Политика
Газета.RuЛукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА. Лукашенко считает, что ни белорусские, ни российские граждане не захотят пойти по этому пути.
Читать в источнике
Оценить1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 08:57, Ашберн
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщила 14 февраля пресс-служба президента Украины.
Культура
Фёдор Добронравов опроверг слухи о конфликте с Анатолием Васильевым
Фёдор Добронравов прокомментировал слухи о конфликте между ним и Анатолием Васильевым во время съёмок сериала «Сваты».
Общество
Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть
Если Россия не будет поставлять Белоруссии нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы.
Политика
Экс-губернатор Калужской области Артамонов сообщил о переходе в Совфед
Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на церемонии представления нового врио главы региона рассказал о своем переходе в Совет Федерации.
Политика
Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
Футбол
Минько — о финале КР-2000: «Не сказал бы, что нас „убивали“. Но у Бокова удаления не было»
Экс-глава клуба рассказал, что он и «Локомотив» дали главному судье финала Кубка России-2000 Николаю Левникову по 5 000 долларов.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Армия и оружие
В Алеппо сбили сирийский вертолет
Боевики сбили вертолет сирийской армии в провинции Алеппо, сообщает в пятницу, 14 февраля, агентство Anadolou.
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Армия и оружие
СМИ сообщили о гибели первого российского военного в Ливии
Обстоятельства гибели Мостового засекречены. По словам родных, молодой человек участвовал в боевых действиях в Ливии, был снайпером.
Общество
Путин подписал указы о помиловании троих россиян
Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании троих граждан России - осужденный Павел Петрашов будет освобожден от дальнейшего отбывания наказания, еще двоим, Марине Чернышевой и Раисе Плетневой, будет сокращен срок лишения свободы, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Армия и оружие
Нетаньяху предположил, что удар по Сирии нанесли ВВС Бельгии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью радио Хайфы, что ничего не знает о ночном авиаударе по Сирии.
Политика
Минск хочет от Москвы скидки на газ пострадавшим от ЧАЭС районам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия могла бы поставлять в пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС белорусские районы газ по более низкой цене.
Армия и оружие
Войска Турции блокировали стратегическую трассу в Сирии
Происшествия
Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала чиновник
Причиной задержания стала незаконная выдача чиновником разрешения на строительство в экологической зоне Байкала.
Биатлон
IBU начало разбирательство в отношении биатлониста Устюгова
Новое допинговое разбирательство с олимпийским чемпионом Сочи Евгением Устюговым начал Международный союз биатлонистов.
Политика
Названы 12 шагов по урегулированию ситуации на Украине
В качестве политических мер по урегулированию ситуации названы новый диалог между евроатлантическими государствами о взаимной безопасности, поддержка и определение «областей взаимодействия» между ЕС и Россией, а также запуск «нового диалога о национальной идентичности» на Украине.
Армия и оружие
ВСУ обстреляли жилые дома, школу и шахту в Донецке
Подразделения вооруженных сил Украины обстреляли школу и шахту на окраине Донецка. Об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР.
Кино
Роберт Паттинсон примерил костюм Бэтмена
В коротком ролике, залитом мрачным красным светом, актер предстал не в полный рост, из-за чего разглядеть костюм во всей красе сложно, но некоторые детали, вроде маски и символа летучей мыши на груди, видны отчетливо.
Происшествия
При жесткой посадке Ми-8 на Ямале погибли два человека
При жесткой посадке Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе погибли два человека, передает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.
Спорт
Репилов завоевал золото в спринте на чемпионате мира по санному спорту
Россиянин Роман Репилов завоевал золотую медаль в спринте на чемпионате мира по санному спорту в Сочи. Репилов показал время 34,901 секунды.
Футбол
«Ротор» и «КамАЗ» сыграли вничью в стартовом матче Кубка ФНЛ на Кипре
Технологии
Microsoft выпустит весеннее обновление для Windows 10
Microsoft выпустит весеннее обновление для Windows 10 20H1 в версии 2004. Операционная система получит ряд нововведений и улучшений.
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук рассказала о дружбе с недосягаемой Жанной Фриске
Как отметила певица, духовно они были с Фриске на одной волне. Жанна стала для Юлии лучшей подругой, хотя потом они не так часто общались.
Общество
В Госдуме не увидели фильм Дудя про ВИЧ
Депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») разослал приглашения коллегам парламентариям посмотреть фильм Дудя, который привлёк внимание к проблеме распространения ВИЧ.
Футбол
Каррера сравнил уровень РПЛ и чемпионата Греции
Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера, в настоящее время возглавляющий АЕК, сравнил силу Российской премьер-лиги (РПЛ) и чемпионата Греции.
Шоу-бизнес
Собчак попозировала с голой грудью
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.