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Брянские новости
Брянские новости

Лукашенко заявил о перехвате разговора насчет отравления Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что Белоруссии удалось перехватить переговоры между Германией и Польшей. По его словам, разговоры велись по поводу отравления российского оппозиционера Алексея Навального.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил премьер-министру России Михаилу Мишустину, что у него есть запись перехвата разговора «Варшавы и Берлина», сообщает
 белорусское государственное агентство БелТА.
РБК3 сентября в 07:18
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Интерфакс

Что произошло за день: четверг, 3 сентября

Интерфакс3 сентября в 13:32
РИА Новости

Лукашенко назвал утверждения об отравлении Навального фальсификацией

РИА Новости3 сентября в 06:14
РБК

Лукашенко сообщил Мишустину о фальсификации слов Меркель по Навальному

РБК3 сентября в 07:18
Коммерсантъ

Лукашенко пообещал Мишустину доказательства фальсификации отравления Навального

Коммерсантъ3 сентября в 06:37
URA.Ru

Как Минск перехватил секретные переговоры о Навальном. Объяснение историка спецслужб

URA.Ru3 сентября в 07:35
ТАСС

МИД Польши отказался комментировать слова Лукашенко о фальсификации отравления Навального

ТАСС3 сентября в 07:23
RT на русском

Лукашенко назвал сфальсифицированным заявление Германии об отравлении Навального

RT на русском3 сентября в 09:46

NI: одна из самых дорогих подлодок США отправила сигнал России

Журналисты американского издания The National Interest считают, что отправляя подлодку Seawolf в Норвегию, Соединенные Штаты намереваются продемонстрировать России, кто именно является хозяином положения в регионе.
Discover24вчера в 10:00
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Ученица Плющенко чисто исполнила четверной прыжок на первенстве Москвы

Российская фигуристка Вероника Жилина, которую тренирует Евгений Плющенко, успешно выполнила четверной тулуп на первенстве Москвы среди юниоров, сообщило 4 сентября агентство ТАСС.
Известиявчера в 17:25
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Сербский чиновник возмутился постом Захаровой о стульях в Белом доме

Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич возмутился публикацией официального представителя МИД России Марии Захаровой в Facebook о визите сербской делегации в США.
Lenta.ru01:18
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Военно-морская мощь Украины выросла на один катер

Киев, 5 сентября 2020, 21:37 — REGNUM Главнокомандующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа принял участие в торжественной церемонии приема малого артиллерийского катера проекта 58 155 «Гюрза-М» «Костополь», сообщает 5 сентября украинское военное ведомство.
REGNUMвчера в 14:37

Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Байкал-Daily22:25
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Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 6 сентября 2020 года

Напомним, блогера и оппозиционера Алексея Навального госпитализировали в реанимацию в бессознательном состоянии из аэропорта Омска утром 20 августа 2020 года: ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву.
Комсомольская правда17:20
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