Троицкое. Об этом сообщила Народная милиция ЛНР.
Новостной фронт вчера в 08:20
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Происшествия
Взрыв в ливанской столице мог произойти из-за детонации селитры
Взрыв в порту Бейрута (Ливан) произошёл из-за детонации 2750 тонн селитры, которую выгрузили с судна Rhosus в 2014 году.
Octagon.Media вчера в 23:34
Политика
ЦИК России отказалась посылать наблюдателей на выборы в Белоруссию
ЦИК России приняла решение не направлять своих наблюдателей на президентские выборы в Белоруссию.
Евразия Daily вчера в 12:29
Гаджеты
В Сеть просочились фотографии и видео новинок от Samsung
Samsung Galaxy Z Fold2, full-size and unwatermarked pic.twitter.com / XGvE0kMugx — Evan Blass (@ evleaks) August 4, 2020 Samsung Galaxy Tab S7 и Tab S7 + также станут частью тематического мероприятия.
NewInform вчера в 08:21
Политика
Кравчук предложил создать рабочую группу по возвращению Крыма Украине
В качестве предложения первый президент Украины считает необходимым сделать республику Крым не автономией, а национальной территорией.
ИА Красная Весна вчера в 12:22
Происшествия
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.
Lenta.ru вчера в 21:00
Происшествия
Начальник следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку
Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов покидает свой пост в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.
Коммерсантъ 01:24
Политика
Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян
4 августа национальный координационный совет при правительстве Черногории принял решение о внесении России в список стран, гражданам которых разрешен въезд, однако в России об открытии границ с Черногорией не заявляли.
Известия вчера в 19:39
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 02 августа в 16:57
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 700 тысяч
Всего вирусом заразились больше 18,4 млн человек. Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года.
Газета.Ru 01:15
Транспорт
Камчатских чиновников лишат служебных автомобилей
ФедералПресс вчера в 23:11
Общество
В ННГУ прокомментировали данные о целевом зачислении детей чиновников
Ранее СМИ писали, что в 15 ведущих российских вузах, в том числе ННГУ имени Лобачевского, принимают на целевое обучение детей чиновников, которые якобы не смогли бы поступить на общих основаниях.
RT на русском вчера в 19:50
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Политика
МИД РФ допустил открытие границ с рядом стран через несколько недель
Список стран, из которых разрешен въезд в РФ, будет расширен не ранее чем через несколько недель, в него могут попасть Южная Корея и другие страны с крупными транспортными хабами, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Интерфакс вчера в 12:14
Шоу-бизнес
Ольга Бузова согласилась принять участие в шоу «Ледниковый период»
Популярная российская телеведущая, блогер и певица Ольга Бузова согласилась принять участие в одном из популярнейших шоу на телевидении.
CT news вчера в 20:24
Армия и оружие
В Сирии открыли мемориал в честь российских военных медсестер
На авиабазе Хмеймим в сирийском Алеппо открыли мемориал в честь российских военных медсестер.
Вести.Ru вчера в 00:03
Общество
Экс-сотрудника Google посадили на полтора года за кражу технологий
Вашингтон, 5 августа 2020, 05:48 — REGNUM Бывший инженер компании Google Энтони Левандовски 4 августа приговорён в США к полутора годам тюремного заключения за похищение у компании коммерческой информации о беспилотных автомобилях с её последующей передачей конкурентам.
REGNUM вчера в 22:48
Здоровье
Медик рассказал, что повышает в 30 раз риск рака у здорового человека
Как рассказал Каприн, образ жизни имеет серьезное влияние на развитие рака. Так, курение увеличивает риск заболевания в 30 раз.
Петрозаводск говорит 01:24