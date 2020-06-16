Энергетика

ИзвестияИзвестияЛукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно возможностей и альтернатив для закупки газа. Об этом во вторник, 16 июня, сообщается на сайте администрации белорусского лидера.
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Лукашенко высказался о ситуации с поставками газа в страну

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Лукашенко заявил о драке поставщиков газа за белорусский рынок

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Лукашенко уверен, что Белоруссия сможет найти альтернативных поставщиков газа

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Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу

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Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу

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Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу

РИА Новости05:12

Лукашенко охарактеризовал ситуацию в Белоруссии словами «жить можно»

Lenta.ru04:52
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Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Lenta.ru вчера в 20:35
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Здоровье

Дмитрий Азаров прокомментировал продление режима ограничений

Вечером, 16 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к жителям региона с комментарием по поводу режима ограничений.
Неслухи.рф 15:31
Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
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Общество

Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года

В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 12:34
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Авто

Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля

С 1 июля вступят в силу ряд поправок в законодательство РФ: начнут действовать поправки в технический регламент Таможенного союза, а так же изменить процедуры регистрации тюнингованных автомобилей.
SpeedMe 01:01
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Общество

В Москве умерли ещё 48 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 48 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 16:13
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Игры

Для Divinity: Original Sin 2 вышло самое большое DLC

Evo-rus.com вчера в 03:33
Происшествия

Конфликт из-за земли в Ингушетии закончился массовой перестрелкой

Lenta.ru 10:40
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Путешествия

Краснодарский губернатор назвал дату открытия региона для туристов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, когда в регионе будут смягчены ограничения для приезжих туристов путем отмены обязательного прохождения самоизоляции или нахождения в обсерваторе.
РБК 15:47
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Футбол

Мусаев стал главным тренером «Краснодара»

Советский спорт 08:54
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Политика

В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве установили специальный дезинфекционный туннель.
RT на русском 15:16
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Происшествия

Пьяная воспитательница уснула в детской кроватке в Екатеринбурге

7 новостей вчера в 13:42
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Шоу-бизнес

Адвокаты Эмбер Херд отказались ее защищать в деле против Джонни Деппа

Четыре адвоката экс-супруги Джонни Деппа Эмбер Херд отказались представлять интересы актрисы в суде в деле против бывшего мужа.
Пятый канал 14:40
Политика

Япония приостанавливает развертывание американских комплексов ПРО

REGNUM вчера в 08:29
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Спорт

Ласицкене, Сидорова и Шубенков обратились к руководству российского спорта

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, барьерист Сергей Шубенков и выступающая в прыжках с шестом Анжелика Сидорова обратились с открытым письмом к руководству российского спорта из-за ситуации с восстановлением прав Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Газета.Ru 13:42
Наука

Люди могут впадать в зимнюю спячку, словно медведи или сурки

Ученые обнаружили, что у людей есть механизм впадания в спячку, как сурки или медведи.
ToDay News Ufa вчера в 02:12
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Фигурное катание

Юлия Липницкая скоро станет мамой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
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Политика

В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи

"Отдел по борьбе с врагами принял меры по полному уничтожению офиса межкорейской координации в Кэсоне", - подчеркнули в заявлении.
Газета.Ru 07:40
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Общество

Медсестре из «Ленэкспо» грозит штраф за нарушение дресс-кода

Работницу временного госпиталя для коронавирусных пациентов в "Ленэкспо" могут оштрафовать за нарушение дресс-кода.
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Культура

Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда показали в мультфильме о Человеке-пауке

О сюжете сиквела известно немного, но в Сеть уже попадали утечки о том, что, возможно, в проекте будет показано камео трех разных версий дружелюбного соседа - Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда.
Российская газета 14:41
Экономика

Объем промпроизводства в России в мае упал на 9,6%

Объем промышленного производства в РФ в мае 2020 года упал на 9,6% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата.
ТАСС 12:06
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Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
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Общество

Ветераны смогут посмотреть парад на Красной площади без масок

Ветераны Великой Отечественной войны приедут на Красную площадь, чтобы посмотреть парад Победы, на дезинфицированном транспорте в окружении проверенных на коронавирус людей, их рассадят на трибуне через два кресла, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 13:45
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Общество

Глава СПЧ вслед за Михалковым высказался о патенте Билла Гейтса

В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека напомнил о намерениях основателя Microsoft.
Говорит Москва 10:14
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Общество

Навальный: ДИТ Москвы создал систему для отслеживания бюджетников, зарегистрировавшихся на голосование по поправкам

ДИТ Москвы создал систему для отслеживания числа бюджетников, зарегистрировавшихся на голосование по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы 14:04
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Происшествия

Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым

В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым.
Российская газета 04:05
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Футбол

Тьягу Силва хочет продолжить карьеру в Англии

Защитник «ПСЖ» Тьягу Силва хочет в следующем сезоне выступать в чемпионате Англии. Футболист готов ради этого пойти на понижение зарплаты.
Матч ТВ 16:08
Политика

Названо условие завершения «Северного потока-2»

В начале июня США запланировали расширение санкций против «Северного потока-2» и внесли соответствующий проект на рассмотрение в сенат Конгресса.
Lenta.ru 15:30
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Здоровье

Названы помогающие защищать легкие от коронавируса продукты

Испанский диетолог Алехандро Кановас и глава испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии (SEPAR) Эусеби Чинер назвали продукты, которые помогают защищать легкие от коронавируса, в беседе с изданием La Vanguardia.
Lenta.ru 01:31
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Футбол

«Тоттенхэм» вновь рассмотрит вариант с приобретением Дзюбы

Отмечается, что «шпоры» рассматривают варианты с подписанием Дзюбы и защитника «ПСЖ» Тома Менье.
ODDS.ru 03:44
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