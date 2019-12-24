с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Москва не соглашается продавать Минску газ за российские рубли, хотя белорусская сторона неоднократно предлагала расплачиваться этой валютой. Мы покупали и покупаем у вас за доллары.

Лукашенко заявил о несогласии РФ продавать газ за российские рубли

Общество Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».

Общество Сибирский бизнесмен выставил на продажу село с жителями Бизнесмен из Красноярского края объявил себя хозяином села Васильевка Идринского района и выставил его на продажу вместе с жителями, сообщает НТВ.

Транспорт Первый пассажирский поезд проследовал по Крымскому мосту Ранее стало известно, что с Казанского вокзала Москвы отправился первый пассажирский поезд из столицы России в Крым, который проедет по мосту через Керченский пролив.

Армия и оружие Посол Ирана назвал цель морских учений с Россией и КНР Посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости заявил, что целью военно-морских учений Ирана, России и Китая в Индийском океане является отработка действий по борьбе с терроризмом и пиратством.

Происшествия Движение на федеральной трассе в Кузбассе перекрыли из-за двух ДТП Автомобильное движение полностью перекрыто на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Топкинском районе Кузбасса, где утром в среду во время снегопада и метели произошло два ДТП с участием девяти автомобилей, в том числе четырех грузовиков.

Происшествия Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.

Происшествия Отравившихся в Москве детей госпитализируют Отравившиеся дети, которые прибыли в Москву из нескольких регионов России, будут госпитализированы в больницы.

Шоу-бизнес Андрей Черкасов скоро впервые станет отцом Ведущий поделился радостью с подписчиками Звезда проекта "Дом − 2" Андрей Черкасов и его избранница Кристина Ослина сообщили поклонникам радостную новость — они готовятся к пополнению в семье.

Общество В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал» Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.

Политика В Евросоюзе раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту Власти Евросоюза считают запуск железнодорожного сообщения с Крымом «еще одним шагом к принудительной интеграции» полуострова с Россией и его изоляции от Украины, говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

Политика Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.

Авто Эвакуация автомобилей подорожает в Москве с 1 января Стоимость эвакуации и хранения автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил дорожного движения, вырастет в Москве с 1 января 2020 года.

Политика Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.