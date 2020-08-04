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REGNUM
REGNUM

Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии

Минск, 4 августа 2020, 13:59 — REGNUM Белоруссия выступает за многоверкторную последовательность, заявил 4 августа президент республики Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту.В источнике
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REGNUM

Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии

REGNUM06:59
Моя Москва.онлайн

Лукашенко рассказал о многовекторной политике Белоруссии

Моя Москва.онлайн11:29
РИА Новости

Лукашенко рассказал о многовекторной политике Белоруссии

РИА Новости09:37
Московский Комсомолец

Эксперт оценил перспективы военного союза с Белоруссией после выступления Лукашенко

Московский Комсомолец14:13
МИР 24

Лукашенко в послании рассказал о COVID-19, многовекторной политике и приоритетах в экономике

МИР 2406:31
Дума ТВ

Лукашенко: Белоруссия не дружит с одними против других

Дума ТВ05:26

Суд обязал «Аэрофлот» выплатить 29 млн рублей вдове погибшего пилота

Перевозчика обязали выплатить семье летчика, погибшего во время рейса, 29 млн рублей, сообщил «Солидарности» президент Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов.
Солидарностьвчера в 05:08
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Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Следователи не установили заказчика преступления в уголовном деле против бывших полицейских, обвиняемых в превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Коммерсантъ08:46
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В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости09:58
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Цепкало призвал Путина «не подставлять плечо Лукашенко»

«Обращаюсь к вам, Владимир Владимирович, и к нашим братьям-россиянам с просьбой не подставлять в очередной раз "плечо" Александру Лукашенко, но поддержать проведение свободных президентских выборов в Беларуси и осудить проводимую белорусским режимом антинародную и антироссийскую политику»,-- добавил он.
Коммерсантъ11:31
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