В январе Россия поставила в Белоруссию лишь 500 тысяч тонн нефти вместо двух миллионов, как это предусмотрено согласованным балансом, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Как сообщает агентство Sputnik Беларусь, об этом он говорил на совещании по эффективной работе ТЭК.

Лукашенко заявил о нарушении Россией обязательств по поставкам нефти

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