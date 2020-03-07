Белоруссия получила несколько предложений по поставкам нефти в страну и уже в ближайшее время может получить более шести миллионов тонн сырья, заявил президент республики Александр Лукашенко. Я вас дёрнул в выходной день, потому что вопрос не терпит отлагательств.

Лукашенко заявил о нескольких предложениях по поставкам нефти

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