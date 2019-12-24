с чего всё началось

Белоруссия хочет покупать российский газ за российские рубли, но Россия ответила отказом и берет за газ доллары, заявил "Эху Москвы" президент Александр Лукашенко. "Вот суть вашего валютного союза", - отметил он.

Лукашенко сообщил об отказе России продавать газ за рубли

Общество Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».

Политика Кремль отреагировал на критику Лукашенко Между Москвой и Минском остаются несогласованные вопросы в рамках договора о Союзном государстве, но это не говорит о кризисе в отношениях, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на критику со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Происшествия В Брянской области мужчина застрелил жену и покончил с собой Предварительно установлено, что 24 декабря около 18 часов, находясь на участке местности около дома 137 по улице Калинина в городе Клинцы Брянской области, 53-летний местный житель причинил огнестрельное ранение своей 42-летней супруге, от которого она скончалась на месте происшествия.

Происшествия В Татарстане трёх сотрудников МВД уволили из-за учений со школьниками МВД Татарстана по итогам служебной проверки сообщило об увольнении трёх сотрудников полиции Тукаевского района республики из органов внутренних дел после инцидента с привлечением школьников к учениям.

Энергетика Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море» Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.

Авто Гиперкар McLaren Speedtail подтвердил максималку Гиперкар Speedtail на лавры самой быстрой дорожной и серийной модели в мире не претендует, зато это самый скоростной McLaren.

Происшествия В Саратове мужчина ударил ножом жену и выпрыгнул в окно Мужчина в Саратове ранил ножом супругу, а затем выпрыгнул в окно третьего этажа многоквартирного дома, оба госпитализированы, сообщили РИА Новости в областной службе спасения.

Политика Грузия высказалась за переговоры с РФ по примеру нормандского формата Тбилиси рассматривает вариант ведения переговоров с Москвой по примеру нормандского формата, заявила во вторник, 24 декабря, грузинский президент Саломе Зурабишвили в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.

Музыка Forbes назвал самых богатых музыкантов уходящего десятилетия Самым успешным в денежном плане за период с 2010 по 2020 год оказался музыкант Dr. Dre (Андре Ромелл Янг), по подсчетам журнала Forbes за этот временной промежуток ему удалось заработать порядка $950 млн.

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Гаджеты Обзор Mi Note 10: самый интересный смартфон Xiaomi 2019 года Смартфон, который изначально был одним из самых ожидаемых новинок этого года — и старт продаж с фантастическим по щедрости предложением, отличным Redmi Note 8T в подарок.

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Авто Все автомобили Lada подорожают с нового года Самый дорогой автомобиль в модельном ряду Lada – седан Vesta Sport – подорожает в базовой версии на 1,5% до 1 042 900 руб. (плюс 15 000 руб.).