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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Лукашенко заявил о нападениях митингующих на членов правительства

Переизбранный президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 августа заявил, что в стране на фоне продолжающихся протестов предпринимаются атаки на членов правительства, приведя в пример ситуацию с главой минздрава Владимиром Караником, передает Sputnik Беларусь.В источнике
Александр Лукашенко
Предпринимаются даже атаки на членов правительства. Вы видели поведение отдельных митингующих в отношении министра здравоохранения.
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Известия

Лукашенко заявил о сохранении сложной ситуации в стране

Известия04:55
Вести.Ru

Лукашенко: убаюкать нас – не получится

Вести.Ru05:52
Газета.Ru

Лукашенко обеспокоен угрозами в адрес рабочих, милиции и представителей СМИ

Газета.Ru05:15
РИА Новости

Лукашенко собрал новое заседание Совбеза

РИА Новости05:11
НТВ

Лукашенко пригрозил «разобраться» с протестующими у заводов

НТВ05:05
РБК

Лукашенко заявил об атаках на членов правительства на фоне протестов

РБК07:15
BFM.ru

Лукашенко: власти разберутся с митингующими у заводов

BFM.ru03:36

Лукашенко пообещал обеспечить белорусскую оппозицию метлами и лопатами

Обеспечить участников незаконных органов для захвата власти в Белоруссии метлами и лопатами пообещал президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 августа на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов, сообщает «Sputnik Беларусь».
ИА Красная Весна06:38
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Российские нефтяные компании пожаловались Путину на повышение налогов

Москва, 19 августа 2020, 10:26 — REGNUM Главы крупнейших нефтяных компаний России направили президенту Владимиру Путину письмо, в котором пожаловались на попытки Министерства финансов увеличить налоги на отрасль.
REGNUM03:26
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В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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