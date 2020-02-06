Общество
РИА НовостиЛукашенко заявил о нарушении Россией обязательств по поставкам нефти
В январе Россия поставила в Белоруссию лишь 500 тысяч тонн нефти вместо двух миллионов, как это предусмотрено согласованным балансом, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Как сообщает агентство Sputnik Беларусь, об этом он говорил на совещании по эффективной работе ТЭК.
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Фигурное катание
Короткую программу на первенстве России выиграли юниорки Тутберидзе
Политика
Самолёт с российскими детьми вылетел из Сирии
В Россию с 2017 года уже вывезли более 100 детей из Сирии и Ирака.
Армия и оружие
Военные РФ провели патрулирование Сирии без турецких коллег
Здоровье
Умер врач из Уханя, которому запрещали говорить про коронавирус
Врач из Уханя Ли Вэньлян, который одним из первых пытался предупредить людей о вспышке коронавируса, умер от этого заболевания.
Происшествия
В Москве задержаны расхитители препаратов для онкобольных
В Москве пресекли деятельность группы медиков, которые подозреваются в хищениях и сбыте медикаментов, предназначенных для лечения онкологических больных, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Армия и оружие
NI: Су-35 затмил перспективный Су-57 благодаря войне в Сирии
Издание The National Interest опубликовало материал, в котором оценило российский истребитель четвертого поколения Су-35 выше, чем новейший Су-57.
Культура
Скончался 103-летний голливудский актер Кирк Дуглас
Голливудский актер Кирк Дуглас умер на 104-м году жизни, пишет журнал People.
Здоровье
Врач определил идеальное для здоровья количество секса
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Здоровье
На маски и противовирусные препараты могут ввести предельные цены
Предлагается ввести предельные наценки на медицинские маски и противовирусные препараты и ввести лимит на количество продаваемых масок (не более 40 штук).
Киберспорт
Dendi: «В один момент вечером Cooman сообщил, что Virtus.pro позвала его в команду»
Капитан и основатель B8 Esports Данил Dendi Ишутин рассказал, что изначально команда планировала играть квалификации на мейджор ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 с Зауром Cooman Шахмурзаевым.
Политика
Своих не бросают: американец призвал США брать пример с России
Русские своих не бросают, в отличие от властей США, – неутешительный для американцев вывод сделал шеф бюро Washington Post в Китае.
Технологии
Huawei и Xiaomi решили создать конкурента Google Play
Китайские гиганты Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo объединяют усилия, чтобы создать платформу, призванную конкурировать с магазином Google Play, рассказали агентству Reuters информированные источники.
Спорт
Винер-Усманова подтвердила, что Солдатова здорова
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что гимнастка Александра Солдатова абсолютно здорова, передает РИА "Новости".
Экономика
Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных
В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
Армия и оружие
Американская компания показала уничтожение систем, похожих на С-400
Американская компания BellFlight (Bell Helicopter) опубликовала мультипликационный видеоролик, на котором новый разведывательно-ударный вертолет Bell 360 Invictus уничтожает системы ПВО, напоминающие С-400 "Триумф".
Армия и оружие
Вице-адмирал ВМС США заявил об опасности русских подлодок в Атлантике
Корабли американских военно-морских сил больше не могут чувствовать себя в безопасности в Атлантическом океане из-за возросшей активности подводных лодок российского флота, заявил командующий 2-м флотом вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис 5 февраля в Центре стратегических и международных исследований, сообщает портал Military.com.
Здоровье
Москвичи могут пройти бесплатную диагностику шести видов рака
Общество
В школе Липецка первоклашкам запретили пить из кулера
Родители липецких первоклассников пожаловались на запрет для их детей пить воду из кулера, купленного вскладчину.
Авто
Названы главные конкуренты KIA Seltos на российском рынке
Новому кроссоверу KIA Seltos, чье появление ждут в России, на нашем рынке предстоит конкурировать с серьезными соперниками, которые уже успели заручиться поддержкой российских автомобилистов.
Происшествия
В Кисловодске у матери-вегетарианки изъяли истощенную дочку
В Кисловодске органы опеки изъяли у матери дочку полутора лет, которая была истощена.
Здоровье
Самый опасный алкогольный напиток для россиян назвал нарколог
Нарколог, психиатр, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал, какой алкогольный напиток хуже всего сказывается на здоровье жителей России.
Политика
Лукашенко собрал совещание по преодолению негатива в экономике
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны, на котором будет обсуждаться преодоление негативных тенденций в экономике, связанных с отношениями с Россией.
Политика
Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края
Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
Политика
Трамп назвал процедуру импичмента адом
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает «адом» процедуру импичмента, через которую его заставили пройти демократы.
Политика
Сенаторов в России предлагается назначать пожизненно
Как сообщает ТАСС, на обсуждение внесена инициатива, согласно которой российские сенаторы будут оставаться на посту пожизненно.
Хоккей
Россия проиграла Финляндии на шведском этапе Еврохоккейтура
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче шведского этапа Евротура.
Экономика
Более 70% жителей РФ предпочитают тратить по минимуму
Большинство жителей России (71%) уверены, что в начале 2020 года лучше тратить по минимуму, откладывая как можно больше на будущее (в 2019 году — 67%).
Происшествия
«Мемориал» сообщил о похищении четырех человек в Чечне
Правозащитный центр «Мемориал» сообщил, что в Чечне были похищены четверо жителей села Гехи Урус-Мартановского района.