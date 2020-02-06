Общество
ИзвестияЛукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Россия нарушила обязательства по поставкам нефти в республику. Об этом он заявил в четверг, 6 февраля, в ходе совещания по вопросу обеспечения эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.
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Политика
«Малолетние клоуны». Депутат из «Слуги народа» обматерил экс-министра Кучеренко
Кучеренко ответил, что разговаривает не с ним, и назвал Ткаченко и его фракцию «малолетними клоунами».
Общество
Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты «Ведомости»
Новым владельцем газеты «Ведомости» уже больше года является бизнес-партнер Демьяна Кудрявцева Владимир Воронов.
Общество
США изучают возможность признания экономики Белоруссии рыночной
Минторг США инициировал процедуру анализа целесообразности перевода Белоруссии в категорию стран с рыночной экономикой, об этом заявили в белорусском министерстве экономики.
Политика
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Политика
Путин прокомментировал призывы внедрить систему распределения в вузах
Российский президент Владимир Путин прокомментировал призывы внедрить систему распределения в вузах.
Политика
Николаев уволил главу Минэкономразвития Чувашии
Врио главы Чувашии Олег Николаев освободил Павла Иванова от исполнения обязанностей министра экономики республики.
Футбол
Слуцкий зовёт Кокорина в «Рубин»
Сообщается, что главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий провёл телефонные переговоры с игроком на предмет возможного перехода.
Фигурное катание
Петр Гуменник лидирует после короткой программы на первенстве России
Происшествия
Подозреваемый в поджоге Никулинского суда задержан в Москве
Ранее сообщалось, что неизвестные пытались поджечь пятиэтажное здание Никулинского суда на Мичуринском проспекте на юго-западе Москвы, бросив бутылку с зажигательной смесью в окно одного из залов заседаний.
Футбол
Роналду показал праздничный торт со своего 35-летия
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал фото праздничного торта, который ему подарили на день рождения.
Происшествия
В Ялте двух человек смыло волной с причала во время шторма
Мужчина и женщина погибли во время шторма в Ялте. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МЧС.
Экономика
России предрекли рост цен на жилье
В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
Политика
В Крыму анонсировали мегапроект по водоснабжению Симферополя
Глава государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль заявил, что сейчас изучается возможность реализации мегапроекта, связанного с изменением системы наполнения Межгорного водохранилища.
Общество
Путин поручил дополнительно профинансировать ремонт дорог в Крыму
Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить в 2020-2022 годах дополнительные средства из федерального бюджета для капремонта многоквартирных домов и автодорог в Крыму и Севастополе.
Общество
Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах
Культура
Скончался легендарный актёр Кирк Дуглас
Умер голливудский актёр Кирк Дуглас. Легендарный голливудский актёр Кирк Дуглас ушёл из жизни в возрасте 103 лет.
Музыка
Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России
Авто
«Запорожец» с пробегом выставили на продажу за миллион рублей
За машину с пробегом 17 тысяч километров просят ровно миллион рублей.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Политика
Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте
Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу, передает Reuters.
Спорт
Гимнастка Александра Солдатова рассказала, как попала в больницу
На днях стало известно, что Солдатова не вошла в состав национальной сборной, которая выступит на московском этапе Гран-при с 7 по 9 февраля.
Экономика
Потанин стал богатейшим россиянином по версии Forbes
Один из совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин стал самым богатым россиянином по версии Forbes.
Общество
Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Общество
Умер сын экс-президента Киргизии
Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.
Экономика
Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных
В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
Здоровье
Сотрудники детской больницы в Благовещенске требуют прекратить травлю
Речь идет о многочисленных публикациях, где сказано, что многие пациенты детской больницы заразились гепатитом С из-за нарушения там эпидемиологических правил.
Футбол
Гол Караева принес ЦСКА победу над «Ориуэлой»
Общество
В презервативах Роскачество обнаружило цинк и изопропиловый спирт
Оказалось, в ряде изделий обнаружилось превышение допустимых уровней цинка и изопропилового спирта.