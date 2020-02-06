В январе Россия поставила в Белоруссию лишь 500 тысяч тонн нефти вместо двух миллионов, как это предусмотрено согласованным балансом, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Как сообщает агентство Sputnik Беларусь, об этом он говорил на совещании по эффективной работе ТЭК.

Лукашенко заявил о нарушении Россией обязательств по поставкам нефти

Политика Лукашенко проводит совещание по ситуации в энергокомплексе Белоруссии В ходе выступления на мероприятии Лукашенко заявил, что страна должна преодолеть непростую ситуацию, вызванную переговорами с РФ по поставкам нефти, а также последними событиями в мире.

Энергетика Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.

Армия и оружие Вице-адмирал ВМС США заявил об опасности русских подлодок в Атлантике Корабли американских военно-морских сил больше не могут чувствовать себя в безопасности в Атлантическом океане из-за возросшей активности подводных лодок российского флота, заявил командующий 2-м флотом вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис 5 февраля в Центре стратегических и международных исследований, сообщает портал Military.com.

Общество Минкульт Татарстана объяснил свадьбу дочери министра в музее Минкульт Татарстана прокомментировал появившуюся в СМИ новость о том, что ради церемонии заключения брака дочери министра Ирады Аюповой 2 февраля в Казани была закрыта Галерея современного искусства музея ИЗО РТ.

Армия и оружие Глава Генштаба России встретился с командующим НАТО в Европе Предотвращение возможных инцидентов, вызванных военной деятельностью сторон, находилось в центре внимания на встрече начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова с командующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тодом Уолтерсом, сообщает 6 февраля пресс-служба Министерства обороны РФ.

Энергетика Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.

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Происшествия Майора ФСБ арестовали за организацию преступного сообщества В Краснодаре арестовали до 19 марта майора управления ФСБ по Москве Александра Мрищука, которого обвиняют в организации преступного сообщества.

Политика Николаев уволил главу Минэкономразвития Чувашии Врио главы Чувашии Олег Николаев освободил Павла Иванова от исполнения обязанностей министра экономики республики.

Происшествия Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств В июле 2019 года в Подмосковье двух сотрудников больницы обвинили в похищении лекарств, предназначенных для онкобольных, для реализации на черном рынке.

Политика Сенаторов в России предлагается назначать пожизненно Как сообщает ТАСС, на обсуждение внесена инициатива, согласно которой российские сенаторы будут оставаться на посту пожизненно.

Политика Песков прокомментировал назначение премьером в ДНР россиянина Назначение премьер-министром самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) гражданина России Владимира Пашкова — не официальное делегирование официального лица, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.