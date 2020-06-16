Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно природного газа, и республика может найти альтернативу его поставкам из России. Такое заявление прозвучало в ходе рабочей поездки главы государства в Гродненскую область.

Происшествия В Ленобласти нашли расчлененное тело мужчины с грудными имплантами В реке Мга Кировского района найдено расчлененное тело мужчины с женскими грудными имплантами, информирует пресс-служба следственного управления РФ по Ленинградской области во вторник, 16 июня. 22

Общество В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году «В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе. 1,9K

Общество В Симферополе отменили проведение парада Победы Симферополь, 16 июня 2020, 11:58 — REGNUM Назначенный на 24 июня парад Победы в Симферополе не состоится, заявила 16 июня глава города Елена Проценко. 16

Экономика Жители России стали покупать более дешёвые продукты Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания. 67

Политика Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции. 356

Происшествия В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских По словам временно исполняющего обязанности главы Дербентского района Фуада Шихиева, открытия границ ожидают около 600 граждан Азербайджана. 924

Общество В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе В Госдуму внесли законопроект об урегулировании удаленной работы. Документ размещен на сайте нижней палаты парламента. 300

Происшествия На сотрудников «Норникеля» завели дело о сбросе сточных вод в реку Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении еще одного уголовного дела против сотрудников компании «Норильский никель» — оно связано со сбросом сточных вод в реку Томулах в пригороде Норильска в 2017–2019 годах. 13

Здоровье В Воронежской области снизилась общая смертность За первые четыре месяца текущего года в Воронежской области наблюдается снижение общей смертности. 4

Путешествия Отдых в Крыму оказался слишком дорогим для россиян Отдых в Крыму оказался слишком дорогим для российских туристов — несмотря на рост интереса к курортам полуострова, готовность к покупке туров близка к нулю. 10

Политика КНДР взорвала здание офиса связи с Южной Кореей Северная Корея разорвала линии связи с Южной Кореей 9 июня, поводом стало распространение листовок с пропагандой против КНДР в приграничной зоне. 393

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Фигурное катание Фигуристка Туктамышева ответила на критику ее откровенных снимков Елизавета Туктамышева в соцсети ответила на критику хейтеров по поводу ее откровенных снимков.

Происшествия Чеченцы устроили беспорядки во французском городе Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. 965

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