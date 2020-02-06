Политика
РИА НовостиЛукашенко заявил о нарушении Россией обязательств по поставкам нефти
В январе Россия поставила в Белоруссию лишь 500 тысяч тонн нефти вместо двух миллионов, как это предусмотрено согласованным балансом, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Как сообщает агентство Sputnik Беларусь, об этом он говорил на совещании по эффективной работе ТЭК.
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с чего всё началось
«Мы собрались для того, чтобы обсудить ряд мер по выполнению прогнозных показателей и, нечего скрывать, преодолению тех негативных тенденций, которые наметились в нашей экономике в связи с последними событиями в мире и прежде всего во взаимоотношениях с Россией»,— сказал господин Лукашенко на совещании (цитата по БелТа).Коммерсантъвчера в 05:06
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Экономика
В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина
Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
Происшествия
Задержан начальник управления ФСИН по Северной Осетии
Начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Северной Осетии Юрий Емельянов задержан.
Политика
Шести российским актерам запретили въезд на Украину
Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.
Экономика
Министр заявила о планах увеличить темпы роста экономики
Темпы роста экономики в Саратовской области планируется довести до 3,2% в год.
Гаджеты
Sony сообщила о росте продаж своих смартфонов
Мобильное подразделение Sony сообщило о росте продаж фирменных смартфонов.
Политика
Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Шоу-бизнес
В больницу с пневмонией госпитализирован актер Валерий Гаркалин
Происшествия
Российский траулер затонул у берегов Эстонии
Российский траулер затонул у берегов Эстонии в ночь на пятницу, все члены экипажа были спасены. Об этом 7 февраля сообщил портал ERR.
Авто
Дилерские центры могут исчезнуть из России
По данным аналитиков «АвтоСТАТ», на середину января 2020 года в России насчитывается 3370 официальных дилерских центров, то есть на 80 меньше, чем годом ранее.
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки
Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки Татьяна Тарасова поздравила Петра Чернышева с днем рождения.
Культура
На 104-м году жизни скончался актер Кирк Дуглас
Исполнитель главной мужской роли в картине «Основной инстинкт» написал: «Для всего мира он был легендой, актером из «золотой эры» кино, который дожил до золотых лет, гуманистом, чья приверженность справедливости и принципам, в которые он верил, устанавливают стандарт для всех нас».
Технологии
Samsung объяснил блокировку «умных» телевизоров россиян
Некоторые функции «умных» телевизоров Samsung стали недоступны для граждан России, поскольку не были получены сертификаты соответствия техническому регламенту ЕАЭС.
Спорт
В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии гимнастки сборной Солдатовой
Александра Солдатова, входящая в состав сборной России по художественной гимнастике, в настоящее время находится в НИИ Склифосовского, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о рождении дочери
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram сообщил о рождении ребенка.
Общество
Капитализации «Яндекса» предрекли рост на $1,4 млрд из-за закона о ПО
По оценкам экспертов, вклад поискового бизнеса в справедливую стоимость акций компании приведет к тому, что ее капитализация увеличится на $1,44 млрд (на сегодняшний день капитализация «Яндекса» на NASDAQ составляет $15,8 млрд).
Политика
Делегация РФ вылетела на переговоры в Сочи с задержкой на два часа
Из-за сложных погодных условий - снежного бурана с сильным боковым ветром - на два часа был перенесен 7 февраля вылет из Москвы в Сочи борта специального летного отряда "Россия", на котором находится часть правительственной делегации и журналисты российского президентского пула, сообщает ТАСС.
Общество
Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки
Армия и оружие
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Общество
В ЦОДД сочли оправданным максимальный штраф за превышение скорости
Увеличение штрафов за превышение максимально допустимой скорости нужно для повышения безопасности всех участников дорожного движения, заявил замруководителя ЦОДД Артур Шахбазян.
Армия и оружие
Первый фрегат с российским двигателем спустят на воду до 1 июля
Российский фрегат "Адмирал Головко" планируют спустить на воду до 1 июля 2020 года, заявил агентству ТАСС генеральный директор "Северной верфи" Игорь Пономарев.
Кино
Фильм «Достать ножи» получит продолжение
Фильма «Достать ножи» американского режиссёра Райана Джонсона получит продолжение.
Шоу-бизнес
Пелагея призналась, что не живет с хоккеистом Телегиным уже 8 месяцев
В декабре прошлого года Пелагея объявила о разводе с хоккеистом Телегиным.
Происшествия
В Иркутске полицейский три километра проехал на крыше угнанного авто
Политика
Бывший глава Минкавказа Чеботарев назначен замглавы Минэкономразвития
Бывший глава Минкавказа Сергей Чеботарев назначен заместителем министра экономического развития, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в пятницу на официальном сайте кабмина.
Происшествия
Майора ФСБ арестовали за организацию преступного сообщества
В Краснодаре арестовали до 19 марта майора управления ФСБ по Москве Александра Мрищука, которого обвиняют в организации преступного сообщества.
Авто
Житель Барнаула продает уникальный «Запорожец» за миллион рублей
Житель Барнаула продает уникальный «Запорожец» 1987 года выпуска за 1 миллион рублей. Объявление владелец машины опубликовал на Auto.ru.
Хоккей
Сборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.
Общество
Володин призвал сохранить для саратовцев аэроклуб имени Гагарина
Вячеслав Володин посещает аэроклуб имени Ю.А. Гагарина.
Экономика
Старовойт не пустил новые свинокомплексы «Мираторга» в Курскую область
О новых договоренностях с компанией - производителем мяса, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что решение связано с мнением местных жителей – они выступали категорически против строительства, и он договорился с руководством "Мираторга" о переносе семи объектов.