Общество
РБКЛукашенко обвинил Россию в невыполнении обязательств по поставке нефти
Россия не выполняет взятые на себя обязательства по поставке нефти в Белоруссию, заявил президент Александр Лукашенко на совещании в Минске.
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Шоу-бизнес
Дочь Успенской тайно покинула Россию
Технологии
Samsung начала блокировать телевизоры россиян
Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.
Происшествия
«Инфофлот» опроверг сообщение о своих туристах на Diamond Princess
Круизный центр "Инфофлот", специализирующийся на продаже круизных туров, опровергает сообщение Ассоциации туроператоров (АТОР) о наличии своих туристов на задержанном из-за выявления коронавируса среди пассажиров лайнере Diamond Princess, об этом РИА Новости сообщила пресс-служба компании.
Спорт
Глава РУСАДА Ганус рассказал об угрозах в России
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал, что получал угрозы в России, передает Washington Post.
Экономика
Более 70% жителей РФ предпочитают тратить по минимуму
Большинство жителей России (71%) уверены, что в начале 2020 года лучше тратить по минимуму, откладывая как можно больше на будущее (в 2019 году — 67%).
Шоу-бизнес
Анна Семенович пожаловалась на боли после операции на ноге
Певица Анна Семенович на своей странице в Instagram написала о перенесенной недавно операции.
Общество
ВОЗ заподозрила международную компанию в распространении коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала расследование в отношении международной компании, которая в прошлом месяце устроила деловую встречу своих сотрудников со всего мира в Сингапуре, сообщает Reuters.
Армия и оружие
На Синайском полуострове взорвали американский танк
Американский танк Сухопутных войск Египта был взорван на Синайском полуострове.
Здоровье
Врач определил идеальное для здоровья количество секса
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Общество
В Колумбии умер личный киллер наркобарона Пабло Эскобара
Личный помощник и киллер колумбийского наркобарона Пабло Эскобара Джон Хайро Веласкес скончался в Колумбии, сообщает RT.
Энергетика
Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса
Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.
Здоровье
Умер врач из Уханя, которому запрещали говорить про коронавирус
Врач из Уханя Ли Вэньлян, который одним из первых пытался предупредить людей о вспышке коронавируса, умер от этого заболевания.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Шоу-бизнес
Как Меган Маркл и принц Гарри устроились в Канаде
Громкое обсуждение отказа Меган Маркл и принца Гарри от исполнения своих королевских обязанностей стало тише.
Футбол
Александр Кокорин: «Моё будущее зависит только от меня»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о здоровье и высказался о своём будущем.
Футбол
Месси хочет, чтобы Хави возглавил «Барселону»
Политика
Тимошенко сломала микрофон спикера Рады и сорвала заседание
На Украине во время блокирования президиума Верховной рады экс-премьер и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко оторвала провода микрофона, установленного для спикера Рады и до крови повредила себе большой палец на руке.
Общество
Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки
Здоровье
В Москве пройдет акция по бесплатному онкоскринингу
В феврале в столице состоится акция по бесплатной диагностике шести видов самых распространенных онкологических заболеваний, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Происшествия
В Индии из водопроводных кранов полился алкоголь
В индийском штате Керала из водопроводных кранов многоквартирного дома полился алкоголь.
Общество
Мишустин назвал предлагаемые новым КоАП штрафы непосильными
Председатель правительства Михаил Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым проектом КоАП штрафы для автомобилистов.
Экономика
ВЭБ выдаст кредит на строительство мусоросжигающих заводов в Подмосковье
Госкорпорация ВЭБ.РФ выдаст кредит на сумму до 110 млрд руб. до 2035 года для проекта «Энергия отходов», который предусматривает строительство четырех заводов по термической переработке отходов в Подмосковье.
Технологии
Пользователям Android посоветовали удалить 24 опасных приложения
Владельцев смартфонов на Android предостерегают от опасности, которые несут в себе некоторые приложения и советуют их удалить.
Общество
Названы российские регионы — лидеры по потреблению водки
Аналитики Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) составили список российских регионов — лидеров по потреблению водки.
Происшествия
СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика
В ведомстве сообщают, что в день нападения на Иванькова (28 июля) Шадания вместе с другими соучастниками преступления возле одного из столичных ресторанов вел наблюдение за прилегающей территорией, таким образом «обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства».
Транспорт
В Ростовской области открыли движение на трассе М-4 «Дон»
На автодороге М-4 «Дон» в Ростовской области возобновили движение. Ограничения сняли около 18 часов 6 февраля.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе
МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российских и турецких военных специалистов.
Киберспорт
Blizzard извинилась за провальный релиз Warcraft III: Reforged
Warcraft III: Reforged - это ремейк одной из самых известных и популярных стратегий в реальном времени и ее дополнительной кампании The Frozen Throne.