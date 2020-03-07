Общество

News.ruNews.ruЛукашенко заявил о нескольких предложениях по поставкам нефти

Белоруссия получила несколько предложений по поставкам нефти в страну и уже в ближайшее время может получить более шести миллионов тонн сырья, заявил президент республики Александр Лукашенко. Я вас дёрнул в выходной день, потому что вопрос не терпит отлагательств.
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Лукашенко получил «немало» предложений по поставкам нефти

RT на русскомвчера в 05:02

Лукашенко получил «немало» предложений по поставкам нефти в Белоруссию

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Лукашенко заявил, что Белоруссия получила «немало» предложений о поставках нефти

Газета.Ruвчера в 04:18

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Коммерсантъвчера в 04:35

Лукашенко заявил о получении нескольких предложений по замене российской нефти

Lenta.ruвчера в 04:12

Лукашенко: Белоруссии предлагают купить более 6 млн тонн нефти

REGNUMвчера в 03:58

Лукашенко заявил о наличии договоренностей по поставке нефти

РИА Новостивчера в 04:23
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