Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно природного газа, и республика может найти альтернативу его поставкам из России. Такое заявление прозвучало в ходе рабочей поездки главы государства в Гродненскую область.
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Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу

РИА Новости05:12

Лукашенко уверен, что Белоруссия сможет найти альтернативных поставщиков газа

ТАСС06:11

Лукашенко высказался о ситуации с поставками газа в страну

RT на русском05:38

Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу

Газета.Ru05:32

Лукашенко заявил о драке поставщиков газа за белорусский рынок

РБК06:54

Белоруссия может найти альтернативу поставкам российского газа – Лукашенко

REGNUM06:08

Лукашенко охарактеризовал ситуацию в Белоруссии словами «жить можно»

Lenta.ru04:52
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Происшествия

В Ленобласти нашли расчлененное тело мужчины с грудными имплантами

В реке Мга Кировского района найдено расчлененное тело мужчины с женскими грудными имплантами, информирует пресс-служба следственного управления РФ по Ленинградской области во вторник, 16 июня.
Известия 06:53
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Общество

В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе.
RT на русском 03:47
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Общество

В Симферополе отменили проведение парада Победы

Симферополь, 16 июня 2020, 11:58 — REGNUM Назначенный на 24 июня парад Победы в Симферополе не состоится, заявила 16 июня глава города Елена Проценко.
REGNUM 04:58
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Экономика

Жители России стали покупать более дешёвые продукты

Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания.
REGNUM 04:46
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Политика

Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ

Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
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Происшествия

В Красноярске задержали избившую в лифте свою внучку женщину

В Красноярске задержали женщину, которая в лифте избила свою несовершеннолетнюю внучку, возбуждено уголовное дело по факту причинения побоев малолетней.
РБК 02:21
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Общество

Как идет реконструкция в парке Победы

LipetskMedia.ru 02:29
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о травмах артиста в ДТП

REGNUM вчера в 04:11
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Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских

По словам временно исполняющего обязанности главы Дербентского района Фуада Шихиева, открытия границ ожидают около 600 граждан Азербайджана.
Газета.Ru 06:29
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Общество

В российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц

В российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц Orwell 2k, которые должны помочь обеспечить безопасность детей.
Lenta.ru 06:29
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Общество

В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе

В Госдуму внесли законопроект об урегулировании удаленной работы. Документ размещен на сайте нижней палаты парламента.
Газета.Ru 06:35
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Происшествия

На сотрудников «Норникеля» завели дело о сбросе сточных вод в реку

Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении еще одного уголовного дела против сотрудников компании «Норильский никель» — оно связано со сбросом сточных вод в реку Томулах в пригороде Норильска в 2017–2019 годах.
Коммерсантъ 07:06
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Транспорт

На одной из линий московского метро снизят стоимость проезда

В Москве осенью планируют снизить стоимость проезда на одной из линий метро. Эксперимент проведут вне утреннего часа пик.
Российская газета 05:11
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Политика

Песков рассказал о сроках проведения «прямой линии» с президентом

«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным пройдет после общероссийского голосования по поправкам в Конституцию страны, ее сроки были сдвинуты.
Известия 06:23
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Общество

Работу 1 июля россиянам оплатят в двойном размере

Работу 1 июля оплатят в двойном размере.
Радио Зенит 05:15
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Авто

В России появилась новая схема обмана при продаже машин

Мошенники придумали новую схему обмана покупателей на вторичном автомобильном рынке.
Car.ru 06:52
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Общество

В Самарской области режим самоизоляции продлили до 23 июня

Правительством Самарской области было принято решение продлить ограничительные меры, связанные с угрозой распространения коронавируса, до 23 июня включительно.
СОВА 06:50
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Здоровье

В Воронежской области снизилась общая смертность

За первые четыре месяца текущего года в Воронежской области наблюдается снижение общей смертности.
Гудвилл.онлайн 04:52
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Путешествия

Отдых в Крыму оказался слишком дорогим для россиян

Отдых в Крыму оказался слишком дорогим для российских туристов — несмотря на рост интереса к курортам полуострова, готовность к покупке туров близка к нулю.
Lenta.ru 05:37
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Политика

КНДР взорвала здание офиса связи с Южной Кореей

Северная Корея разорвала линии связи с Южной Кореей 9 июня, поводом стало распространение листовок с пропагандой против КНДР в приграничной зоне.
Ведомости 04:58
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Политика

Умер отец экс-президента Украины Порошенко

Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
РИА Новости 04:30
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Фигурное катание

Фигуристка Туктамышева ответила на критику ее откровенных снимков

Елизавета Туктамышева в соцсети ответила на критику хейтеров по поводу ее откровенных снимков.
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Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
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Энергетика

«Газпром» засекретил поставки в ДНР и ЛНР

В первом квартале 2020 года «Газпром» официально прекратил поставки газа в Донецкую и Луганскую народную республики (ДНР и ЛНР), так как не записал их на счет «Нафтогаза Украины».
Lenta.ru 02:08
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Общество

На рынке Петербурга появится новая торговая сеть Green

Питерские заметки 07:18
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Экономика

Стоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей

Стоимость проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги составила 315,9 млрд руб.
Ведомости 00:44
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Армия и оружие

Бронетранспортер ВС России подорвался в Сирии

Бомба взорвалась на трассе М-4 в Идлибе, позднее в Минобороны РФ рассказали, что военный патруль Турции подорвался на самодельном взрывном устройстве.
Известия 06:47
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Происшествия

В Назрани произошла перестрелка

Перестрелка, по предварительным данным, из-за земельного спора произошла в Назрани, есть пострадавшие, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Ингушетии.
ТАСС 07:11
Армия и оружие

Израиль обвинили в поддержке армии Хафтара в Ливии

Lenta.ru 06:07
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Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости 06:40
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