Энергетика

ИзвестияИзвестияЛукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно возможностей и альтернатив для закупки газа. Об этом во вторник, 16 июня, сообщается на сайте администрации белорусского лидера.
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Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу

Вести.Ru07:34

Лукашенко заявил о драке поставщиков газа за белорусский рынок

РБК06:54

Лукашенко высказался о ситуации с поставками газа в страну

RT на русском05:38

Лукашенко уверен, что Белоруссия сможет найти альтернативных поставщиков газа

ТАСС06:11

Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу

Газета.Ru05:32

Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу

РИА Новости05:12

Лукашенко охарактеризовал ситуацию в Белоруссии словами «жить можно»

Lenta.ru04:52
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 12:05, Ашберн
Экономика

В России зафиксирован рекордный прирост плохих долгов по кредиткам

Прирост объема плохих долгов за пять месяцев 2020 года увеличился в 110 раз по сравнению с приростом в аналогичный период прошлого года и составил 11% (в январе–мае 2019-го темп увеличения был на уровне 0,1%).
Известия вчера в 17:15
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Политика

Иностранцам продлят срок пребывания в России

Как сообщили в МВД, для того, чтобы продлить срок пребывания России тем, у кого этот срок истек с 15 марта до 15 июня, нужно обратиться в миграционные подразделения МВД.
МИР 24 14 июня в 19:14
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Шоу-бизнес

Галкин показал цветущий сад Пугачевой в своем замке

Юморист Максим Галкин опубликовал видео, в котором впервые показал фанатам цветущий сад своего загородного дома.
Экономика сегодня вчера в 04:14
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Авто

КамАЗ разработал первый грузовой электромобиль «Чистогор»

Специалисты Научно-технического центра «КамАЗа» разработали первый электрический грузовик – мусоровоз «Чистогор» с индексом 53198.
Автоновости дня 03:15
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Происшествия

Опубликовано видео смертельной аварии на трассе М-5 под Челябинском

Юрюзань, Челябинская область, 16 июня 2020, 18:33 — REGNUM Момент смертельной аварии на трассе М-5 в Челябинской области попал на видео.
REGNUM 11:33
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Общество

Свердловский депутат пригрозил Киркорову за видео о гее из ВДВ

URA.Ru 02:48
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Происшествия

В Назрани в перестрелке погибли четыре человека

В Назрани в перестрелке погибли четыре человека, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.
РИА Новости 09:47
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
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Происшествия

МВД наградит полицейских, пострадавших при стрельбе в Москве

Инцидент со стрельбой на Ленинском проспекте произошёл накануне.
Говорит Москва 11:24
20
Происшествия

СК завел дело из-за ЧП в Норильске против инспектора Ростехнадзора

Следственный комитет (СК) возбудил еще одно уголовное дело после аварии на норильской ТЭЦ-3, результатом которой стал разлив более 21 тыс. т дизельного топлива.
РБК 11:15
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru вчера в 20:35
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Шоу-бизнес

Адвокат Добровинский: Ефремов может получить 5-6 лет условно за ДТП

iReactor 10:27
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Общество

Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля

Оставшиеся ограничения, которые были введены в Москве для борьбы с распространением коронавируса, не снимут раньше середины июля.
ТАСС 11:18
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Политика

Посол ФРГ прокомментировала заявление Трампа о защите от России

Посол Германии в Соединённых Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа по поводу того, что американские солдаты якобы защищают ФРГ от России.
RT на русском 01:10
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Общество

В Совете Федерации предложили сократить новогодние каникулы

Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 г. до трех дней — с 1 по 3 января.
Ведомости 06:06
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Футбол

«Челси» хочет подписать Криштиану Роналду

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть итальянский клуб этим по окончании сезона.
BetOn 11:49
Общество

78-летнего ученого Валерия Митько обвинили в госизмене

78-летнему ученому Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене.
Газета.Ru вчера в 04:20
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Энергетика

Подсчитаны потери бюджета России из-за дешевой нефти

В Минфине подсчитали потери российского бюджета из-за дешевой нефти.
Lenta.ru вчера в 11:55
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Наука

В Оксфорде установили антикоронавирусные свойства известного лекарства

Ко всем прочему, исследования ученых продемонстрировали, что такое лекарство практически не действует на людей, у которых заболевание протекает в легкой форме.
ToDay News Ufa 11:50
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Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу

RT на русском 09:18
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Космос

Зонд New Horizons показал уникальный вид на далекие звезды

Российская газета вчера в 03:56
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Общество

Нижегородские безработные получат дополнительную помощь от государства

Продолжает начисляться и дополнительная компенсация, предусмотренная на региональном уровне по поручению губернатора Глеба Никитина.
Ньюс-НН 02:48
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Происшествия

В Париже на протестах медиков начались беспорядки

В Париже на акции протеста медиков начались беспорядки, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:59
Энергетика

WSJ: Турецкие компании отказались платить Газпрому

По итогам 2019 года частные компании Турции отказались платить "Газпрому" за поставленный газ, общий долг достиг 2 миллиардов долларов.
МонаВиста 01:00
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Общество

Мурашко предположил, что полный отказ от ограничений из-за коронавируса возможен в феврале

Полностью отказаться от ограничений, введенных из-за коронавируса, можно будет в феврале 2021 года, предполагает глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
ТАСС 11:49
Происшествия

Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым

В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым.
Российская газета 04:05
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Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 10:05
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Фигурное катание

Плющенко назначили тренером сборной России

Дважды завоевывавший золотые медали на Олимпийских играх Евгений Плющенко получил статус тренера национальной сборной по фигурному катанию.
Ореанда-Новости 14 июня в 14:20
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Армия и оружие

На границе с Китаем погибли трое военных Индии

Российская газета 07:11
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Шоу-бизнес

На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник

На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента вчера в 12:10
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