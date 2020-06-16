Энергетика
ИзвестияЛукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно возможностей и альтернатив для закупки газа. Об этом во вторник, 16 июня, сообщается на сайте администрации белорусского лидера.
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Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Lenta.ru вчера в 20:35
Здоровье
Дмитрий Азаров прокомментировал продление режима ограничений
Вечером, 16 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к жителям региона с комментарием по поводу режима ограничений.
Неслухи.рф 15:31
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Общество
Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года
В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 12:34
Авто
Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля
С 1 июля вступят в силу ряд поправок в законодательство РФ: начнут действовать поправки в технический регламент Таможенного союза, а так же изменить процедуры регистрации тюнингованных автомобилей.
SpeedMe 01:01
Общество
В Москве умерли ещё 48 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 48 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 16:13
Игры
Для Divinity: Original Sin 2 вышло самое большое DLC
Evo-rus.com вчера в 03:33
Путешествия
Краснодарский губернатор назвал дату открытия региона для туристов
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, когда в регионе будут смягчены ограничения для приезжих туристов путем отмены обязательного прохождения самоизоляции или нахождения в обсерваторе.
РБК 15:47
Футбол
Мусаев стал главным тренером «Краснодара»
Советский спорт 08:54
Политика
В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве установили специальный дезинфекционный туннель.
RT на русском 15:16
Происшествия
Пьяная воспитательница уснула в детской кроватке в Екатеринбурге
7 новостей вчера в 13:42
Шоу-бизнес
Адвокаты Эмбер Херд отказались ее защищать в деле против Джонни Деппа
Четыре адвоката экс-супруги Джонни Деппа Эмбер Херд отказались представлять интересы актрисы в суде в деле против бывшего мужа.
Пятый канал 14:40
Политика
Япония приостанавливает развертывание американских комплексов ПРО
REGNUM вчера в 08:29
Спорт
Ласицкене, Сидорова и Шубенков обратились к руководству российского спорта
Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, барьерист Сергей Шубенков и выступающая в прыжках с шестом Анжелика Сидорова обратились с открытым письмом к руководству российского спорта из-за ситуации с восстановлением прав Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Газета.Ru 13:42
Наука
Люди могут впадать в зимнюю спячку, словно медведи или сурки
Ученые обнаружили, что у людей есть механизм впадания в спячку, как сурки или медведи.
ToDay News Ufa вчера в 02:12
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Политика
В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи
"Отдел по борьбе с врагами принял меры по полному уничтожению офиса межкорейской координации в Кэсоне", - подчеркнули в заявлении.
Газета.Ru 07:40
Общество
Медсестре из «Ленэкспо» грозит штраф за нарушение дресс-кода
Работницу временного госпиталя для коронавирусных пациентов в "Ленэкспо" могут оштрафовать за нарушение дресс-кода.
Neva.Today 07:30
Культура
Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда показали в мультфильме о Человеке-пауке
О сюжете сиквела известно немного, но в Сеть уже попадали утечки о том, что, возможно, в проекте будет показано камео трех разных версий дружелюбного соседа - Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда.
Российская газета 14:41
Экономика
Объем промпроизводства в России в мае упал на 9,6%
Объем промышленного производства в РФ в мае 2020 года упал на 9,6% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата.
ТАСС 12:06
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
Общество
Ветераны смогут посмотреть парад на Красной площади без масок
Ветераны Великой Отечественной войны приедут на Красную площадь, чтобы посмотреть парад Победы, на дезинфицированном транспорте в окружении проверенных на коронавирус людей, их рассадят на трибуне через два кресла, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 13:45
Общество
Глава СПЧ вслед за Михалковым высказался о патенте Билла Гейтса
В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека напомнил о намерениях основателя Microsoft.
Говорит Москва 10:14
Общество
Навальный: ДИТ Москвы создал систему для отслеживания бюджетников, зарегистрировавшихся на голосование по поправкам
ДИТ Москвы создал систему для отслеживания числа бюджетников, зарегистрировавшихся на голосование по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы 14:04
Происшествия
Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым
В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым.
Российская газета 04:05
Футбол
Тьягу Силва хочет продолжить карьеру в Англии
Защитник «ПСЖ» Тьягу Силва хочет в следующем сезоне выступать в чемпионате Англии. Футболист готов ради этого пойти на понижение зарплаты.
Матч ТВ 16:08
Политика
Названо условие завершения «Северного потока-2»
В начале июня США запланировали расширение санкций против «Северного потока-2» и внесли соответствующий проект на рассмотрение в сенат Конгресса.
Lenta.ru 15:30
Здоровье
Названы помогающие защищать легкие от коронавируса продукты
Испанский диетолог Алехандро Кановас и глава испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии (SEPAR) Эусеби Чинер назвали продукты, которые помогают защищать легкие от коронавируса, в беседе с изданием La Vanguardia.
Lenta.ru 01:31
Футбол
«Тоттенхэм» вновь рассмотрит вариант с приобретением Дзюбы
Отмечается, что «шпоры» рассматривают варианты с подписанием Дзюбы и защитника «ПСЖ» Тома Менье.
ODDS.ru 03:44