Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что Белоруссии удалось перехватить переговоры между Германией и Польшей. По его словам, разговоры велись по поводу отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

С чего всё началось Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил премьер-министру России Михаилу Мишустину, что у него есть запись перехвата разговора «Варшавы и Берлина», сообщает белорусское государственное агентство БелТА. РБК 3 сентября в 07:18