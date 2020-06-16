Энергетика
ИзвестияЛукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно возможностей и альтернатив для закупки газа. Об этом во вторник, 16 июня, сообщается на сайте администрации белорусского лидера.
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Экономика
В России зафиксирован рекордный прирост плохих долгов по кредиткам
Прирост объема плохих долгов за пять месяцев 2020 года увеличился в 110 раз по сравнению с приростом в аналогичный период прошлого года и составил 11% (в январе–мае 2019-го темп увеличения был на уровне 0,1%).
Известия вчера в 17:15
Политика
Иностранцам продлят срок пребывания в России
Как сообщили в МВД, для того, чтобы продлить срок пребывания России тем, у кого этот срок истек с 15 марта до 15 июня, нужно обратиться в миграционные подразделения МВД.
МИР 24 14 июня в 19:14
Шоу-бизнес
Галкин показал цветущий сад Пугачевой в своем замке
Юморист Максим Галкин опубликовал видео, в котором впервые показал фанатам цветущий сад своего загородного дома.
Экономика сегодня вчера в 04:14
Авто
КамАЗ разработал первый грузовой электромобиль «Чистогор»
Специалисты Научно-технического центра «КамАЗа» разработали первый электрический грузовик – мусоровоз «Чистогор» с индексом 53198.
Автоновости дня 03:15
Происшествия
Опубликовано видео смертельной аварии на трассе М-5 под Челябинском
Юрюзань, Челябинская область, 16 июня 2020, 18:33 — REGNUM Момент смертельной аварии на трассе М-5 в Челябинской области попал на видео.
REGNUM 11:33
Происшествия
В Назрани в перестрелке погибли четыре человека
В Назрани в перестрелке погибли четыре человека, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.
РИА Новости 09:47
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Происшествия
МВД наградит полицейских, пострадавших при стрельбе в Москве
Инцидент со стрельбой на Ленинском проспекте произошёл накануне.
Говорит Москва 11:24
Происшествия
СК завел дело из-за ЧП в Норильске против инспектора Ростехнадзора
Следственный комитет (СК) возбудил еще одно уголовное дело после аварии на норильской ТЭЦ-3, результатом которой стал разлив более 21 тыс. т дизельного топлива.
РБК 11:15
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru вчера в 20:35
Общество
Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля
Оставшиеся ограничения, которые были введены в Москве для борьбы с распространением коронавируса, не снимут раньше середины июля.
ТАСС 11:18
Политика
Посол ФРГ прокомментировала заявление Трампа о защите от России
Посол Германии в Соединённых Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа по поводу того, что американские солдаты якобы защищают ФРГ от России.
RT на русском 01:10
Общество
В Совете Федерации предложили сократить новогодние каникулы
Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 г. до трех дней — с 1 по 3 января.
Ведомости 06:06
Футбол
«Челси» хочет подписать Криштиану Роналду
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть итальянский клуб этим по окончании сезона.
BetOn 11:49
Общество
78-летнего ученого Валерия Митько обвинили в госизмене
78-летнему ученому Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене.
Газета.Ru вчера в 04:20
Энергетика
Подсчитаны потери бюджета России из-за дешевой нефти
В Минфине подсчитали потери российского бюджета из-за дешевой нефти.
Lenta.ru вчера в 11:55
Наука
В Оксфорде установили антикоронавирусные свойства известного лекарства
Ко всем прочему, исследования ученых продемонстрировали, что такое лекарство практически не действует на людей, у которых заболевание протекает в легкой форме.
ToDay News Ufa 11:50
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу
RT на русском 09:18
Космос
Зонд New Horizons показал уникальный вид на далекие звезды
Российская газета вчера в 03:56
Общество
Нижегородские безработные получат дополнительную помощь от государства
Продолжает начисляться и дополнительная компенсация, предусмотренная на региональном уровне по поручению губернатора Глеба Никитина.
Ньюс-НН 02:48
Происшествия
В Париже на протестах медиков начались беспорядки
В Париже на акции протеста медиков начались беспорядки, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:59
Энергетика
WSJ: Турецкие компании отказались платить Газпрому
По итогам 2019 года частные компании Турции отказались платить "Газпрому" за поставленный газ, общий долг достиг 2 миллиардов долларов.
МонаВиста 01:00
Общество
Мурашко предположил, что полный отказ от ограничений из-за коронавируса возможен в феврале
Полностью отказаться от ограничений, введенных из-за коронавируса, можно будет в феврале 2021 года, предполагает глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
ТАСС 11:49
Происшествия
Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым
В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым.
Российская газета 04:05
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 10:05
Фигурное катание
Плющенко назначили тренером сборной России
Дважды завоевывавший золотые медали на Олимпийских играх Евгений Плющенко получил статус тренера национальной сборной по фигурному катанию.
Ореанда-Новости 14 июня в 14:20
Армия и оружие
На границе с Китаем погибли трое военных Индии
Российская газета 07:11
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента вчера в 12:10