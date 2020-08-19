Лукашенко заявил об отсутствии иностранных военных в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Совета безопасности заявил, что в республике в настоящее время нет ни одного иностранного военнослужащего, передает "БелТА".