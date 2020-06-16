Энергетика
ИзвестияЛукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно возможностей и альтернатив для закупки газа. Об этом во вторник, 16 июня, сообщается на сайте администрации белорусского лидера.
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Общество
Безработные нижегородцы получат больше денег
Индивидуальные предприниматели, которые приостановили свою деятельность и были официально признаны безработными, могут рассчитывать на пособие в максимальном размере — 12 130 рублей в месяц на три месяца.
Pro Город НН 07:49
Шоу-бизнес
Борис Корчевников был тайно женат на актрисе Свердловой
Березин рассказал, что они настолько близки с Корчевниковым, что телеведущий был даже на его свадьбе с актрисой Анной Сесиль Свердловой.
Слово и Дело 03:18
Религия
Монастырь «экс-духовника Поклонской» патрулируют казаки
В Свердловской области около Среднеуральского женского монастыря дежурят казаки. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 13:02
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости вчера в 07:14
Армия и оружие
На границе с Китаем погибли трое военных Индии
Российская газета 07:11
Происшествия
Гармаш от имени Ефремова может встретиться с семьей погибшего в ДТП
ТАСС вчера в 09:03
Общество
Мурашко призвал носить маски на улице
Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал носить маски не только в помещении, но и на улице для профилактики коронавируса, пишет ТАСС.
Газета.Ru 12:54
Политика
Посол ФРГ прокомментировала заявление Трампа о защите от России
Посол Германии в Соединённых Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа по поводу того, что американские солдаты якобы защищают ФРГ от России.
RT на русском 01:10
Политика
На Украине компания McDonald’s попала в «языковой» скандал
Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM В электронном меню сети ресторанов быстрого питания McDonald's на Украине отсутствует русский язык, сообщило 15 июня издание Strana.ua.
REGNUM вчера в 15:01
Происшествия
Появилось видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
В интернете появилось видео, на котором запечатлена ссора историка Олега Соколова с аспиранткой Анастасией Ещенко, в убийстве которой его подозревают.
Известия 04:48
Происшествия
Стрелявший в полицейских в Москве ранее не находился в розыске
Мужчина, который открыл огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве ранее не привлекался к уголовной ответственности и не находился в розыске, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ингушетии.
Газета.Ru вчера в 13:18
Наука
Колибри могут видеть цвета, недоступные человеческому глазу
По мнению исследователей, восприятие птицами неспектральных цветов оказывает им большую помощь в различных ситуациях, включая защиту от хищников, поиск партнеров для спаривания, пищи.
Evo-rus.com 08:56
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости 06:40
Политика
Раскрыто средство защиты резиденции Путина от коронавируса
В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установлен специальный туннель, который дезинфицирует всех, кто через него проходит.
Lenta.ru 13:10
Политика
Трамп подписал указ о реформе полиции
Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ о реформе полиции.
ТАСС 12:50
Здоровье
Названы помогающие защищать легкие от коронавируса продукты
Испанский диетолог Алехандро Кановас и глава испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии (SEPAR) Эусеби Чинер назвали продукты, которые помогают защищать легкие от коронавируса, в беседе с изданием La Vanguardia.
Lenta.ru 01:31
Происшествия
Двое мужчин напали на сотрудников ГИБДД в Санкт-Петербурге
Двое ехавших на иномарке мужчин, которых остановили инспекторы ГИБДД на территории парка в Санкт-Петербурге, напали на полицейских, один злоумышленник задержан, второй скрылся.
ТАСС 12:45
Фигурное катание
Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности.
Газета.Ru 11:45
Общество
Пекин ввел второй уровень реагирования на ЧС из-за коронавируса
Пекин во вторник повысил уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения с третьего до второго.
ТАСС 13:06
Общество
В Совете Федерации предложили сократить новогодние каникулы
Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 г. до трех дней — с 1 по 3 января.
Ведомости 06:06
Шоу-бизнес
Галкин показал цветущий сад Пугачевой в своем замке
Юморист Максим Галкин опубликовал видео, в котором впервые показал фанатам цветущий сад своего загородного дома.
Экономика сегодня вчера в 04:14
Общество
Собянин: оставшиеся ограничения не снимут раньше середины июля
Оставшиеся в Москве ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, не будут сняты раньше середины июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 11:55
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
Политика
«Газпром» начал демонтировать трубы для транзита через Украину
"Газпром" начал демонтаж труб для транзита газа через Украину, заявил глава оператора ГТС Сергей Макогон в интервью изданию OilPoint.
РИА Новости 09:13
Армия и оружие
СБУ обвинила командира боевого корабля в шпионаже на Россию
Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила командира боевого корабля в шпионаже на Россию. Об этом во вторник, 16 июня, сообщает УНИАН.
Lenta.ru 13:04
Общество
Все российские школы хотят оснастить камерами с распознаванием лиц
Москва, 16 июня 2020, 13:54 — REGNUM Системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц планируются к установке во всех российских школах.
REGNUM 06:54
Политика
В России назвали условие возобновления международного авиасообщения
В Кремле заявили, что авиасообщение между Россией и другими странами возобновится при одновременном согласии большинства государств.
Профиль 09:38
Шоу-бизнес
Дмитрий Быков прокомментировал аварию с Ефремовым
Lenta.ru вчера в 02:46