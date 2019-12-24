Экономика
News.ruЛукашенко заявил о несогласии РФ продавать газ за российские рубли
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Москва не соглашается продавать Минску газ за российские рубли, хотя белорусская сторона неоднократно предлагала расплачиваться этой валютой. Мы покупали и покупаем у вас за доллары.
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с чего всё началось
Неоднократные призывы Белоруссии к РФ о продаже природного газа за российские рубли остаются без ответа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы».Мой Брянсквчера в 11:15
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Лукашенко заявил об отказе России перейти на рублевые расчеты в торговле
Rambler News Serviceвчера в 06:26
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Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 02:02, Ашберн
Транспорт
Ростуризм прорабатывает семь новых маршрутов поездов в Крым
Общество
Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении
Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».
Общество
Сибирский бизнесмен выставил на продажу село с жителями
Бизнесмен из Красноярского края объявил себя хозяином села Васильевка Идринского района и выставил его на продажу вместе с жителями, сообщает НТВ.
Общество
Кудрин рассказал о спасении российской экономики Путиным
Российская экономика была спасена в 2008 году решением создать резервные фонды, заявил экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Транспорт
Первый пассажирский поезд проследовал по Крымскому мосту
Ранее стало известно, что с Казанского вокзала Москвы отправился первый пассажирский поезд из столицы России в Крым, который проедет по мосту через Керченский пролив.
Технологии
МТС выпустит «умную» колонку в 2020 году
МТС планирует в 2020 году выпустить разработанную им «умную» колонку с голосовым помощником Марвином.
Армия и оружие
Посол Ирана назвал цель морских учений с Россией и КНР
Посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости заявил, что целью военно-морских учений Ирана, России и Китая в Индийском океане является отработка действий по борьбе с терроризмом и пиратством.
Шоу-бизнес
Ани Лорак подчеркнула фигуру белоснежным платьем с открытыми плечами
В кадре певица позирует в силуэтном белоснежном платье с открытыми плечами и объемными рукавами.
Экономика
Выход на рынок МС-21 обойдется государству в 13 млрд рублей
Происшествия
Движение на федеральной трассе в Кузбассе перекрыли из-за двух ДТП
Автомобильное движение полностью перекрыто на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Топкинском районе Кузбасса, где утром в среду во время снегопада и метели произошло два ДТП с участием девяти автомобилей, в том числе четырех грузовиков.
Политика
Лукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии
Страны Запада и НАТО обязательно отреагируют в случае, если Россия попытается нарушить суверенитет Белоруссии.
Экономика
В России заметно сократилось производство сырных продуктов
В 2019 году в России снизилось производство сырных продуктов, сообщают «Ведомости».
Кино
«Зеленая книга» стала главным фильмом года по версии «Кинопоиска»
Драма режиссера Питера Фаррелли "Зеленая книга" (Green Book) стала главным фильмом года по версии "Кинопоиска", сообщили в понедельник в пресс-службе интернет-сервиса.
Происшествия
Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль
Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Кино
В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Происшествия
Отравившихся в Москве детей госпитализируют
Отравившиеся дети, которые прибыли в Москву из нескольких регионов России, будут госпитализированы в больницы.
Шоу-бизнес
Андрей Черкасов скоро впервые станет отцом
Ведущий поделился радостью с подписчиками Звезда проекта "Дом − 2" Андрей Черкасов и его избранница Кристина Ослина сообщили поклонникам радостную новость — они готовятся к пополнению в семье.
Происшествия
Брянец застрелил жену и покончил с собой
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Кино
Трамп рассказал о съемках в фильме «Один дома 2»
Президент США Дональд Трамп заявил, что для него было честью принять участие в съемках в фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке».
Политика
Володин высказался за точечную корректировку Конституции
Страна развивается, многие вопросы в конституционной сфере действительно становятся актуальными.
Политика
В Евросоюзе раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту
Власти Евросоюза считают запуск железнодорожного сообщения с Крымом «еще одним шагом к принудительной интеграции» полуострова с Россией и его изоляции от Украины, говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Авто
Эвакуация автомобилей подорожает в Москве с 1 января
Стоимость эвакуации и хранения автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил дорожного движения, вырастет в Москве с 1 января 2020 года.
Политика
Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга
Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
Общество
Россия выделит $4,8 млн на борьбу с детской смертностью в КНДР
Россия приняла решение о выделении $4,8 млн на финансирование проекта Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по снижению детской смертности в КНДР.
Хоккей
Овечкин посетил рождественский ужин Трампа
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Космос
Названы самые крупные прорывы в мире науки и техники за 2019 год
Названы самые крупные прорывы в мире науки и техники за 2019 год.
Армия и оружие