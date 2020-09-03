Лукашенко заявил о перехвате разговора насчет отравления Навального
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что Белоруссии удалось перехватить переговоры между Германией и Польшей. По его словам, разговоры велись по поводу отравления российского оппозиционера Алексея Навального.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил премьер-министру России Михаилу Мишустину, что у него есть запись перехвата разговора «Варшавы и Берлина», сообщает
белорусское государственное агентство БелТА.
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