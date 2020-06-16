Энергетика

ИзвестияИзвестияЛукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно возможностей и альтернатив для закупки газа. Об этом во вторник, 16 июня, сообщается на сайте администрации белорусского лидера.
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Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу

Вести.Ru07:34

Лукашенко заявил о драке поставщиков газа за белорусский рынок

РБК06:54

Лукашенко охарактеризовал ситуацию в Белоруссии словами «жить можно»

Lenta.ru04:52

Лукашенко высказался о ситуации с поставками газа в страну

RT на русском05:38

Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу

Газета.Ru05:32

Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу

РИА Новости05:12

Лукашенко уверен, что Белоруссия сможет найти альтернативных поставщиков газа

ТАСС06:11
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 11:23, Ашберн
Политика

Лукашенко пригласил Зеленского в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского на форум регионов двух государств в белорусском Гродно.
News.ru 10:59
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22
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Армия и оружие

На границе с Китаем погибли трое военных Индии

Российская газета 07:11
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Здоровье

Кардиолог Юрий Конев: «Хороший врач лечит человека, а не орган»

Ранее кардиолог перечислил способы корректировки пульса в домашних условиях.
Pravda.Ru 09:35
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Спорт

Во Франции погибла чемпионка мира по скалолазанию среди юниоров

Чемпионка мира по скалолазанию среди юниоров Люси Дуади погибла в результате падения, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федерации скалолазания Франции.
МИР 24 03:04
Политика

Иванов назвал условия для возобновления международного авиасообщения

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что "в авиации произошел, пожалуй, самый серьезный спад среди всех видов транспорта".
ТАСС 08:37
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Гаджеты

Представлен производительный смартфон HTC U20 5G

Тайваньская компания HTC довольно неожиданно представила смартфон HTC U20 5G, который стал её первой моделью с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.
Megaobzor.com 05:56
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Политика

Американским компаниям позволят работать с Huawei над 5G

По информации телеканала CNBC, разрешение затронет взаимодействие по выработке стандартов для технологий нового поколения, включая 5G.
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Фигурное катание

Юлия Липницкая скоро станет мамой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Армия и оружие

Немецкий депутат обвинил США в шантаже после слов Трампа о выводе войск

США шантажируют Германию своими военными, как в дешевом кино, заявил РИА Новости депутат бундестага ФРГ, официальный представитель фракции "Левые" по Восточной Европе Александер Ной.
РИА Новости 10:45
Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
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Происшествия

В Назрани в перестрелке погибли четыре человека

РИА Новости 09:47
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Футбол

Мусаев официально стал главным тренером «Краснодара»

RT на русском 09:02
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Авто

Lexus представил седан Lexus IS нового поколения

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Lexus, в основу модели IS четвертого поколения легла глубоко модернизированная платформа седана прошлой генерации – она стала более жесткой и легкой, а в сборке кузова теперь применяются новые технологии сварки и дополнительные усилители.
Автоновости дня 02:06
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Происшествия

В Красноярске задержали избившую в лифте свою внучку женщину

В Красноярске задержали женщину, которая в лифте избила свою несовершеннолетнюю внучку, возбуждено уголовное дело по факту причинения побоев малолетней.
РБК 02:21
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Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
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Футбол

Кузяевым интересуются три европейских клуба

Как сообщает L’Equipe, российским футболистом интересуется «Марсель», а именно главный тренер французского клуба Андре Виллаш-Боаш, который ранее работал наставником «Зенита».
Евро-футбол.ру вчера в 15:36
Общество

Соблюдение дистанции на летних верандах Москвы проверят квадрокоптеры

Посетители должны будут носить маски и перчатки, как и в любом общественном месте — масочный режим сохраняется с 12 июня.
Известия 07:56
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
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Происшествия

В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5

В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета 07:30
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Фигурное катание

Плющенко назначили тренером сборной России

Дважды завоевывавший золотые медали на Олимпийских играх Евгений Плющенко получил статус тренера национальной сборной по фигурному катанию.
Ореанда-Новости 14 июня в 14:20
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Происшествия

Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета вчера в 16:11
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Происшествия

Раненных при стрельбе в столице полицейских представят к госнаградам

Сотрудников правоохранительных органов, которые получили ранения при стрельбе на Ленинском проспекте, представят к государственным наградам.
Москва 24 10:55
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Армия и оружие

Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт

Телеканал «Звезда», ссылаясь на годовой отчет компании «Сухой» за 2019 год, сообщает о планах компании запустить серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выйти на рынок боевых беспилотников.
Военное дело 09:17
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Игры

EA представила системные требования Star Wars: Squadrons

13 июня Electronic Arts анонсировала Star Wars: Squadrons — новую игру по лицензии «Звёздных войн».
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Транспорт

В московском метро проведут эксперимент по снижению стоимости проезда

Власти Москвы планируют провести эксперимент по снижению стоимости проезда в метро.
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Представлены процессоры AMD Ryzen 3000XT

Как и ожидалось, компания AMD представила три новые модели процессоров Ryzen третьего поколения для настольных систем.
iXBT.com 11:12
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Вернер не собирается доигрывать Лигу чемпионов за «РБ Лейпциг»

Нападающий Тимо Вернер намерен как можно скорее покинуть свой нынешний клуб «РБ Лейпциг» и перейти в лондонский «Челси».
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В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу

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Заболеваемость коронавирусом распространяется и растёт.
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