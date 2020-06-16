Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно природного газа, и республика может найти альтернативу его поставкам из России. Такое заявление прозвучало в ходе рабочей поездки главы государства в Гродненскую область.

Происшествия В Назрани произошла перестрелка Еще несколько участников перестрелки ранены. По данным агентства, погибли три человека, среди которых один сотрудник Росгвардии. 21

Происшествия Чеченцы устроили беспорядки во французском городе Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. 971

Политика В Кремле оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО Предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе, считают в Кремле. 15

Политика Лавров и Зариф обсудят Сирию и проведение саммита «астанинской тройки» Ожидается, что стороны обсудят ситуацию в регионе с акцентом на развитие событий в Сирии, а также возможность организации отложенного ранее из-за пандемии коронавируса саммита "астанинской тройки" (РФ, Турция, Иран). 3

Армия и оружие Бронетранспортер ВС России подорвался в Сирии Бомба взорвалась на трассе М-4 в Идлибе, позднее в Минобороны РФ рассказали, что военный патруль Турции подорвался на самодельном взрывном устройстве. 142

Технологии Еврокомиссия начала антимонопольные расследования в отношении Apple Еврокомиссия начала два антимонопольных расследования в отношении американской компании Apple касательно соответствия онлайн-магазина App Store и платёжной системы Apple Pay нормам Евросоюза, говорится в ЕК.

Общество Сенатор предложил в 2021 году сократить новогодние каникулы «В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — цитирует 16 июня документ «РИА Новости». 2,1K

Политика Умер отец экс-президента Украины Порошенко Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность". 10

Политика В Йемене похитили напечатанные в России банкноты на $255 млн В Йемене боевики, представляющие «Южный переходный совет», напали на правительственный конвой и захватили отпечатанные в России банкноты.

Происшествия В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских По словам временно исполняющего обязанности главы Дербентского района Фуада Шихиева, открытия границ ожидают около 600 граждан Азербайджана. 931

Авто Ferrari готовит к Шпильбергу доработанную машину Ferrari готовит к этапу в Шпильберге новый аэродинамический обвес для SF1000 с большей прижимной силой, новую коробку передач и новую версию силовой установки. 1

Происшествия В Ленобласти нашли расчлененное тело мужчины с грудными имплантами В реке Мга Кировского района найдено расчлененное тело мужчины с женскими грудными имплантами, информирует пресс-служба следственного управления РФ по Ленинградской области во вторник, 16 июня. 22

Происшествия Воронежский оперштаб уточнил число заразившихся медиков Рабочий посёлок Таловая, Воронежская область, 16 июня 2020, 14:09 — REGNUM 14 случаев COVID-19 подтверждено в Таловской районной больнице Воронежской области, об этом 16 июня сообщили в региональном оперативном штабе. 6

Общество В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе В Госдуму внесли законопроект об урегулировании удаленной работы. Документ размещен на сайте нижней палаты парламента. 350

Здоровье Вахтовики Ванкорского месторождения заразились коронавирусом В социальных сетях и мессенджерах среди вахтовиков Ванкорского нефтегазового месторождения, расположенного в 1300 км к северу от Красноярска, распространяются сообщения о вспышке коронавируса, якобы у нескольких десятков человек уже подтвердился диагноз COVID-19 и месторождение вместе с вахтовым поселком закрывается на карантин. 1

Общество Правительство увеличило размер пособия по безработице С 13 июня минимальное пособие по безработице увеличилось до 4500 рублей. Выплаты продлили и для тех, кто потерял бизнес. 2,1K

Происшествия Против сотрудников «Норникеля» завели еще одно дело Против сотрудников "Норникеля" возбудили еще одно уголовное дело после сброса сточных вод в реку в пригороде Норильска, сообщается на сайте СК. 19

Шоу-бизнес На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора. 36

Гаджеты Xiaomi Mi 9 получил стабильную версию MIUI 12.0.1 Прошлогодний флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 получил стабильную версию новейшей прошивки MIUI 12.0.1, которая принесла с собой совершенно новый дизайн и суперобои, а также прочие изменения. 1