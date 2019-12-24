с чего всё началось

Напомним, 20 декабря в Санкт-Петербурге прошли двухсторонние переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, по итогам которых президент Белоруссии заявил, что контракты на поставку в 2020 году газа и нефти будут подписаны в течение 2–3 дней.

Общество Производители электроники не готовы отвечать за работу устройств с отечественным ПО Перечень устройств и программ, подпадающих под закон, определит правительство, а за несоблюдение требований предлагается наказывать штрафами, которые для юридических лиц составят 50 – 200 тыс. руб. Таким образом, стабильность работы устройств будет зависеть в том числе от установленных на них отечественных приложений, считают в РАТЭК.

Общество Москвичам рассказали о снеге в новогоднюю ночь В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в Москве может выпасть долгожданный снег.

Единоборства Нурмагомедов вошел в тройку лучших бойцов десятилетия ESPN Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов вошел в тройку лучших в опубликованном телеканалом ESPN рейтинге лучших бойцов смешанного стиля за десятилетие.

Общество Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».

Финансы В России снизилась максимальная ставка по вкладам Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, во второй декаде декабря снизилась на 0,07 п.п. по сравнению с предыдущей декадой — до 6,06%, следует из сообщения Банка России.

Хоккей Овечкин посетил рождественский ужин Трампа Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.

Шоу-бизнес Фадеев удивлен тому, что Наргиз презирает Россию Максим Фадеев заявил, что часто слышал о том, как Наргиз жаловалась на убогие концертные залы в провинции и уповала, что ей приходится видеть все эти «рожи».

Политика Немецкий политолог указал на отсутствие у ЕС рычагов давления на США Оборонный бюджет, подписанный президентом США Дональдом Трампом, содержал положение о санкциях против участников строительства «Северного потока – 2». Таким образом, на любые компании, которые занимаются реализацией проекта, будут наложены ограничительные меры в том случае, если они добровольно не откажутся от работы.

Политика Умер генерал армии Махмут Гареев Президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев умер в возрасте 96 лет.

Музыка Forbes назвал самых богатых музыкантов уходящего десятилетия Самым успешным в денежном плане за период с 2010 по 2020 год оказался музыкант Dr. Dre (Андре Ромелл Янг), по подсчетам журнала Forbes за этот временной промежуток ему удалось заработать порядка $950 млн.

Политика ФЕОР поддержала Путина в оценке посла Польши в нацистской Германии Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поблагодарил президента России Владимира Путина за слова в адрес польского посла, поддержавшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1938 году.

Транспорт Первый поезд проехал по Крымскому мосту На вокзал в Севастополь поезд прибудет 25 декабря в 9:25 мск. Сегодня же из Москвы отправился поезд до Симферополя.

Общество В Госдуме предложили создать «новогодний капитал» Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".

Технологии МТС разработала «умную» колонку «МТС намерена запустить в коммерческую эксплуатацию колонку с виртуальным ассистентом и системой «умного» дома, как только будет полностью удовлетворена результатами тестирования — ориентировочно в первой половине 2020 года», — отметил он.