Экономика

News.ruNews.ruЛукашенко заявил о несогласии РФ продавать газ за российские рубли

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Москва не соглашается продавать Минску газ за российские рубли, хотя белорусская сторона неоднократно предлагала расплачиваться этой валютой. Мы покупали и покупаем у вас за доллары.
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с чего всё началось
Неоднократные призывы Белоруссии к РФ о продаже природного газа за российские рубли остаются без ответа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы
».
Мой Брянсквчера в 11:15

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Лукашенко пожаловался на отказ России продавать газ за российские рубли

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Лукашенко предлагает России продавать газ за рубли

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Лукашенко заявил о несогласии РФ продавать газ за российские рубли

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Лукашенко заявил об отказе России перейти на рублевые расчеты в торговле

Rambler News Serviceвчера в 06:26
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Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 02:02, Ашберн

Лукашенко о торговле с Россией: Вы говорите о единой валюте, а я предлагаю: «Давайте за российские рубли будем торговать». Нет, хочется доллары

КП - Беларусьвчера в 06:55
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Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 02:02, Ашберн
Транспорт

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Бизнесмен из Красноярского края объявил себя хозяином села Васильевка Идринского района и выставил его на продажу вместе с жителями, сообщает НТВ.
Life.ru вчера в 07:03
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Кудрин рассказал о спасении российской экономики Путиным

Российская экономика была спасена в 2008 году решением создать резервные фонды, заявил экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Газета.Ru 01:33
Транспорт

Первый пассажирский поезд проследовал по Крымскому мосту

Ранее стало известно, что с Казанского вокзала Москвы отправился первый пассажирский поезд из столицы России в Крым, который проедет по мосту через Керченский пролив.
RT на русском вчера в 18:56
Технологии

МТС выпустит «умную» колонку в 2020 году

МТС планирует в 2020 году выпустить разработанную им «умную» колонку с голосовым помощником Марвином.
Известия вчера в 21:20
Армия и оружие

Посол Ирана назвал цель морских учений с Россией и КНР

Посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости заявил, что целью военно-морских учений Ирана, России и Китая в Индийском океане является отработка действий по борьбе с терроризмом и пиратством.
RT на русском 01:58
Шоу-бизнес

Ани Лорак подчеркнула фигуру белоснежным платьем с открытыми плечами

В кадре певица позирует в силуэтном белоснежном платье с открытыми плечами и объемными рукавами.
Телепрограмма вчера в 13:04
Экономика

Выход на рынок МС-21 обойдется государству в 13 млрд рублей

Sibnet Новости вчера в 23:28
Происшествия

Движение на федеральной трассе в Кузбассе перекрыли из-за двух ДТП

Автомобильное движение полностью перекрыто на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Топкинском районе Кузбасса, где утром в среду во время снегопада и метели произошло два ДТП с участием девяти автомобилей, в том числе четырех грузовиков.
ТАСС 01:18
Политика

Лукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии

Страны Запада и НАТО обязательно отреагируют в случае, если Россия попытается нарушить суверенитет Белоруссии.
Lenta.ru вчера в 06:42
Происшествия

Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

BFM.ru 01:22
Экономика

В России заметно сократилось производство сырных продуктов

В 2019 году в России снизилось производство сырных продуктов, сообщают «Ведомости».
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«Зеленая книга» стала главным фильмом года по версии «Кинопоиска»

Драма режиссера Питера Фаррелли "Зеленая книга" (Green Book) стала главным фильмом года по версии "Кинопоиска", сообщили в понедельник в пресс-службе интернет-сервиса.
ТАСС 23 декабря в 07:35
Происшествия

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль

Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
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Кино

В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Клопс 23 декабря в 23:47
Происшествия

Отравившихся в Москве детей госпитализируют

Отравившиеся дети, которые прибыли в Москву из нескольких регионов России, будут госпитализированы в больницы.
Известия вчера в 18:38
Шоу-бизнес

Андрей Черкасов скоро впервые станет отцом

Ведущий поделился радостью с подписчиками Звезда проекта "Дом − 2" Андрей Черкасов и его избранница Кристина Ослина сообщили поклонникам радостную новость — они готовятся к пополнению в семье.
WomanHit.ru вчера в 11:14
Происшествия

Брянец застрелил жену и покончил с собой

Интерфакс вчера в 23:35
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия вчера в 22:57
Кино

Трамп рассказал о съемках в фильме «Один дома 2»

Президент США Дональд Трамп заявил, что для него было честью принять участие в съемках в фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке».
Экономика сегодня 01:26
Политика

Володин высказался за точечную корректировку Конституции

Страна развивается, многие вопросы в конституционной сфере действительно становятся актуальными.
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Политика

В Евросоюзе раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту

Власти Евросоюза считают запуск железнодорожного сообщения с Крымом «еще одним шагом к принудительной интеграции» полуострова с Россией и его изоляции от Украины, говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
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Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга

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Общество

Россия выделит $4,8 млн на борьбу с детской смертностью в КНДР

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Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
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Названы самые крупные прорывы в мире науки и техники за 2019 год.
OAnews вчера в 07:55
Армия и оружие

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ФедералПресс вчера в 17:08
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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