Энергетика

ИзвестияИзвестияЛукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно возможностей и альтернатив для закупки газа. Об этом во вторник, 16 июня, сообщается на сайте администрации белорусского лидера.
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Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу

Вести.Ru07:34

Лукашенко заявил о драке поставщиков газа за белорусский рынок

РБК06:54

Лукашенко охарактеризовал ситуацию в Белоруссии словами «жить можно»

Lenta.ru04:52

Лукашенко высказался о ситуации с поставками газа в страну

RT на русском05:38

Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу

Газета.Ru05:32

Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу

РИА Новости05:12

Лукашенко уверен, что Белоруссия сможет найти альтернативных поставщиков газа

ТАСС06:11
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 13:40, Ашберн
Общество

Безработные нижегородцы получат больше денег

Индивидуальные предприниматели, которые приостановили свою деятельность и были официально признаны безработными, могут рассчитывать на пособие в максимальном размере — 12 130 рублей в месяц на три месяца.
Pro Город НН 07:49
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Шоу-бизнес

Борис Корчевников был тайно женат на актрисе Свердловой

Березин рассказал, что они настолько близки с Корчевниковым, что телеведущий был даже на его свадьбе с актрисой Анной Сесиль Свердловой.
Слово и Дело 03:18
1
Религия

Монастырь «экс-духовника Поклонской» патрулируют казаки

В Свердловской области около Среднеуральского женского монастыря дежурят казаки. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 13:02
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Политика

Россия вышлет двух чешских дипломатов

В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости вчера в 07:14
1,1K
Армия и оружие

На границе с Китаем погибли трое военных Индии

Российская газета 07:11
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Происшествия

Гармаш от имени Ефремова может встретиться с семьей погибшего в ДТП

ТАСС вчера в 09:03
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Общество

Мурашко призвал носить маски на улице

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал носить маски не только в помещении, но и на улице для профилактики коронавируса, пишет ТАСС.
Газета.Ru 12:54
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Политика

Посол ФРГ прокомментировала заявление Трампа о защите от России

Посол Германии в Соединённых Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа по поводу того, что американские солдаты якобы защищают ФРГ от России.
RT на русском 01:10
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Политика

На Украине компания McDonald’s попала в «языковой» скандал

Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM В электронном меню сети ресторанов быстрого питания McDonald's на Украине отсутствует русский язык, сообщило 15 июня издание Strana.ua.
REGNUM вчера в 15:01
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Происшествия

Появилось видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

В интернете появилось видео, на котором запечатлена ссора историка Олега Соколова с аспиранткой Анастасией Ещенко, в убийстве которой его подозревают.
Известия 04:48
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Происшествия

Стрелявший в полицейских в Москве ранее не находился в розыске

Мужчина, который открыл огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве ранее не привлекался к уголовной ответственности и не находился в розыске, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ингушетии.
Газета.Ru вчера в 13:18
Наука

Колибри могут видеть цвета, недоступные человеческому глазу

По мнению исследователей, восприятие птицами неспектральных цветов оказывает им большую помощь в различных ситуациях, включая защиту от хищников, поиск партнеров для спаривания, пищи.
Evo-rus.com 08:56
13
Происшествия

После столкновения двух самолетов в Пулково возбудили уголовное дело

РБК 13:06
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Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости 06:40
24
Политика

Раскрыто средство защиты резиденции Путина от коронавируса

В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установлен специальный туннель, который дезинфицирует всех, кто через него проходит.
Lenta.ru 13:10
54
Политика

Трамп подписал указ о реформе полиции

Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ о реформе полиции.
ТАСС 12:50
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Здоровье

Названы помогающие защищать легкие от коронавируса продукты

Испанский диетолог Алехандро Кановас и глава испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии (SEPAR) Эусеби Чинер назвали продукты, которые помогают защищать легкие от коронавируса, в беседе с изданием La Vanguardia.
Lenta.ru 01:31
44
Происшествия

Двое мужчин напали на сотрудников ГИБДД в Санкт-Петербурге

Двое ехавших на иномарке мужчин, которых остановили инспекторы ГИБДД на территории парка в Санкт-Петербурге, напали на полицейских, один злоумышленник задержан, второй скрылся.
ТАСС 12:45
22
Фигурное катание

Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности.
Газета.Ru 11:45
1
Общество

Пекин ввел второй уровень реагирования на ЧС из-за коронавируса

Пекин во вторник повысил уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения с третьего до второго.
ТАСС 13:06
Шоу-бизнес

Покупки покойной жены до смерти показал Андрей Норкин

iReactor 05:15
55
Общество

В Совете Федерации предложили сократить новогодние каникулы

Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 г. до трех дней — с 1 по 3 января.
Ведомости 06:06
3,8K
Шоу-бизнес

Галкин показал цветущий сад Пугачевой в своем замке

Юморист Максим Галкин опубликовал видео, в котором впервые показал фанатам цветущий сад своего загородного дома.
Экономика сегодня вчера в 04:14
56
Общество

Собянин: оставшиеся ограничения не снимут раньше середины июля

Оставшиеся в Москве ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, не будут сняты раньше середины июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 11:55
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Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
1,4K
Политика

«Газпром» начал демонтировать трубы для транзита через Украину

"Газпром" начал демонтаж труб для транзита газа через Украину, заявил глава оператора ГТС Сергей Макогон в интервью изданию OilPoint.
РИА Новости 09:13
1,3K
Армия и оружие

СБУ обвинила командира боевого корабля в шпионаже на Россию

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила командира боевого корабля в шпионаже на Россию. Об этом во вторник, 16 июня, сообщает УНИАН.
Lenta.ru 13:04
Общество

Все российские школы хотят оснастить камерами с распознаванием лиц

Москва, 16 июня 2020, 13:54 — REGNUM Системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц планируются к установке во всех российских школах.
REGNUM 06:54
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Политика

В России назвали условие возобновления международного авиасообщения

В Кремле заявили, что авиасообщение между Россией и другими странами возобновится при одновременном согласии большинства государств.
Профиль 09:38
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Шоу-бизнес

Дмитрий Быков прокомментировал аварию с Ефремовым

Lenta.ru вчера в 02:46
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