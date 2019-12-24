Экономика
ИнтерфаксЛукашенко сообщил об отказе России продавать газ за рубли
Белоруссия хочет покупать российский газ за российские рубли, но Россия ответила отказом и берет за газ доллары, заявил "Эху Москвы" президент Александр Лукашенко. "Вот суть вашего валютного союза", - отметил он.
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с чего всё началось
Неоднократные призывы Белоруссии к РФ о продаже природного газа за российские рубли остаются без ответа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы».Мой Брянсквчера в 11:15
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Лукашенко заявил об отказе России перейти на рублевые расчеты в торговле
Rambler News Serviceвчера в 06:26
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Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 05:06, Ашберн
Общество
Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
Политика
Кремль отреагировал на критику Лукашенко
Между Москвой и Минском остаются несогласованные вопросы в рамках договора о Союзном государстве, но это не говорит о кризисе в отношениях, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на критику со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Единоборства
Соперник Федора Емельяненко набрал 11 кг перед боем
Сэм Калавитта, тренирующий Куинтона Джексона, рассказал о подготовке бойца к поединку против Федора Емельяненко.
Происшествия
В Брянской области мужчина застрелил жену и покончил с собой
Предварительно установлено, что 24 декабря около 18 часов, находясь на участке местности около дома 137 по улице Калинина в городе Клинцы Брянской области, 53-летний местный житель причинил огнестрельное ранение своей 42-летней супруге, от которого она скончалась на месте происшествия.
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США
Происшествия
В Татарстане трёх сотрудников МВД уволили из-за учений со школьниками
МВД Татарстана по итогам служебной проверки сообщило об увольнении трёх сотрудников полиции Тукаевского района республики из органов внутренних дел после инцидента с привлечением школьников к учениям.
Общество
Единый реестр турагентов начнет действовать в России с 2021 года
Новый единый реестр турагентов начнет действовать с 1 января 2021 года.
Энергетика
Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море»
Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты
Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
Политика
Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку — 2»
В Объединённой судостроительной корпорации заявили, что в России может быть построено судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Однако на это потребуется примерно шесть лет.
Футбол
Кержаков пожелал Дзюбе обойти его в списке бомбардиров сборной России
Бывший нападающий московского "Динамо" Александр Кержаков пожелал форварду петербургского "Зенита" Артему Дзюбе обойти его в списке бомбардиров сборной России.
Авто
Гиперкар McLaren Speedtail подтвердил максималку
Гиперкар Speedtail на лавры самой быстрой дорожной и серийной модели в мире не претендует, зато это самый скоростной McLaren.
Общество
В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
Кино
Отреставрированную версию «Иронии судьбы» покажут россиянам
Происшествия
В Венгрии погибла российская пианистка
Происшествия
В Саратове мужчина ударил ножом жену и выпрыгнул в окно
Мужчина в Саратове ранил ножом супругу, а затем выпрыгнул в окно третьего этажа многоквартирного дома, оба госпитализированы, сообщили РИА Новости в областной службе спасения.
Политика
Грузия высказалась за переговоры с РФ по примеру нормандского формата
Тбилиси рассматривает вариант ведения переговоров с Москвой по примеру нормандского формата, заявила во вторник, 24 декабря, грузинский президент Саломе Зурабишвили в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.
Музыка
Forbes назвал самых богатых музыкантов уходящего десятилетия
Самым успешным в денежном плане за период с 2010 по 2020 год оказался музыкант Dr. Dre (Андре Ромелл Янг), по подсчетам журнала Forbes за этот временной промежуток ему удалось заработать порядка $950 млн.
Гаджеты
Назван самый популярный смартфон в мире
Самым продаваемым смартфоном в 3 квартале 2019 года стал iPhone XR. Об этом сообщает ресурс 9to5mac.
Хоккей
Встреча Чехии и России откроет молодежный чемпионат мира по хоккею
26 декабря возьмёт свой старт ежегодный молодежный чемпионат мира (МЧМ) по хоккею с шайбой.
Гаджеты
Обзор Mi Note 10: самый интересный смартфон Xiaomi 2019 года
Смартфон, который изначально был одним из самых ожидаемых новинок этого года — и старт продаж с фантастическим по щедрости предложением, отличным Redmi Note 8T в подарок.
Здоровье
В Алтайском крае могут закрыть отделение центральной районной больницы
Искать новое место работы предложили врачам инфекционного отделения КГБУЗ "Баевская ЦРБ" Главврач КГБУЗ "Баевская ЦРБ" Ольга Зверькова на собрании уведомила сотрудников инфекционного отделения о сокращении, пишет ИА "Банкфакс".
Происшествия
В уголовном деле о коррупции в ФТС появились еще трое фигурантов
Еще три фигуранта появились в громком уголовном деле о злоупотреблениях в Федеральной таможенной службе (ФТС) России, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.
Хоккей
Овечкин посетил рождественский ужин Трампа
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Авто
Все автомобили Lada подорожают с нового года
Самый дорогой автомобиль в модельном ряду Lada – седан Vesta Sport – подорожает в базовой версии на 1,5% до 1 042 900 руб. (плюс 15 000 руб.).
Происшествия
Избитую девочку из Ингушетии выписали из больницы
Семилетнюю девочку из Ингушетии, которой ампутировали руку после истязаний тети, выписали из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве в среду, передает корреспондент РИА Новости из больницы.
Шоу-бизнес
Андрей Черкасов впервые станет отцом
Андрей Черкасов всегда подчеркивал, что очень хотел бы стать отцом.