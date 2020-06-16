Энергетика
РИА НовостиЛукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно природного газа, и республика может найти альтернативу его поставкам из России. Такое заявление прозвучало в ходе рабочей поездки главы государства в Гродненскую область.
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Происшествия
В Назрани произошла перестрелка
Еще несколько участников перестрелки ранены. По данным агентства, погибли три человека, среди которых один сотрудник Росгвардии.
Российская газета 07:40
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
Политика
В Кремле оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО
Предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе, считают в Кремле.
Российская газета 06:09
Политика
Лавров и Зариф обсудят Сирию и проведение саммита «астанинской тройки»
Ожидается, что стороны обсудят ситуацию в регионе с акцентом на развитие событий в Сирии, а также возможность организации отложенного ранее из-за пандемии коронавируса саммита "астанинской тройки" (РФ, Турция, Иран).
РИА Новости вчера в 17:59
Армия и оружие
Бронетранспортер ВС России подорвался в Сирии
Бомба взорвалась на трассе М-4 в Идлибе, позднее в Минобороны РФ рассказали, что военный патруль Турции подорвался на самодельном взрывном устройстве.
Известия 06:47
Технологии
Еврокомиссия начала антимонопольные расследования в отношении Apple
Еврокомиссия начала два антимонопольных расследования в отношении американской компании Apple касательно соответствия онлайн-магазина App Store и платёжной системы Apple Pay нормам Евросоюза, говорится в ЕК.
Rambler News Service 06:57
Общество
Сенатор предложил в 2021 году сократить новогодние каникулы
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — цитирует 16 июня документ «РИА Новости».
Известия 03:41
Музыка
Группу Little Big обвинили в плагиате
Вести.Ru 07:25
Происшествия
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку
RT на русском 01:26
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Политика
Умер отец экс-президента Украины Порошенко
Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
РИА Новости 04:30
Политика
В Йемене похитили напечатанные в России банкноты на $255 млн
В Йемене боевики, представляющие «Южный переходный совет», напали на правительственный конвой и захватили отпечатанные в России банкноты.
РБК 07:23
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
По словам временно исполняющего обязанности главы Дербентского района Фуада Шихиева, открытия границ ожидают около 600 граждан Азербайджана.
Газета.Ru 06:29
Авто
Названы лучшие иномарки стоимостью до 100 тыс. рублей
Названы лучшие иномарки стоимостью до 100 000 рублей.
Evo-rus.com вчера в 07:39
Авто
Ferrari готовит к Шпильбергу доработанную машину
Ferrari готовит к этапу в Шпильберге новый аэродинамический обвес для SF1000 с большей прижимной силой, новую коробку передач и новую версию силовой установки.
F1news.ru 06:39
Происшествия
В Ленобласти нашли расчлененное тело мужчины с грудными имплантами
В реке Мга Кировского района найдено расчлененное тело мужчины с женскими грудными имплантами, информирует пресс-служба следственного управления РФ по Ленинградской области во вторник, 16 июня.
Известия 06:53
Экономика
Сбербанк снижает первый взнос по льготной ипотеке до 15%
Сбербанк, крупнейший банк в России, объявил о снижении размера первого взноса по ипотеке с господдержкой с 20% до 15% от стоимости недвижимости.
Вести.Ru 06:35
Происшествия
Стрельбу по московским полицейским устроил прохожий
Вести.Ru вчера в 10:39
Происшествия
Воронежский оперштаб уточнил число заразившихся медиков
Рабочий посёлок Таловая, Воронежская область, 16 июня 2020, 14:09 — REGNUM 14 случаев COVID-19 подтверждено в Таловской районной больнице Воронежской области, об этом 16 июня сообщили в региональном оперативном штабе.
REGNUM 07:09
Общество
В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе
В Госдуму внесли законопроект об урегулировании удаленной работы. Документ размещен на сайте нижней палаты парламента.
Газета.Ru 06:35
Здоровье
Вахтовики Ванкорского месторождения заразились коронавирусом
В социальных сетях и мессенджерах среди вахтовиков Ванкорского нефтегазового месторождения, расположенного в 1300 км к северу от Красноярска, распространяются сообщения о вспышке коронавируса, якобы у нескольких десятков человек уже подтвердился диагноз COVID-19 и месторождение вместе с вахтовым поселком закрывается на карантин.
ТВК 07:07
Общество
Правительство увеличило размер пособия по безработице
С 13 июня минимальное пособие по безработице увеличилось до 4500 рублей. Выплаты продлили и для тех, кто потерял бизнес.
Астрахань.Ру 07:15
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости 06:40
Происшествия
Против сотрудников «Норникеля» завели еще одно дело
Против сотрудников "Норникеля" возбудили еще одно уголовное дело после сброса сточных вод в реку в пригороде Норильска, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 06:18
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента вчера в 12:10
Гаджеты
Xiaomi Mi 9 получил стабильную версию MIUI 12.0.1
Прошлогодний флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 получил стабильную версию новейшей прошивки MIUI 12.0.1, которая принесла с собой совершенно новый дизайн и суперобои, а также прочие изменения.
iXBT.com 01:11
Общество
РБК: банки фиксируют рост неудачных денежных переводов через СБП
Банки фиксируют значительное увеличение числа неудачных денежных переводов через Систему быстрых платежей (СБП) после присоединения к ней Сбербанка.
ТАСС 01:35
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04