Общество

ИзвестияИзвестияЛукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Россия нарушила обязательства по поставкам нефти в республику. Об этом он заявил в четверг, 6 февраля, в ходе совещания по вопросу обеспечения эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.
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Лукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по нефти

Газета.Ru08:43

Лукашенко заявил о четырехкратном недовыполнении Россией обязательств по поставкам нефти

ТАСС06:31

Лукашенко обвинил Россию в невыполнении обязательств по поставкам нефти

Rambler News Service04:28

Лукашенко заявил о нарушении Россией обязательств по поставкам нефти

РИА Новости04:59

Белоруссия недосчиталась российской нефти

Lenta.ru04:42

Лукашенко обвинил Россию в невыполнении обязательств по поставке нефти

РБК05:53

Лукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти

Известия04:18
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Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
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Политика

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Врио главы Чувашии Олег Николаев освободил Павла Иванова от исполнения обязанностей министра экономики республики.
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В Ялте двух человек смыло волной с причала во время шторма

Мужчина и женщина погибли во время шторма в Ялте. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МЧС.
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России предрекли рост цен на жилье

В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
Lenta.ru вчера в 17:09
Политика

В Крыму анонсировали мегапроект по водоснабжению Симферополя

Глава государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль заявил, что сейчас изучается возможность реализации мегапроекта, связанного с изменением системы наполнения Межгорного водохранилища.
РИА Новости 07:29
Общество

Путин поручил дополнительно профинансировать ремонт дорог в Крыму

Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить в 2020-2022 годах дополнительные средства из федерального бюджета для капремонта многоквартирных домов и автодорог в Крыму и Севастополе.
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Общество

Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах

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Скончался легендарный актёр Кирк Дуглас

Умер голливудский актёр Кирк Дуглас. Легендарный голливудский актёр Кирк Дуглас ушёл из жизни в возрасте 103 лет.
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Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

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«Запорожец» с пробегом выставили на продажу за миллион рублей

За машину с пробегом 17 тысяч километров просят ровно миллион рублей.
Журнал Авто.ру вчера в 23:30
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МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

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Коммерсантъ 03:51
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Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте

Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу, передает Reuters.
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Гимнастка Александра Солдатова рассказала, как попала в больницу

На днях стало известно, что Солдатова не вошла в состав национальной сборной, которая выступит на московском этапе Гран-при с 7 по 9 февраля.
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Потанин стал богатейшим россиянином по версии Forbes

Один из совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин стал самым богатым россиянином по версии Forbes.
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Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Российская газета 04:53
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США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии

Lenta.ru 00:58
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Умер сын экс-президента Киргизии

Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.
RT на русском 01:02
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Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных

В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
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Сотрудники детской больницы в Благовещенске требуют прекратить травлю

Речь идет о многочисленных публикациях, где сказано, что многие пациенты детской больницы заразились гепатитом С из-за нарушения там эпидемиологических правил.
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Гол Караева принес ЦСКА победу над «Ориуэлой»

Реальное время вчера в 09:06
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В презервативах Роскачество обнаружило цинк и изопропиловый спирт

Оказалось, в ряде изделий обнаружилось превышение допустимых уровней цинка и изопропилового спирта.
78.ru 03:11
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