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ИзвестияЛукашенко заявил о намерении его оппонентов силой свергнуть режим
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 июля во время посещения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады заявил, что его оппоненты вынашивают план силового свержения действующей власти.
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с чего всё началось
Такое заявление он сделал 16 июля при посещении 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, отрывок выступления телеканал ОНТ показал 19 июля.РИА Новости14:34
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