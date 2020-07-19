с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 июля во время посещения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады заявил, что его оппоненты вынашивают план силового свержения действующей власти.

Лукашенко заявил о намерении его оппонентов силой свергнуть режим

Футбол Тедеско надеется остаться в «Спартаке» в следующем сезоне Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба по окончании сезона.

Политика Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. 2,4K

Политика Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах В интервью Fox News, в ходе обсуждения возможного переименования баз, господин Трамп заявил: «Мы выиграли две мировые войны, две мировые войны, прекрасные мировые войны, которые были свирепыми и ужасными, и мы выиграли их из Форт-Брэгга». 447

Политика Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил об угрозе потерять страну из-за действий чиновников. 6

Фигурное катание Фигуристка Александровская погибла в Москве Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором. 110

Космос Crew Dragon покинет МКС 1 августа Корабль SpaceX с двумя астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Хёрли вернётся на Землю после исторической миссии 2 августа. 20

Общество Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити» Как ранее заявил РИА Новости глава дипмиссии Республики Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити" и с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов. 2,5K

Хоккей Панарин признан лучшим крайним форвардом НХЛ по версии NHL Network Форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин занял первое место в рейтинге крайних нападающих Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на данный момент по версии NHL Network, сообщается на официальном сайте лиги.

Спорт 40 лет назад в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры С 19 июля по 3 августа 1980 года в Москве на Большой спортивной арене Центрального стадиона имени Ленина проходили XXII летние Олимпийские игры.

Политика Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду Лидеры стран Евросоюза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики, серьезно пострадавшей от борьбы с распространением коронавируса, а также по формированию долгосрочного бюджета.