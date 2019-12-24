Экономика
Красная веснаЛукашенко: Россия отказывается продавать Белоруссии газ за рубли
Напомним, 20 декабря в Санкт-Петербурге прошли двухсторонние переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, по итогам которых президент Белоруссии заявил, что контракты на поставку в 2020 году газа и нефти будут подписаны в течение 2–3 дней.
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с чего всё началось
Неоднократные призывы Белоруссии к РФ о продаже природного газа за российские рубли остаются без ответа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы».Мой Брянсквчера в 11:15
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Лукашенко заявил об отказе России перейти на рублевые расчеты в торговле
Rambler News Serviceвчера в 06:26
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Общество
Производители электроники не готовы отвечать за работу устройств с отечественным ПО
Перечень устройств и программ, подпадающих под закон, определит правительство, а за несоблюдение требований предлагается наказывать штрафами, которые для юридических лиц составят 50 – 200 тыс. руб. Таким образом, стабильность работы устройств будет зависеть в том числе от установленных на них отечественных приложений, считают в РАТЭК.
Общество
Москвичам рассказали о снеге в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в Москве может выпасть долгожданный снег.
Происшествия
На редкость лысая резина и 24 штрафа за превышение: смертельное ДТП на Савушкина устроил не «Солярис»
Виновником смертельного ДТП на улице Савушкина считается водитель «Пежо 207», а не иностранец из заполненного людьми «Соляриса», как предполагали в соцсетях.
Единоборства
Нурмагомедов вошел в тройку лучших бойцов десятилетия ESPN
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов вошел в тройку лучших в опубликованном телеканалом ESPN рейтинге лучших бойцов смешанного стиля за десятилетие.
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy M31 предстал в бенчмарке с чипом Exynos 9611
Официальный анонс Galaxy M31 и ряда других смартфонов Galaxy M Series ожидается в начале наступающего года.
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты
Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
Происшествия
В Венгрии погибла российская пианистка
Общество
Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
Финансы
В России снизилась максимальная ставка по вкладам
Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, во второй декаде декабря снизилась на 0,07 п.п. по сравнению с предыдущей декадой — до 6,06%, следует из сообщения Банка России.
Общество
Летчик разбившегося Су-57 выжил
Шоу-бизнес
Симоньян рассказала об обещанной пуле и любви с Кеосаяном
Накануне в "Судьбе человека" у Бориса Корчевникова был режиссер Тигран Кеосаян.
Хоккей
Овечкин посетил рождественский ужин Трампа
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Шоу-бизнес
Фадеев удивлен тому, что Наргиз презирает Россию
Максим Фадеев заявил, что часто слышал о том, как Наргиз жаловалась на убогие концертные залы в провинции и уповала, что ей приходится видеть все эти «рожи».
Кино
Майкл Б. Джордан пообещал сыграть Супермена правильно
Просто хочу отметить, что все, во что я погружаюсь, должно быть сделано правильно. Любая роль должна быть полна подлинности.
Политика
Немецкий политолог указал на отсутствие у ЕС рычагов давления на США
Оборонный бюджет, подписанный президентом США Дональдом Трампом, содержал положение о санкциях против участников строительства «Северного потока – 2». Таким образом, на любые компании, которые занимаются реализацией проекта, будут наложены ограничительные меры в том случае, если они добровольно не откажутся от работы.
Политика
Умер генерал армии Махмут Гареев
Президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев умер в возрасте 96 лет.
Музыка
Forbes назвал самых богатых музыкантов уходящего десятилетия
Самым успешным в денежном плане за период с 2010 по 2020 год оказался музыкант Dr. Dre (Андре Ромелл Янг), по подсчетам журнала Forbes за этот временной промежуток ему удалось заработать порядка $950 млн.
Политика
ФЕОР поддержала Путина в оценке посла Польши в нацистской Германии
Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поблагодарил президента России Владимира Путина за слова в адрес польского посла, поддержавшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1938 году.
Общество
Кудрин: решение Путина создать резервные фонды спасло экономику России
Бывший министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как решение Путина, принятое 10 лет назад, спасло экономику страны.
Общество
Лукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»
Лукашенко напомнил, что по Белоруссии проходит три трубы нефтепровода «Дружба».
Транспорт
Первый поезд проехал по Крымскому мосту
На вокзал в Севастополь поезд прибудет 25 декабря в 9:25 мск. Сегодня же из Москвы отправился поезд до Симферополя.
Общество
В Госдуме предложили создать «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".
Технологии
МТС разработала «умную» колонку
«МТС намерена запустить в коммерческую эксплуатацию колонку с виртуальным ассистентом и системой «умного» дома, как только будет полностью удовлетворена результатами тестирования — ориентировочно в первой половине 2020 года», — отметил он.
Происшествия
Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества
Кино
В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Игры
Grand Theft Auto V выпустили на iOS и Android
Журнал "Игромания" в 2013 году Grand Theft Auto V признал "Игрой года".