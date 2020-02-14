Политика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА. Лукашенко считает, что ни белорусские, ни российские граждане не захотят пойти по этому пути.
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Лукашенко: В руководстве РФ звучат намеки на возможность присоединения Белоруссии в обмен на цены на энергоносители

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Газета.Ru05:13

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Александр Григорьевич Лукашенко
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