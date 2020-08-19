Лукашенко заявил о нападениях митингующих на членов правительства
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Переизбранный президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 августа заявил, что в стране на фоне продолжающихся протестов предпринимаются атаки на членов правительства, приведя в пример ситуацию с главой минздрава Владимиром Караником, передает Sputnik Беларусь.В источнике
Предпринимаются даже атаки на членов правительства. Вы видели поведение отдельных митингующих в отношении министра здравоохранения.
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