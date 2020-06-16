Энергетика
ИзвестияЛукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно возможностей и альтернатив для закупки газа. Об этом во вторник, 16 июня, сообщается на сайте администрации белорусского лидера.
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Политика
Лукашенко пригласил Зеленского в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского на форум регионов двух государств в белорусском Гродно.
News.ru 10:59
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22
Армия и оружие
На границе с Китаем погибли трое военных Индии
Российская газета 07:11
Здоровье
Кардиолог Юрий Конев: «Хороший врач лечит человека, а не орган»
Ранее кардиолог перечислил способы корректировки пульса в домашних условиях.
Pravda.Ru 09:35
Спорт
Во Франции погибла чемпионка мира по скалолазанию среди юниоров
Чемпионка мира по скалолазанию среди юниоров Люси Дуади погибла в результате падения, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федерации скалолазания Франции.
МИР 24 03:04
Политика
Иванов назвал условия для возобновления международного авиасообщения
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что "в авиации произошел, пожалуй, самый серьезный спад среди всех видов транспорта".
ТАСС 08:37
Гаджеты
Представлен производительный смартфон HTC U20 5G
Тайваньская компания HTC довольно неожиданно представила смартфон HTC U20 5G, который стал её первой моделью с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.
Megaobzor.com 05:56
Политика
Американским компаниям позволят работать с Huawei над 5G
По информации телеканала CNBC, разрешение затронет взаимодействие по выработке стандартов для технологий нового поколения, включая 5G.
Evo-rus.com 10:31
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Армия и оружие
Немецкий депутат обвинил США в шантаже после слов Трампа о выводе войск
США шантажируют Германию своими военными, как в дешевом кино, заявил РИА Новости депутат бундестага ФРГ, официальный представитель фракции "Левые" по Восточной Европе Александер Ной.
РИА Новости 10:45
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
Происшествия
В Назрани в перестрелке погибли четыре человека
РИА Новости 09:47
Футбол
Мусаев официально стал главным тренером «Краснодара»
RT на русском 09:02
Авто
Lexus представил седан Lexus IS нового поколения
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Lexus, в основу модели IS четвертого поколения легла глубоко модернизированная платформа седана прошлой генерации – она стала более жесткой и легкой, а в сборке кузова теперь применяются новые технологии сварки и дополнительные усилители.
Автоновости дня 02:06
Происшествия
В Красноярске задержали избившую в лифте свою внучку женщину
В Красноярске задержали женщину, которая в лифте избила свою несовершеннолетнюю внучку, возбуждено уголовное дело по факту причинения побоев малолетней.
РБК 02:21
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
Футбол
Кузяевым интересуются три европейских клуба
Как сообщает L’Equipe, российским футболистом интересуется «Марсель», а именно главный тренер французского клуба Андре Виллаш-Боаш, который ранее работал наставником «Зенита».
Евро-футбол.ру вчера в 15:36
Общество
Соблюдение дистанции на летних верандах Москвы проверят квадрокоптеры
Посетители должны будут носить маски и перчатки, как и в любом общественном месте — масочный режим сохраняется с 12 июня.
Известия 07:56
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Происшествия
В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5
В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета 07:30
Фигурное катание
Плющенко назначили тренером сборной России
Дважды завоевывавший золотые медали на Олимпийских играх Евгений Плющенко получил статус тренера национальной сборной по фигурному катанию.
Ореанда-Новости 14 июня в 14:20
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета вчера в 16:11
Происшествия
Раненных при стрельбе в столице полицейских представят к госнаградам
Сотрудников правоохранительных органов, которые получили ранения при стрельбе на Ленинском проспекте, представят к государственным наградам.
Москва 24 10:55
Армия и оружие
Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт
Телеканал «Звезда», ссылаясь на годовой отчет компании «Сухой» за 2019 год, сообщает о планах компании запустить серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выйти на рынок боевых беспилотников.
Военное дело 09:17
Игры
EA представила системные требования Star Wars: Squadrons
13 июня Electronic Arts анонсировала Star Wars: Squadrons — новую игру по лицензии «Звёздных войн».
Чемпионат вчера в 17:50
Транспорт
В московском метро проведут эксперимент по снижению стоимости проезда
Власти Москвы планируют провести эксперимент по снижению стоимости проезда в метро.
РИА Новости 07:14
Гаджеты
Представлены процессоры AMD Ryzen 3000XT
Как и ожидалось, компания AMD представила три новые модели процессоров Ryzen третьего поколения для настольных систем.
iXBT.com 11:12
Футбол
Вернер не собирается доигрывать Лигу чемпионов за «РБ Лейпциг»
Нападающий Тимо Вернер намерен как можно скорее покинуть свой нынешний клуб «РБ Лейпциг» и перейти в лондонский «Челси».
Евро-футбол.ру 03:25
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу
RT на русском 09:18
Здоровье
Всё Болотнинское отделение соцзащиты заболело коронавирусом
Заболеваемость коронавирусом распространяется и растёт.
Новая Сибирь 05:11