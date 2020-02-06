Общество

РБКРБКЛукашенко обвинил Россию в невыполнении обязательств по поставке нефти

Россия не выполняет взятые на себя обязательства по поставке нефти в Белоруссию, заявил президент Александр Лукашенко на совещании в Минске.
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Лукашенко обвинил Россию в невыполнении обязательств по поставке нефти

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