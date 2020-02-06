Общество
РИА НовостиЛукашенко заявил о нарушении Россией обязательств по поставкам нефти
В январе Россия поставила в Белоруссию лишь 500 тысяч тонн нефти вместо двух миллионов, как это предусмотрено согласованным балансом, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Как сообщает агентство Sputnik Беларусь, об этом он говорил на совещании по эффективной работе ТЭК.
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Политика
Лукашенко проводит совещание по ситуации в энергокомплексе Белоруссии
В ходе выступления на мероприятии Лукашенко заявил, что страна должна преодолеть непростую ситуацию, вызванную переговорами с РФ по поставкам нефти, а также последними событиями в мире.
Транспорт
В России предложили ограничить использование шипованных шин
Энергетика
Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса
Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.
Здоровье
В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе
Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, одним из первых предупредивший вспышке коронавируса, скончался от осложнений, вызванных тем самым 2019-nCoV.
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки
Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки Татьяна Тарасова поздравила Петра Чернышева с днем рождения.
Армия и оружие
Вице-адмирал ВМС США заявил об опасности русских подлодок в Атлантике
Корабли американских военно-морских сил больше не могут чувствовать себя в безопасности в Атлантическом океане из-за возросшей активности подводных лодок российского флота, заявил командующий 2-м флотом вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис 5 февраля в Центре стратегических и международных исследований, сообщает портал Military.com.
Общество
Парламент Португалии одобрил ужесточение программы «золотых виз»
Парламент Португалии в среду одобрил ограничения программы «золотых виз», сообщает местное агентство Lusa.
Общество
Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах
Армия и оружие
Бунт в Красногоровке: оккупанты были готовы расстрелять женщин и стариков — сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
Общество
Минкульт Татарстана объяснил свадьбу дочери министра в музее
Минкульт Татарстана прокомментировал появившуюся в СМИ новость о том, что ради церемонии заключения брака дочери министра Ирады Аюповой 2 февраля в Казани была закрыта Галерея современного искусства музея ИЗО РТ.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе
МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российских и турецких военных специалистов.
Армия и оружие
Глава Генштаба России встретился с командующим НАТО в Европе
Предотвращение возможных инцидентов, вызванных военной деятельностью сторон, находилось в центре внимания на встрече начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова с командующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тодом Уолтерсом, сообщает 6 февраля пресс-служба Министерства обороны РФ.
Энергетика
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
Общество
Путин призвал наказать наживающиеся на коронавирусе аптеки
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости выявления аптек, завышающих цены на медицинские маски и препараты на фоне эпидемии нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Происшествия
Майора ФСБ арестовали за организацию преступного сообщества
В Краснодаре арестовали до 19 марта майора управления ФСБ по Москве Александра Мрищука, которого обвиняют в организации преступного сообщества.
Политика
Николаев уволил главу Минэкономразвития Чувашии
Врио главы Чувашии Олег Николаев освободил Павла Иванова от исполнения обязанностей министра экономики республики.
Общество
ВОЗ подозревает международную компанию в распространении коронавируса
В четверг, 6 февраля, стало известно о том, что ВОЗ подозревает международную компанию в распространении коронавируса.
Происшествия
Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств
В июле 2019 года в Подмосковье двух сотрудников больницы обвинили в похищении лекарств, предназначенных для онкобольных, для реализации на черном рынке.
Политика
Володин назвал причину упадка российской экономики в 1990-х
Экономический упадок России после распада СССР является следствием политики РСФСР в отношении союзных советских республик.
Политика
Сенаторов в России предлагается назначать пожизненно
Как сообщает ТАСС, на обсуждение внесена инициатива, согласно которой российские сенаторы будут оставаться на посту пожизненно.
Политика
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Политика
Тимошенко заняла кресло спикера во время потасовки в Раде
Культура
Скончался актёр из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Автоспорт
Представлена первая машина Формулы-1 2020 года. Затишье нарушил «Хаас»
«Не можем ждать дольше», — с таким сообщением в официальном твиттере «Хааса» появились рендеры новой машины команды — VF-20.
Политика
Песков прокомментировал назначение премьером в ДНР россиянина
Назначение премьер-министром самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) гражданина России Владимира Пашкова — не официальное делегирование официального лица, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
Инженеры Boeing нашли еще одну проблему с ПО самолета 737 MAX
Инженеры американского авиастроительного концерна Boeing выявили новую проблему в программном обеспечении самолетов 737 MAX, которая должна быть устранена до того, как эти самолеты вернуться в эксплуатацию, сообщил руководитель Федерального управления гражданской авиации (FAA) Стив Диксон.
Единоборства
Александр Емельяненко обратился к Исмаилову перед боем
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к своему будущему сопернику Магомеду Исмаилову.